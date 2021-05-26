https://ria.ru/20210526/karabakh-1733925119.html

Шойгу обсудил Карабах с министром обороны Армении

Шойгу обсудил Карабах с министром обороны Армении - РИА Новости, 26.05.2021

Шойгу обсудил Карабах с министром обороны Армении

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел вечером во вторник телефонный разговор с коллегой из Армении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T10:06

2021-05-26T10:06

2021-05-26T10:06

россия

вагаршак арутюнян

нагорный карабах

сергей шойгу

армения

в мире

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел вечером во вторник телефонный разговор с коллегой из Армении, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Вечером 25 мая министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном. В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес", - сказали в министерстве.Детали не раскрываются.

https://ria.ru/20210523/gadrut-1732593434.html

россия

нагорный карабах

армения

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2021

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россия, вагаршак арутюнян, нагорный карабах, сергей шойгу, армения, в мире