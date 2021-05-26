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Шойгу обсудил Карабах с министром обороны Армении
Шойгу обсудил Карабах с министром обороны Армении - РИА Новости, 26.05.2021
Шойгу обсудил Карабах с министром обороны Армении
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел вечером во вторник телефонный разговор с коллегой из Армении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T10:06
2021-05-26T10:06
россия
вагаршак арутюнян
нагорный карабах
сергей шойгу
армения
в мире
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел вечером во вторник телефонный разговор с коллегой из Армении, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Вечером 25 мая министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном. В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес", - сказали в министерстве.Детали не раскрываются.
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нагорный карабах
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россия, вагаршак арутюнян, нагорный карабах, сергей шойгу, армения, в мире

Шойгу обсудил Карабах с министром обороны Армении

10:06 26.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел вечером во вторник телефонный разговор с коллегой из Армении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Вечером 25 мая министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном. В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес", - сказали в министерстве.
Детали не раскрываются.
Разбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 08:00Специальный репортаж
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РоссияВагаршак АрутюнянНагорный КарабахСергей ШойгуАрменияВ мире
 
 
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