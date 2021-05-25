https://ria.ru/20210525/belavia-1733761519.html

Рейс "Белавиа" в Париж отменили

Рейс "Белавиа" в Париж отменили - РИА Новости, 25.05.2021

Рейс "Белавиа" в Париж отменили

Рейс авиакомпании "Белавиа" в Париж во вторник отменен, свидетельствуют данные онлайн-табло вылетов и прилетов на сайте Национального аэропорта "Минск". РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T08:42

2021-05-25T08:42

2021-05-25T08:47

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

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МИНСК, 25 мая - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Белавиа" в Париж во вторник отменен, свидетельствуют данные онлайн-табло вылетов и прилетов на сайте Национального аэропорта "Минск".Рейс авиакомпании "Белавиа" в аэропорт "Шарль де Голль" должен был состояться в 8.25 (совпадает с мск), но рядом с ним на табло стоит отметка "отменен".Ранее госсекретарь при министерстве транспорта Франции Жан-Батист Джеббари после инцидента с самолетом Ryanair призвал французские авиакомпании не летать над воздушным пространством Белоруссии и сообщил о приостановке разрешения на полеты белорусского перевозчика "Белавиа".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали освободить его.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210524/samolet-1733614781.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, франция, вильнюс, белавиа, минск, белоруссия, париж, в мире