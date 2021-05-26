https://ria.ru/20210526/superlunie-1734306998.html

Большая небесная интрига: редкое суперлуние и полное затмение

Большая небесная интрига: редкое суперлуние и полное затмение - РИА Новости, 26.05.2021

Большая небесная интрига: редкое суперлуние и полное затмение

Сразу три астрономических события, связанных с Луной, произошли в один день: перигей, полнолуние и затмение. Завораживающий межпланетный спектакль — в фотоленте РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T19:32

2021-05-26T19:32

2021-05-26T19:34

полнолуние

суперлуние

луна

космос - риа наука

фото

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Сразу три астрономических события, связанных с Луной, произошли в один день: перигей, полнолуние и затмение. Завораживающий межпланетный спектакль — в фотоленте Ria.ru.

луна

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

полнолуние, суперлуние, луна, космос - риа наука, фото, фото