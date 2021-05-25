Мэр Риги распорядился снять флаги Международной федерации хоккея с городской площади

РИГА, 25 мая — РИА Новости. В Риге снимут флаги Международной хоккейной федерации после письма руководителя организации Рене Фазеля по ситуации с белорусской символикой, написал в Twitter мэр города Мартиньш Стакис.
"Президент МФХ призывает восстановить прежние флаги в Риге вместо красно-белого флага свободы Белоруссии. В противном случае МФХ просит снять их флаги", — написал Стакис.
Позднее Фазель заявил РИА Новости, что мэр латвийской столицы использует чемпионат мира по хоккею в качестве своей политической сцены перед выборами. По словам главы МФX, организация не может принять и согласиться с действиями Риги.
Ранее Стакис сообщил, что вместо государственного флага Белоруссии в городе подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Посла Латвии в Минске вызвали в белорусский МИД, ему вручили ноту протеста. Он должен покинуть страну в течение 24 часов, а весь дипломатический и административно-технический персонал — в течение 48 часов. При этом должен остаться один сотрудник для ухода за зданием.
Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали.
Против Протасевича возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Евросоюз призвал авиаперевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией и заявил о намерении ввести новые санкции против Минска. В небо над республикой решили не заходить нидерландская KLM, Air France, немецкая Lufthansa, шведская SAS, польская LOT, Wizz Air, латвийская Air Baltic, Finnair, Singapore Airlines и Austrian Airlines.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Так, в июле 2013 года "по просьбе" США в Вене заставили приземлиться лайнер президента Боливии Эво Моралеса. Причиной стали слухи о том, что на борту находится экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый американцами в разглашении гостайны. Полиция безрезультатно обыскала борт номер один, и через несколько часов главе государства разрешили продолжить путь. Никакого расследования не было.
