https://ria.ru/20210526/luna-1734340068.html

Астроном объяснил кровавый цвет Луны во время затмения

Астроном объяснил кровавый цвет Луны во время затмения - РИА Новости, 26.05.2021

Астроном объяснил кровавый цвет Луны во время затмения

Красный цвет Луны во время любого из полных лунных затмений связан с земной атмосферой, которая пропускает этот спектр цвета, но рассеивает синий цвет,... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T23:22

2021-05-26T23:22

2021-05-26T23:22

земля

луна

дальний восток

космос - риа наука

институт космических исследований

российская академия наук

московский планетарий

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Красный цвет Луны во время любого из полных лунных затмений связан с земной атмосферой, которая пропускает этот спектр цвета, но рассеивает синий цвет, рассказал в Московском планетарии астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.По его словам, земная атмосфера имеет голубой цвет, поскольку рассеивает синий спектр солнечного света, а красные лучи успешно проходят сквозь атмосферу. При этом атмосфера как линза преломляет лучи солнечного света, и они освещают поверхность Луны, отражаются и возвращаются на Землю, создавая для наблюдателя эффект красного изображения.Поэтому ничего страшного в красном оттенке Луны нет, отметил Угольников.В среду произошло полное затмение Луны. На территории России его могли видеть жители южной части Сибири и Дальнего Востока.

https://ria.ru/20210526/superlunie-1733912108.html

земля

луна

дальний восток

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земля, луна, дальний восток, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, московский планетарий