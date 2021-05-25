https://ria.ru/20210525/vyplata-1733751691.html

Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей

Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей - РИА Новости, 25.05.2021

Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала "Парламентской газете", на что следует обратить внимание семьям, чтобы... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T02:09

2021-05-25T02:09

2021-05-25T06:43

россия

социальные выплаты

инна святенко

совет федерации рф

дети

общество

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала "Парламентской газете", на что следует обратить внимание семьям, чтобы получить выплаты на детей вовремя и в полном объеме.По ее словам, для получения денежной поддержки неполным семьям с детьми от восьми до семнадцати лет необходимо подать заявление на портале Госуслуг.Сенатор отметила, что этот вид поддержки будет действовать в течение двенадцати месяцев.Святенко также пояснила, что ежемесячное пособие получат беременные женщины, которые встали на учет на ранних сроках — от шести до двенадцати недель. Подчеркивается, что россиянки будут получать ежемесячные выплаты на протяжении всего времени беременности.

https://ria.ru/20210517/posobiya-1732699803.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, социальные выплаты, инна святенко, совет федерации рф, дети, общество