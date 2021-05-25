https://ria.ru/20210525/polet-1733760910.html

Air France и Finnair отказались от полетов над Белоруссией

Air France и Finnair отказались от полетов над Белоруссией - РИА Новости, 25.05.2021

Air France и Finnair отказались от полетов над Белоруссией

Air France и Finnair приостановили полеты над Белоруссией после инцидента с самолетом Ryanair, сообщили перевозчики. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T08:33

2021-05-25T08:33

2021-05-25T09:44

ryanair

эдвард сноуден

эво моралес

европейский совет

air france

боливия

вильнюс

в мире

задержание основателя telegram-канала nexta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_498:481:3071:1928_1920x0_80_0_0_2b13d3674d5c0e50aefeb69c46e542f3.jpg

ПАРИЖ, 25 мая — РИА Новости. Air France и Finnair приостановили полеты над Белоруссией после инцидента с самолетом Ryanair, сообщили перевозчики.В релизе финнов сказано, что они не будут использовать воздушное пространство Белоруссии до дальнейшего уведомления.Позже появилась информация, что маршруты перестраивает и Singapore Airlines.Ранее Евросоюз призвал авиаперевозчиков отказаться от полетов над республикой и заявил о намерении ввести новые санкции против Минска.Накануне в небо над Белоруссией решили не заходить латвийская airBaltic, нидерландская KLM, венгерская Wizz Air, скандинавская SAS, немецкая Lufthansa. Запрет на авиасообщение с этой страной ввела Литва и собирается ввести Украина. Европейские аэропорты начали отказываться принимать самолеты "Белавия". В ответ белорусская компания закрывает сообщение с Великобританией и Францией до конца октября. Сегодня, в частности, отменили утренний рейс из Минска в Париж. Двадцать третьего мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Так, в июле 2013 года "по просьбе" США в Вене заставили приземлиться лайнер президента Боливии Эво Моралеса. Причиной стали слухи о том, что на борту находится экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый американцами в разглашении гостайны.

https://ria.ru/20210524/belorussiya-1733743643.html

https://ria.ru/20210525/biden-1733752386.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

боливия

вильнюс

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ryanair, эдвард сноуден, эво моралес, европейский совет, air france, боливия, вильнюс, в мире, задержание основателя telegram-канала nexta, белоруссия