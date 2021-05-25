Рейтинг@Mail.ru
Мэр Риги распорядился снять флаги Международной федерации хоккея с городской площади
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:03 25.05.2021 (обновлено: 11:14 19.01.2026)
Мэр Риги распорядился снять флаги Международной федерации хоккея с городской площади
Мэр Риги распорядился снять флаги Международной федерации хоккея с городской площади - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Мэр Риги распорядился снять флаги Международной федерации хоккея с городской площади
В Риге снимут флаги Международной хоккейной федерации после письма руководителя организации Рене Фазеля по ситуации с белорусской символикой, написал в Twitter... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Мэр Риги распорядился снять флаги Международной федерации хоккея с городской площади

РИГА, 25 мая — РИА Новости. В Риге снимут флаги Международной хоккейной федерации после письма руководителя организации Рене Фазеля по ситуации с белорусской символикой, написал в Twitter мэр города Мартиньш Стакис.
«
"Президент МФХ призывает восстановить прежние флаги в Риге вместо красно-белого флага свободы Белоруссии. В противном случае МФХ просит снять их флаги", — написал Стакис.
Позднее Фазель заявил РИА Новости, что мэр латвийской столицы использует чемпионат мира по хоккею в качестве своей политической сцены перед выборами. По словам главы МФX, организация не может принять и согласиться с действиями Риги.
Ранее Стакис сообщил, что вместо государственного флага Белоруссии в городе подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Посла Латвии в Минске вызвали в белорусский МИД, ему вручили ноту протеста. Он должен покинуть страну в течение 24 часов, а весь дипломатический и административно-технический персонал — в течение 48 часов. При этом должен остаться один сотрудник для ухода за зданием.
Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали.
Против Протасевича возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Медали чемпионата мира по хоккею - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
Рижская дума получила письмо от IIHF в связи с заменой флага Белоруссии
25 мая 2021, 12:00
Евросоюз призвал авиаперевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией и заявил о намерении ввести новые санкции против Минска. В небо над республикой решили не заходить нидерландская KLM, Air France, немецкая Lufthansa, шведская SAS, польская LOT, Wizz Air, латвийская Air Baltic, Finnair, Singapore Airlines и Austrian Airlines.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Так, в июле 2013 года "по просьбе" США в Вене заставили приземлиться лайнер президента Боливии Эво Моралеса. Причиной стали слухи о том, что на борту находится экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый американцами в разглашении гостайны. Полиция безрезультатно обыскала борт номер один, и через несколько часов главе государства разрешили продолжить путь. Никакого расследования не было.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
Пушков предрек гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом
25 мая 2021, 03:08
 
Хоккей
 
