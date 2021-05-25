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Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей - РИА Новости, 25.05.2021
Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала "Парламентской газете", на что следует обратить внимание семьям, чтобы... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T02:09
2021-05-25T06:43
россия
социальные выплаты
инна святенко
совет федерации рф
дети
общество
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала "Парламентской газете", на что следует обратить внимание семьям, чтобы получить выплаты на детей вовремя и в полном объеме.По ее словам, для получения денежной поддержки неполным семьям с детьми от восьми до семнадцати лет необходимо подать заявление на портале Госуслуг.Сенатор отметила, что этот вид поддержки будет действовать в течение двенадцати месяцев.Святенко также пояснила, что ежемесячное пособие получат беременные женщины, которые встали на учет на ранних сроках — от шести до двенадцати недель. Подчеркивается, что россиянки будут получать ежемесячные выплаты на протяжении всего времени беременности.
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россия, социальные выплаты, инна святенко, совет федерации рф, дети, общество

Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей

02:09 25.05.2021 (обновлено: 06:43 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала "Парламентской газете", на что следует обратить внимание семьям, чтобы получить выплаты на детей вовремя и в полном объеме.
По ее словам, для получения денежной поддержки неполным семьям с детьми от восьми до семнадцати лет необходимо подать заявление на портале Госуслуг.
"Мера носит заявительный характер. Поэтому уже сейчас семьям, которые планируют получать такое пособие, необходимо подать заявление. Иначе может наступить разочарование, когда 1 июля наступит, а выплаты не назначат", — подчеркнула Святенко.
Сенатор отметила, что этот вид поддержки будет действовать в течение двенадцати месяцев.
"Далее надо опять заявиться — через портал Госуслуг или соцслужбы в своем регионе. Почему так? Потому что за год ситуация может измениться и необходимость в государственной поддержке отпадет", — уточнила собеседница газеты.
Святенко также пояснила, что ежемесячное пособие получат беременные женщины, которые встали на учет на ранних сроках — от шести до двенадцати недель.
"Мера тоже носит заявительный характер", — обратила внимание сенатор.
Подчеркивается, что россиянки будут получать ежемесячные выплаты на протяжении всего времени беременности.
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Россиясоциальные выплатыИнна СвятенкоСовет Федерации РФДетиОбщество
 
 
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