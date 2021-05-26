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Астроном объяснил кровавый цвет Луны во время затмения
Астроном объяснил кровавый цвет Луны во время затмения - РИА Новости, 26.05.2021
Астроном объяснил кровавый цвет Луны во время затмения
Красный цвет Луны во время любого из полных лунных затмений связан с земной атмосферой, которая пропускает этот спектр цвета, но рассеивает синий цвет,... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T23:22
2021-05-26T23:22
земля
луна
дальний восток
космос - риа наука
институт космических исследований
российская академия наук
московский планетарий
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Красный цвет Луны во время любого из полных лунных затмений связан с земной атмосферой, которая пропускает этот спектр цвета, но рассеивает синий цвет, рассказал в Московском планетарии астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.По его словам, земная атмосфера имеет голубой цвет, поскольку рассеивает синий спектр солнечного света, а красные лучи успешно проходят сквозь атмосферу. При этом атмосфера как линза преломляет лучи солнечного света, и они освещают поверхность Луны, отражаются и возвращаются на Землю, создавая для наблюдателя эффект красного изображения.Поэтому ничего страшного в красном оттенке Луны нет, отметил Угольников.В среду произошло полное затмение Луны. На территории России его могли видеть жители южной части Сибири и Дальнего Востока.
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земля, луна, дальний восток, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, московский планетарий

Астроном объяснил кровавый цвет Луны во время затмения

23:22 26.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкФаза лунного затмения
Фаза лунного затмения - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Красный цвет Луны во время любого из полных лунных затмений связан с земной атмосферой, которая пропускает этот спектр цвета, но рассеивает синий цвет, рассказал в Московском планетарии астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

"Почему она "кровавая"? Очень много разговоров, что мы все в этот день умоемся кровью и т.д. На самом деле красный цвет Луны родственный совершенно другому явлению, совершенно не кровавому, а очень даже приятному, красной заре и красной Луне, когда она просто восходит. Все эти явления родственны", - рассказал астроном.

Луна над Санкт-Петербургом. 25 мая 2021 - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
04:56Наука
Луна подошла к Земле на минимальное расстояние
По его словам, земная атмосфера имеет голубой цвет, поскольку рассеивает синий спектр солнечного света, а красные лучи успешно проходят сквозь атмосферу. При этом атмосфера как линза преломляет лучи солнечного света, и они освещают поверхность Луны, отражаются и возвращаются на Землю, создавая для наблюдателя эффект красного изображения.

"И по этой же причине, представьте себе, запрещающий сигнал светофора тоже красный. Просто потому, что красный цвет даже в туманной среде лучше виден с большого расстояния", - добавил астроном.

Поэтому ничего страшного в красном оттенке Луны нет, отметил Угольников.
В среду произошло полное затмение Луны. На территории России его могли видеть жители южной части Сибири и Дальнего Востока.
Большая небесная интрига: редкое суперлуние и полное затмение
© AP Photo / Eraldo Peres

Суперлуние, полнолуние и полное затмение вместе — такое бывает лишь раз в 12 лет.

Лунное затмение в Бразилиа, Бразилия
1 из 12

Суперлуние, полнолуние и полное затмение вместе — такое бывает лишь раз в 12 лет.

© AP Photo / Eraldo Peres
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

Луна рано утром 26 мая подошла к Земле на самое близкое в этом году расстояние и визуально стала больше.

Самолет на фоне Луны в Санта-Моника, штат Калифорния
2 из 12

Луна рано утром 26 мая подошла к Земле на самое близкое в этом году расстояние и визуально стала больше.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Явление, называемое суперлунием, всегда притягивает внимание, хотя астрономы считают его скорее журналистским мемом, чем большим событием.

Луна над Санкт-Петербургом
3 из 12

Явление, называемое суперлунием, всегда притягивает внимание, хотя астрономы считают его скорее журналистским мемом, чем большим событием.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky
© REUTERS / Soe Zeya Tun

Еще через десять часов произошло полное лунное затмение.

Суперлуна над Бангкоком, Таиланд
4 из 12

Еще через десять часов произошло полное лунное затмение.

© REUTERS / Soe Zeya Tun
© AFP 2021 / ROSLAN RAHMAN

Его можно было увидеть на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии.

Полное лунное затмение в Сингапуре. 26 мая 2021 года
5 из 12

Его можно было увидеть на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии.

© AFP 2021 / ROSLAN RAHMAN
© AP Photo / Firdia Lisnawati

В России затмение наблюдали только жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока.

Жители наблюдают за лунным затмением на пляже Санур на Бали, Индонезия. 26 мая 2021
6 из 12

В России затмение наблюдали только жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока.

© AP Photo / Firdia Lisnawati
© REUTERS / Antara Foto/Nyoman Budhiana

Луна во время затмения находилась в созвездии Скорпион над его главной звездой Антарес.

Кровавая Суперлуна в Бали, Индонезия. 26 мая 2021
7 из 12

Луна во время затмения находилась в созвездии Скорпион над его главной звездой Антарес.

© REUTERS / Antara Foto/Nyoman Budhiana
© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"

Чтобы сфотографировать редкое суперлуние, "Роскосмос" даже развернул находящийся на орбите Земли спутник "Аист-2Д".

Спутник Аист-2Д сфотографировал Суперлуние
8 из 12

Чтобы сфотографировать редкое суперлуние, "Роскосмос" даже развернул находящийся на орбите Земли спутник "Аист-2Д".

© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"
© AP Photo / Mark Baker

Как будет выглядеть Луна во время затмения — это каждый раз интрига.

Яхта в Сиднее
9 из 12

Как будет выглядеть Луна во время затмения — это каждый раз интрига.

© AP Photo / Mark Baker
© AFP 2021 / SAEED KHAN

Перед максимальной фазой затмения Луна поменяла цвет.

Частичное лунное затмение в Сиднее. 26 мая 2021 года
10 из 12

Перед максимальной фазой затмения Луна поменяла цвет.

© AFP 2021 / SAEED KHAN
© AP Photo / Kasan Kurdi

Из-за преломления солнечного света земной атмосферой Луна могла выглядеть красной, а ее северная граница — получить голубую кайму.

Полная Луна над храмом Плаосан в Индонезии
11 из 12

Из-за преломления солнечного света земной атмосферой Луна могла выглядеть красной, а ее северная граница — получить голубую кайму.

© AP Photo / Kasan Kurdi
© AFP 2021 / MARTIN BERNETTI

Общее время от входа спутника в полутень Земли до выхода из нее составило чуть больше пяти часов, само же затмение продлилось 14 с половиной минут.

Полутеневое лунное затмение в Сантьяго, Чили
12 из 12

Общее время от входа спутника в полутень Земли до выхода из нее составило чуть больше пяти часов, само же затмение продлилось 14 с половиной минут.

© AFP 2021 / MARTIN BERNETTI
1 из 12

Суперлуние, полнолуние и полное затмение вместе — такое бывает лишь раз в 12 лет.

© AP Photo / Eraldo Peres
2 из 12

Луна рано утром 26 мая подошла к Земле на самое близкое в этом году расстояние и визуально стала больше.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
3 из 12

Явление, называемое суперлунием, всегда притягивает внимание, хотя астрономы считают его скорее журналистским мемом, чем большим событием.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky
4 из 12

Еще через десять часов произошло полное лунное затмение.

© REUTERS / Soe Zeya Tun
5 из 12

Его можно было увидеть на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии.

© AFP 2021 / ROSLAN RAHMAN
6 из 12

В России затмение наблюдали только жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока.

© AP Photo / Firdia Lisnawati
7 из 12

Луна во время затмения находилась в созвездии Скорпион над его главной звездой Антарес.

© REUTERS / Antara Foto/Nyoman Budhiana
8 из 12

Чтобы сфотографировать редкое суперлуние, "Роскосмос" даже развернул находящийся на орбите Земли спутник "Аист-2Д".

© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"
9 из 12

Как будет выглядеть Луна во время затмения — это каждый раз интрига.

© AP Photo / Mark Baker
10 из 12

Перед максимальной фазой затмения Луна поменяла цвет.

© AFP 2021 / SAEED KHAN
11 из 12

Из-за преломления солнечного света земной атмосферой Луна могла выглядеть красной, а ее северная граница — получить голубую кайму.

© AP Photo / Kasan Kurdi
12 из 12

Общее время от входа спутника в полутень Земли до выхода из нее составило чуть больше пяти часов, само же затмение продлилось 14 с половиной минут.

© AFP 2021 / MARTIN BERNETTI
 
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