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В Ленинградской области мужчина избил мальчика из-за разбросанного мусора
В Ленинградской области мужчина избил мальчика из-за разбросанного мусора - РИА Новости, 26.05.2021
В Ленинградской области мужчина избил мальчика из-за разбросанного мусора
Правоохранители доставили в полицию мужчину, который подозревается в том, что применил силу к подростку на детской площадке в поселке Сиверский в Ленинградской... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T17:05
2021-05-26T23:47
россия
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Правоохранители доставили в полицию мужчину, который подозревается в том, что применил силу к подростку на детской площадке в поселке Сиверский в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Ранее в сети появилась запись конфликта мужчины с подростком, который лежит на детской площадке. На видео мужчина хлопает подростка по лицу, тот закрывает голову."В полицию доставлен мужчина, применивший силу к подростку на детской площадке в поселке Сиверский", - говорится в сообщении.По предварительным данным, конфликт произошел из-за разбросанного мусора. "Женщина прогуливалась с ребенком и сделала замечание компании подростков, также проводивших время на детской площадке. По предварительным данным, именно это и привело к возникновению конфликтной ситуации, в которую вмешался супруг женщины. Он причинил травмы 11-летнему мальчику", - отметили в полиции.Подросток обратился в больницу, откуда его после оказания помощи отпустили.Мужчиной, применившим силу против мальчика, оказался 41-летний местный житель. В ближайшее время в отношении него будет возбуждено уголовное дело, заявили в ГУМВД.Следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который применил силу к подростку на детской площадке в поселке Сиверский в Ленинградской области, сообщается на сайте СК РФ."Была незамедлительно организована проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.Отмечается, что решается вопрос о задержании мужчины."Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения мужчиной 11-летнего подростка на детской площадке в поселке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области. Ход расследования на контроле в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.Позднее СК сообщил о задержании мужчины."Мужчина задержан... Следственным органом подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Добавляется, что в настоящее время проводится допрос свидетелей. Также назначена медицинская судебная экспертиза."В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики правонарушений несовершеннолетних", - отметили на сайте.
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РИА Новости
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353
60
Мужчина избивает ребенка на детской площадке
Житель Ленобласти избил 11-летнего мальчика из-за мусора на детской площадке в поселке Сиверский. 41-летний мужчина доставлен в полицию, там готовятся возбудить уголовное дело. Ребенку оказали помощь врачи.
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россия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Ленинградской области мужчина избил мальчика из-за разбросанного мусора

17:05 26.05.2021 (обновлено: 23:47 26.05.2021)
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Правоохранители доставили в полицию мужчину, который подозревается в том, что применил силу к подростку на детской площадке в поселке Сиверский в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Ранее в сети появилась запись конфликта мужчины с подростком, который лежит на детской площадке. На видео мужчина хлопает подростка по лицу, тот закрывает голову.
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"В полицию доставлен мужчина, применивший силу к подростку на детской площадке в поселке Сиверский", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, конфликт произошел из-за разбросанного мусора. "Женщина прогуливалась с ребенком и сделала замечание компании подростков, также проводивших время на детской площадке. По предварительным данным, именно это и привело к возникновению конфликтной ситуации, в которую вмешался супруг женщины. Он причинил травмы 11-летнему мальчику", - отметили в полиции.
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Мужчиной, применившим силу против мальчика, оказался 41-летний местный житель. В ближайшее время в отношении него будет возбуждено уголовное дело, заявили в ГУМВД.
Следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который применил силу к подростку на детской площадке в поселке Сиверский в Ленинградской области, сообщается на сайте СК РФ.
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"Была незамедлительно организована проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решается вопрос о задержании мужчины.
"Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения мужчиной 11-летнего подростка на детской площадке в поселке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области. Ход расследования на контроле в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.
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Позднее СК сообщил о задержании мужчины.
"Мужчина задержан... Следственным органом подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в настоящее время проводится допрос свидетелей. Также назначена медицинская судебная экспертиза.
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