Air France и Finnair отказались от полетов над Белоруссией
08:33 25.05.2021 (обновлено: 09:44 25.05.2021)
ПАРИЖ, 25 мая — РИА Новости. Air France и Finnair приостановили полеты над Белоруссией после инцидента с самолетом Ryanair, сообщили перевозчики.
"У тех, кто находится на маршруте, полетный план будет изменен", — сказано в заявлении французской компании, которое приводит Франс Пресс.
В релизе финнов сказано, что они не будут использовать воздушное пространство Белоруссии до дальнейшего уведомления.
Позже появилась информация, что маршруты перестраивает и Singapore Airlines.
Ранее Евросоюз призвал авиаперевозчиков отказаться от полетов над республикой и заявил о намерении ввести новые санкции против Минска.
Накануне в небо над Белоруссией решили не заходить латвийская airBaltic, нидерландская KLM, венгерская Wizz Air, скандинавская SAS, немецкая Lufthansa. Запрет на авиасообщение с этой страной ввела Литва и собирается ввести Украина.
Европейские аэропорты начали отказываться принимать самолеты "Белавия". В ответ белорусская компания закрывает сообщение с Великобританией и Францией до конца октября. Сегодня, в частности, отменили утренний рейс из Минска в Париж.
Двадцать третьего мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Так, в июле 2013 года "по просьбе" США в Вене заставили приземлиться лайнер президента Боливии Эво Моралеса. Причиной стали слухи о том, что на борту находится экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый американцами в разглашении гостайны.