Астроном объяснил кровавый цвет Луны во время затмения
"Почему она "кровавая"? Очень много разговоров, что мы все в этот день умоемся кровью и т.д. На самом деле красный цвет Луны родственный совершенно другому явлению, совершенно не кровавому, а очень даже приятному, красной заре и красной Луне, когда она просто восходит. Все эти явления родственны", - рассказал астроном.
"И по этой же причине, представьте себе, запрещающий сигнал светофора тоже красный. Просто потому, что красный цвет даже в туманной среде лучше виден с большого расстояния", - добавил астроном.
Суперлуние, полнолуние и полное затмение вместе — такое бывает лишь раз в 12 лет.
Суперлуние, полнолуние и полное затмение вместе — такое бывает лишь раз в 12 лет.
Луна рано утром 26 мая подошла к Земле на самое близкое в этом году расстояние и визуально стала больше.
Луна рано утром 26 мая подошла к Земле на самое близкое в этом году расстояние и визуально стала больше.
Явление, называемое суперлунием, всегда притягивает внимание, хотя астрономы считают его скорее журналистским мемом, чем большим событием.
Явление, называемое суперлунием, всегда притягивает внимание, хотя астрономы считают его скорее журналистским мемом, чем большим событием.
Его можно было увидеть на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии.
Его можно было увидеть на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии.
В России затмение наблюдали только жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока.
В России затмение наблюдали только жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока.
Луна во время затмения находилась в созвездии Скорпион над его главной звездой Антарес.
Луна во время затмения находилась в созвездии Скорпион над его главной звездой Антарес.
Чтобы сфотографировать редкое суперлуние, "Роскосмос" даже развернул находящийся на орбите Земли спутник "Аист-2Д".
Чтобы сфотографировать редкое суперлуние, "Роскосмос" даже развернул находящийся на орбите Земли спутник "Аист-2Д".
Как будет выглядеть Луна во время затмения — это каждый раз интрига.
Как будет выглядеть Луна во время затмения — это каждый раз интрига.
Из-за преломления солнечного света земной атмосферой Луна могла выглядеть красной, а ее северная граница — получить голубую кайму.
Из-за преломления солнечного света земной атмосферой Луна могла выглядеть красной, а ее северная граница — получить голубую кайму.
Общее время от входа спутника в полутень Земли до выхода из нее составило чуть больше пяти часов, само же затмение продлилось 14 с половиной минут.
Общее время от входа спутника в полутень Земли до выхода из нее составило чуть больше пяти часов, само же затмение продлилось 14 с половиной минут.
Суперлуние, полнолуние и полное затмение вместе — такое бывает лишь раз в 12 лет.
Луна рано утром 26 мая подошла к Земле на самое близкое в этом году расстояние и визуально стала больше.
Явление, называемое суперлунием, всегда притягивает внимание, хотя астрономы считают его скорее журналистским мемом, чем большим событием.
Его можно было увидеть на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии.
В России затмение наблюдали только жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока.
Луна во время затмения находилась в созвездии Скорпион над его главной звездой Антарес.
Чтобы сфотографировать редкое суперлуние, "Роскосмос" даже развернул находящийся на орбите Земли спутник "Аист-2Д".
Как будет выглядеть Луна во время затмения — это каждый раз интрига.
Из-за преломления солнечного света земной атмосферой Луна могла выглядеть красной, а ее северная граница — получить голубую кайму.
Общее время от входа спутника в полутень Земли до выхода из нее составило чуть больше пяти часов, само же затмение продлилось 14 с половиной минут.