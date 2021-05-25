Императрица и перелетная птица. Лучшие образы Кристины Орбакайте

© Мосфильм (1983)

Интересно, что карьеру она начала не с музыки, а с кино. В 11 лет снялась в одном из лучших советских детских фильмов — "Чучеле" Роллана Быкова. История школьницы, которая сталкивается с предательством и подлостью, стала откровением для зрителей. Критики, в том числе иностранные, восторгались кинодебютом Кристины.

"Ее лицо отличается особой простотой, которую обессмертили художники Возрождения. Такой могла бы быть Мэрил Стрип в 12 лет", — отмечали в Los Angeles Times.

Ленту смотрели взрослые и дети, в кино водили классами и устраивали диспуты в клубах. Картина получила Госпремию, а Кристина — известность и признание.