Императрица и перелетная птица. Лучшие образы Кристины Орбакайте
Интересно, что карьеру она начала не с музыки, а с кино. В 11 лет снялась в одном из лучших советских детских фильмов — "Чучеле" Роллана Быкова. История школьницы, которая сталкивается с предательством и подлостью, стала откровением для зрителей. Критики, в том числе иностранные, восторгались кинодебютом Кристины.
"Ее лицо отличается особой простотой, которую обессмертили художники Возрождения. Такой могла бы быть Мэрил Стрип в 12 лет", — отмечали в Los Angeles Times.
Ленту смотрели взрослые и дети, в кино водили классами и устраивали диспуты в клубах. Картина получила Госпремию, а Кристина — известность и признание.
Интересно, что карьеру она начала не с музыки, а с кино. В 11 лет снялась в одном из лучших советских детских фильмов — "Чучеле" Роллана Быкова. История школьницы, которая сталкивается с предательством и подлостью, стала откровением для зрителей. Критики, в том числе иностранные, восторгались кинодебютом Кристины.
"Ее лицо отличается особой простотой, которую обессмертили художники Возрождения. Такой могла бы быть Мэрил Стрип в 12 лет", — отмечали в Los Angeles Times.
Ленту смотрели взрослые и дети, в кино водили классами и устраивали диспуты в клубах. Картина получила Госпремию, а Кристина — известность и признание.
В 1983-м Алла Пугачева вывела дочь на сцену. Лиричная и философская песня "А знаешь, все еще будет" растрогала публику. Кристина, несмотря на ответственность (ну как не волноваться перед выступлением с Примадонной), не растерялась и исполнила свою партию идеально.
Простая стрижка, черно-белое платье — похожие лаконичные образы Орбакайте потом не раз повторялись.
В 1983-м Алла Пугачева вывела дочь на сцену. Лиричная и философская песня "А знаешь, все еще будет" растрогала публику. Кристина, несмотря на ответственность (ну как не волноваться перед выступлением с Примадонной), не растерялась и исполнила свою партию идеально.
Простая стрижка, черно-белое платье — похожие лаконичные образы Орбакайте потом не раз повторялись.
Пластичность и "ноги от ушей" Орбакайте заметила основательница международного балета "Тодес" Алла Духова и стала заниматься с Кристиной лично.
"Она моментально все запоминает, схватывает, — призналась Духова в программе "Секрет на миллион". — Кристина говорит: "Я не сделаю" — и тут же делает. Причем в своей, свойственной только ей манере".
По словам хореографа, поначалу карьеру Кристина делала сама. Пугачева ей не помогала, а как бы присматривалась. Хотя после первого сольного концерта "Тодеса", в котором участвовала Кристина, Алла Борисовна пожурила основательницу коллектива: "Что это вы мою доченьку задвигаете?"
Пластичность и "ноги от ушей" Орбакайте заметила основательница международного балета "Тодес" Алла Духова и стала заниматься с Кристиной лично.
"Она моментально все запоминает, схватывает, — призналась Духова в программе "Секрет на миллион". — Кристина говорит: "Я не сделаю" — и тут же делает. Причем в своей, свойственной только ей манере".
По словам хореографа, поначалу карьеру Кристина делала сама. Пугачева ей не помогала, а как бы присматривалась. Хотя после первого сольного концерта "Тодеса", в котором участвовала Кристина, Алла Борисовна пожурила основательницу коллектива: "Что это вы мою доченьку задвигаете?"
В 1990-м Орбакайте вновь появилась на экране — на этот раз в приключенческой исторической драме "Виват, гардемарины!" в роли принцессы Ангальт-Цербстской, будущей императрицы Екатерины II.
Режиссер Светлана Дружинина называла Орбакайте "понимающей и удивительно талантливой".
В мехах, кринолинах и богато украшенных костюмах Кристина выглядела совсем по-другому, но очень естественно и органично. Неудивительно, что картина стала хитом. И дело точно не только в очаровательных молодых людях и сценах фехтования и погонь.
В 1990-м Орбакайте вновь появилась на экране — на этот раз в приключенческой исторической драме "Виват, гардемарины!" в роли принцессы Ангальт-Цербстской, будущей императрицы Екатерины II.
Режиссер Светлана Дружинина называла Орбакайте "понимающей и удивительно талантливой".
В мехах, кринолинах и богато украшенных костюмах Кристина выглядела совсем по-другому, но очень естественно и органично. Неудивительно, что картина стала хитом. И дело точно не только в очаровательных молодых людях и сценах фехтования и погонь.
Кристина много экспериментировала со стилем — и с прическами, и с гардеробом.
И если сейчас она чаще всего выходит в свет в строгих элегантных нарядах приглушенных цветов, то раньше не боялась ярких оттенков.
Розовые платья с экстремальным вырезом до бедра, вязаные кардиганы — получалось смело и необычно.
Кристина много экспериментировала со стилем — и с прическами, и с гардеробом.
И если сейчас она чаще всего выходит в свет в строгих элегантных нарядах приглушенных цветов, то раньше не боялась ярких оттенков.
Розовые платья с экстремальным вырезом до бедра, вязаные кардиганы — получалось смело и необычно.
Некоторые наряды были почти на грани. Все же леопардово-тигриный принт — рискованная вещь.
Но, в отличие от похожего платья Виктории Бекхэм, Орбакайте удалось превратить свой выход на дорожку не в эпатаж, а в дефиле.
Некоторые наряды были почти на грани. Все же леопардово-тигриный принт — рискованная вещь.
Но, в отличие от похожего платья Виктории Бекхэм, Орбакайте удалось превратить свой выход на дорожку не в эпатаж, а в дефиле.
Кристина нередко использует винтажные аксессуары или ткани. И выходит на подиум в них же. Несколько раз участвовала в Московской неделе моды, представляла коллекции Елены Супрун.
Дизайнер часто работает с винтажными тканями, антикварной фурнитурой, ручной вышивкой, кружевом, бисером и батиком.
А Орбакайте с удовольствием примеряет на себя новые коллекции.
Кристина нередко использует винтажные аксессуары или ткани. И выходит на подиум в них же. Несколько раз участвовала в Московской неделе моды, представляла коллекции Елены Супрун.
Дизайнер часто работает с винтажными тканями, антикварной фурнитурой, ручной вышивкой, кружевом, бисером и батиком.
А Орбакайте с удовольствием примеряет на себя новые коллекции.
Строки "В небе парила, перелетная птица // Я уходила, чтобы возвратиться" продолжают на автомате прокручиваться в голове еще долго после прослушивания. Клип на эту песню — один из самых запоминающихся у певицы.
Синее атласное платье, невероятная прическа, "ломаная" хореография, немой диалог с Владимиром Пресняковым — видео на самом деле незабываемое.
Строки "В небе парила, перелетная птица // Я уходила, чтобы возвратиться" продолжают на автомате прокручиваться в голове еще долго после прослушивания. Клип на эту песню — один из самых запоминающихся у певицы.
Синее атласное платье, невероятная прическа, "ломаная" хореография, немой диалог с Владимиром Пресняковым — видео на самом деле незабываемое.
Эксперименты со стрижками и образами — обычное дело для Орбакайте. Как, например, в клипе на песню "Просто любить тебя" с Авраамом Руссо. Вообще, этот тандем оказался очень успешным.
В ролике артистка появляется с укороченным "каскадом", примеряет банданы и платки, очки-авиаторы и через экран, как она умеет, заряжает хорошим настроением. Да и прогулка по пустыне с верблюдом получилась впечатляющей.
Эксперименты со стрижками и образами — обычное дело для Орбакайте. Как, например, в клипе на песню "Просто любить тебя" с Авраамом Руссо. Вообще, этот тандем оказался очень успешным.
В ролике артистка появляется с укороченным "каскадом", примеряет банданы и платки, очки-авиаторы и через экран, как она умеет, заряжает хорошим настроением. Да и прогулка по пустыне с верблюдом получилась впечатляющей.
На сцене Орбакайте тоже любит зажигательные тандемы.
В номере с аккордеонистом-виртуозом Петром Дрангой Кристина продумала все в деталях. Зная, что будет много танцевать, надела короткую юбку и удобные туфли — чтобы не стеснять движений и показать свои лучшие па.
На сцене Орбакайте тоже любит зажигательные тандемы.
В номере с аккордеонистом-виртуозом Петром Дрангой Кристина продумала все в деталях. Зная, что будет много танцевать, надела короткую юбку и удобные туфли — чтобы не стеснять движений и показать свои лучшие па.
"Но есть вещи крепче, чем алмазы, — любовь например". Точнее сказать, "любовь-морковь". Кристина оказалась прекрасной комедийной актрисой и уже поменялась телами с Гошей Куценко, их детьми и родителями. Ждем: скоро, как обещают, главные герои станут роботами.
"Но есть вещи крепче, чем алмазы, — любовь например". Точнее сказать, "любовь-морковь". Кристина оказалась прекрасной комедийной актрисой и уже поменялась телами с Гошей Куценко, их детьми и родителями. Ждем: скоро, как обещают, главные герои станут роботами.
А пока в клипе на песню "Новый Год, Come On" они разыгрывают разные варианты развития событий в праздничный вечер.
Поэтому артистка появляется в домашнем образе: в пижаме, а еще в мини или розовом вечернем платье.
Она готовит, убирает, красится, танцует. Сверкающий и блестящий во всех смыслах клип.
А пока в клипе на песню "Новый Год, Come On" они разыгрывают разные варианты развития событий в праздничный вечер.
Поэтому артистка появляется в домашнем образе: в пижаме, а еще в мини или розовом вечернем платье.
Она готовит, убирает, красится, танцует. Сверкающий и блестящий во всех смыслах клип.
Однажды певица уже была андроидом! В ролике на песню "Теряю".
Действие в футуристическом клипе происходит на космическом корабле. Влюбленный в героиню Кристины (она играет пассажира) доктор создает ее точную копию. Космические костюмы ей очень идут.
Однажды певица уже была андроидом! В ролике на песню "Теряю".
Действие в футуристическом клипе происходит на космическом корабле. Влюбленный в героиню Кристины (она играет пассажира) доктор создает ее точную копию. Космические костюмы ей очень идут.
Орбакайте может сыграть не только бабушку, мужчину или подпрыгивающую девочку. Недавно в шоу "Маска" она исполнила роль Кошки. В корсете с бахромой, лосинах и с меховым шлейфом артистку никто не узнал. Судьи думали, что это Елизавета Боярская или даже Максим Галкин.
Но певица отнеслась к этому с юмором.
"Я очень рада, что моя Кошка из "Новогодней маски" на НТВ не оставила равнодушных! Обсуждения жюри моей фигуры — вообще уморительны. И то, что это поет мужик, — очень смешно. Теперь этот эпизод всегда поднимает мне настроение!" — написала она в инстаграме.
Орбакайте может сыграть не только бабушку, мужчину или подпрыгивающую девочку. Недавно в шоу "Маска" она исполнила роль Кошки. В корсете с бахромой, лосинах и с меховым шлейфом артистку никто не узнал. Судьи думали, что это Елизавета Боярская или даже Максим Галкин.
Но певица отнеслась к этому с юмором.
"Я очень рада, что моя Кошка из "Новогодней маски" на НТВ не оставила равнодушных! Обсуждения жюри моей фигуры — вообще уморительны. И то, что это поет мужик, — очень смешно. Теперь этот эпизод всегда поднимает мне настроение!" — написала она в инстаграме.