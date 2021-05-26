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Большая небесная интрига: редкое суперлуние и полное затмение
Большая небесная интрига: редкое суперлуние и полное затмение - РИА Новости, 26.05.2021
Большая небесная интрига: редкое суперлуние и полное затмение
Сразу три астрономических события, связанных с Луной, произошли в один день: перигей, полнолуние и затмение. Завораживающий межпланетный спектакль — в фотоленте РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T19:32
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полнолуние
суперлуние
луна
космос - риа наука
фото
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Сразу три астрономических события, связанных с Луной, произошли в один день: перигей, полнолуние и затмение. Завораживающий межпланетный спектакль — в фотоленте Ria.ru.
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полнолуние, суперлуние, луна, космос - риа наука, фото, фото

Большая небесная интрига: редкое суперлуние и полное затмение

19:32 26.05.2021 (обновлено: 19:34 26.05.2021)
 
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Сразу три астрономических события, связанных с Луной, произошли в один день: перигей, полнолуние и затмение. Завораживающий межпланетный спектакль — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Eraldo Peres

Суперлуние, полнолуние и полное затмение вместе — такое бывает лишь раз в 12 лет.

Лунное затмение в Бразилиа, Бразилия
1 из 12

Суперлуние, полнолуние и полное затмение вместе — такое бывает лишь раз в 12 лет.

© AP Photo / Eraldo Peres
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

Луна рано утром 26 мая подошла к Земле на самое близкое в этом году расстояние и визуально стала больше.

Самолет на фоне Луны в Санта-Моника, штат Калифорния
2 из 12

Луна рано утром 26 мая подошла к Земле на самое близкое в этом году расстояние и визуально стала больше.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Явление, называемое суперлунием, всегда притягивает внимание, хотя астрономы считают его скорее журналистским мемом, чем большим событием.

Луна над Санкт-Петербургом
3 из 12

Явление, называемое суперлунием, всегда притягивает внимание, хотя астрономы считают его скорее журналистским мемом, чем большим событием.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky
© REUTERS / Soe Zeya Tun

Еще через десять часов произошло полное лунное затмение.

Суперлуна над Бангкоком, Таиланд
4 из 12

Еще через десять часов произошло полное лунное затмение.

© REUTERS / Soe Zeya Tun
© AFP 2021 / ROSLAN RAHMAN

Его можно было увидеть на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии.

Полное лунное затмение в Сингапуре. 26 мая 2021 года
5 из 12

Его можно было увидеть на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии.

© AFP 2021 / ROSLAN RAHMAN
© AP Photo / Firdia Lisnawati

В России затмение наблюдали только жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока.

Жители наблюдают за лунным затмением на пляже Санур на Бали, Индонезия. 26 мая 2021
6 из 12

В России затмение наблюдали только жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока.

© AP Photo / Firdia Lisnawati
© REUTERS / Antara Foto/Nyoman Budhiana

Луна во время затмения находилась в созвездии Скорпион над его главной звездой Антарес.

Кровавая Суперлуна в Бали, Индонезия. 26 мая 2021
7 из 12

Луна во время затмения находилась в созвездии Скорпион над его главной звездой Антарес.

© REUTERS / Antara Foto/Nyoman Budhiana
© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"

Чтобы сфотографировать редкое суперлуние, "Роскосмос" даже развернул находящийся на орбите Земли спутник "Аист-2Д".

Спутник Аист-2Д сфотографировал Суперлуние
8 из 12

Чтобы сфотографировать редкое суперлуние, "Роскосмос" даже развернул находящийся на орбите Земли спутник "Аист-2Д".

© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"
© AP Photo / Mark Baker

Как будет выглядеть Луна во время затмения — это каждый раз интрига.

Яхта в Сиднее
9 из 12

Как будет выглядеть Луна во время затмения — это каждый раз интрига.

© AP Photo / Mark Baker
© AFP 2021 / SAEED KHAN

Перед максимальной фазой затмения Луна поменяла цвет.

Частичное лунное затмение в Сиднее. 26 мая 2021 года
10 из 12

Перед максимальной фазой затмения Луна поменяла цвет.

© AFP 2021 / SAEED KHAN
© AP Photo / Kasan Kurdi

Из-за преломления солнечного света земной атмосферой Луна могла выглядеть красной, а ее северная граница — получить голубую кайму.

Полная Луна над храмом Плаосан в Индонезии
11 из 12

Из-за преломления солнечного света земной атмосферой Луна могла выглядеть красной, а ее северная граница — получить голубую кайму.

© AP Photo / Kasan Kurdi
© AFP 2021 / MARTIN BERNETTI

Общее время от входа спутника в полутень Земли до выхода из нее составило чуть больше пяти часов, само же затмение продлилось 14 с половиной минут.

Полутеневое лунное затмение в Сантьяго, Чили
12 из 12

Общее время от входа спутника в полутень Земли до выхода из нее составило чуть больше пяти часов, само же затмение продлилось 14 с половиной минут.

© AFP 2021 / MARTIN BERNETTI
 
полнолуниеСуперлуниеЛунаКосмос - РИА НаукаФото
 
 
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