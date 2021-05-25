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Культура
https://ria.ru/20210525/orbakayte-1733674892.html
Императрица и перелетная птица. Лучшие образы Кристины Орбакайте
Императрица и перелетная птица. Лучшие образы Кристины Орбакайте - РИА Новости, 25.05.2021
Императрица и перелетная птица. Лучшие образы Кристины Орбакайте
Кристина Орбакайте отмечает 50-летний юбилей. Она уже давно не просто "дочь Примадонны". Актриса, модель, певица — в ее репертуаре более 150 песен. Всегда рада... РИА Новости, 25.05.2021
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Кристина Орбакайте отмечает 50-летний юбилей. Она уже давно не просто "дочь Примадонны". Актриса, модель, певица — в ее репертуаре более 150 песен. Всегда рада творческим вызовам и не боится экспериментов. О самых интересных, знаковых и запоминающихся образах Орбакайте — в материале РИА Новости.
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РИА Новости
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мерил стрип, шоу-бизнес, музыка, авраам руссо (ипджиян), фото, владимир пресняков, гоша куценко, кристина орбакайте, алла пугачева

Императрица и перелетная птица. Лучшие образы Кристины Орбакайте

08:00 25.05.2021 (обновлено: 08:03 25.05.2021)
 
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Кристина Орбакайте отмечает 50-летний юбилей. Она уже давно не просто "дочь Примадонны". Актриса, модель, певица — в ее репертуаре более 150 песен. Всегда рада творческим вызовам и не боится экспериментов. О самых интересных, знаковых и запоминающихся образах Орбакайте — в материале РИА Новости.
© Мосфильм (1983)

Интересно, что карьеру она начала не с музыки, а с кино. В 11 лет снялась в одном из лучших советских детских фильмов — "Чучеле" Роллана Быкова. История школьницы, которая сталкивается с предательством и подлостью, стала откровением для зрителей. Критики, в том числе иностранные, восторгались кинодебютом Кристины.

"Ее лицо отличается особой простотой, которую обессмертили художники Возрождения. Такой могла бы быть Мэрил Стрип в 12 лет", — отмечали в Los Angeles Times.

Ленту смотрели взрослые и дети, в кино водили классами и устраивали диспуты в клубах. Картина получила Госпремию, а Кристина — известность и признание.

Кадр из фильма Чучело
1 из 14

Интересно, что карьеру она начала не с музыки, а с кино. В 11 лет снялась в одном из лучших советских детских фильмов — "Чучеле" Роллана Быкова. История школьницы, которая сталкивается с предательством и подлостью, стала откровением для зрителей. Критики, в том числе иностранные, восторгались кинодебютом Кристины.

"Ее лицо отличается особой простотой, которую обессмертили художники Возрождения. Такой могла бы быть Мэрил Стрип в 12 лет", — отмечали в Los Angeles Times.

Ленту смотрели взрослые и дети, в кино водили классами и устраивали диспуты в клубах. Картина получила Госпремию, а Кристина — известность и признание.

© Мосфильм (1983)
© Фото : Голубой огонёк (1983)

В 1983-м Алла Пугачева вывела дочь на сцену. Лиричная и философская песня "А знаешь, все еще будет" растрогала публику. Кристина, несмотря на ответственность (ну как не волноваться перед выступлением с Примадонной), не растерялась и исполнила свою партию идеально.

Простая стрижка, черно-белое платье — похожие лаконичные образы Орбакайте потом не раз повторялись.

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте Все еще будет
2 из 14

В 1983-м Алла Пугачева вывела дочь на сцену. Лиричная и философская песня "А знаешь, все еще будет" растрогала публику. Кристина, несмотря на ответственность (ну как не волноваться перед выступлением с Примадонной), не растерялась и исполнила свою партию идеально.

Простая стрижка, черно-белое платье — похожие лаконичные образы Орбакайте потом не раз повторялись.

© Фото : Голубой огонёк (1983)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Пластичность и "ноги от ушей" Орбакайте заметила основательница международного балета "Тодес" Алла Духова и стала заниматься с Кристиной лично.

"Она моментально все запоминает, схватывает, — призналась Духова в программе "Секрет на миллион". — Кристина говорит: "Я не сделаю" — и тут же делает. Причем в своей, свойственной только ей манере".

По словам хореографа, поначалу карьеру Кристина делала сама. Пугачева ей не помогала, а как бы присматривалась. Хотя после первого сольного концерта "Тодеса", в котором участвовала Кристина, Алла Борисовна пожурила основательницу коллектива: "Что это вы мою доченьку задвигаете?"

Хореограф Алла Духова и певица Кристина Орбакайте
3 из 14

Пластичность и "ноги от ушей" Орбакайте заметила основательница международного балета "Тодес" Алла Духова и стала заниматься с Кристиной лично.

"Она моментально все запоминает, схватывает, — призналась Духова в программе "Секрет на миллион". — Кристина говорит: "Я не сделаю" — и тут же делает. Причем в своей, свойственной только ей манере".

По словам хореографа, поначалу карьеру Кристина делала сама. Пугачева ей не помогала, а как бы присматривалась. Хотя после первого сольного концерта "Тодеса", в котором участвовала Кристина, Алла Борисовна пожурила основательницу коллектива: "Что это вы мою доченьку задвигаете?"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Мосфильм (1991)

В 1990-м Орбакайте вновь появилась на экране — на этот раз в приключенческой исторической драме "Виват, гардемарины!" в роли принцессы Ангальт-Цербстской, будущей императрицы Екатерины II.

Режиссер Светлана Дружинина называла Орбакайте "понимающей и удивительно талантливой".

В мехах, кринолинах и богато украшенных костюмах Кристина выглядела совсем по-другому, но очень естественно и органично. Неудивительно, что картина стала хитом. И дело точно не только в очаровательных молодых людях и сценах фехтования и погонь.

Кадр из фильма Виват, Гардемарины!
4 из 14

В 1990-м Орбакайте вновь появилась на экране — на этот раз в приключенческой исторической драме "Виват, гардемарины!" в роли принцессы Ангальт-Цербстской, будущей императрицы Екатерины II.

Режиссер Светлана Дружинина называла Орбакайте "понимающей и удивительно талантливой".

В мехах, кринолинах и богато украшенных костюмах Кристина выглядела совсем по-другому, но очень естественно и органично. Неудивительно, что картина стала хитом. И дело точно не только в очаровательных молодых людях и сценах фехтования и погонь.

© Мосфильм (1991)
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанк

Кристина много экспериментировала со стилем — и с прическами, и с гардеробом.

И если сейчас она чаще всего выходит в свет в строгих элегантных нарядах приглушенных цветов, то раньше не боялась ярких оттенков.

Розовые платья с экстремальным вырезом до бедра, вязаные кардиганы — получалось смело и необычно.

Певица Кристина Орбакайте
5 из 14

Кристина много экспериментировала со стилем — и с прическами, и с гардеробом.

И если сейчас она чаще всего выходит в свет в строгих элегантных нарядах приглушенных цветов, то раньше не боялась ярких оттенков.

Розовые платья с экстремальным вырезом до бедра, вязаные кардиганы — получалось смело и необычно.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Некоторые наряды были почти на грани. Все же леопардово-тигриный принт — рискованная вещь.

Но, в отличие от похожего платья Виктории Бекхэм, Орбакайте удалось превратить свой выход на дорожку не в эпатаж, а в дефиле.

Певица Кристина Орбакайте на юбилейном шоу Русское Радио. 20 лет. Легендарные хиты Золотого Граммофона в Москве
6 из 14

Некоторые наряды были почти на грани. Все же леопардово-тигриный принт — рискованная вещь.

Но, в отличие от похожего платья Виктории Бекхэм, Орбакайте удалось превратить свой выход на дорожку не в эпатаж, а в дефиле.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Кристина нередко использует винтажные аксессуары или ткани. И выходит на подиум в них же. Несколько раз участвовала в Московской неделе моды, представляла коллекции Елены Супрун.

Дизайнер часто работает с винтажными тканями, антикварной фурнитурой, ручной вышивкой, кружевом, бисером и батиком.

А Орбакайте с удовольствием примеряет на себя новые коллекции.

Популярная певица Кристина Орбакайте в роли модели на показе новой коллекции модельера Елены Супрун, прошедшем в рамках Российской Недели моды
7 из 14

Кристина нередко использует винтажные аксессуары или ткани. И выходит на подиум в них же. Несколько раз участвовала в Московской неделе моды, представляла коллекции Елены Супрун.

Дизайнер часто работает с винтажными тканями, антикварной фурнитурой, ручной вышивкой, кружевом, бисером и батиком.

А Орбакайте с удовольствием примеряет на себя новые коллекции.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© YouTube/Кристина Орбакайте

Строки "В небе парила, перелетная птица // Я уходила, чтобы возвратиться" продолжают на автомате прокручиваться в голове еще долго после прослушивания. Клип на эту песню — один из самых запоминающихся у певицы.

Синее атласное платье, невероятная прическа, "ломаная" хореография, немой диалог с Владимиром Пресняковым — видео на самом деле незабываемое.

Кадр из клипа Перелетная птица
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Строки "В небе парила, перелетная птица // Я уходила, чтобы возвратиться" продолжают на автомате прокручиваться в голове еще долго после прослушивания. Клип на эту песню — один из самых запоминающихся у певицы.

Синее атласное платье, невероятная прическа, "ломаная" хореография, немой диалог с Владимиром Пресняковым — видео на самом деле незабываемое.

© YouTube/Кристина Орбакайте
© YouTube/Кристина Орбакайте

Эксперименты со стрижками и образами — обычное дело для Орбакайте. Как, например, в клипе на песню "Просто любить тебя" с Авраамом Руссо. Вообще, этот тандем оказался очень успешным.

В ролике артистка появляется с укороченным "каскадом", примеряет банданы и платки, очки-авиаторы и через экран, как она умеет, заряжает хорошим настроением. Да и прогулка по пустыне с верблюдом получилась впечатляющей.

Кадр из клипа Просто любить тебя
9 из 14

Эксперименты со стрижками и образами — обычное дело для Орбакайте. Как, например, в клипе на песню "Просто любить тебя" с Авраамом Руссо. Вообще, этот тандем оказался очень успешным.

В ролике артистка появляется с укороченным "каскадом", примеряет банданы и платки, очки-авиаторы и через экран, как она умеет, заряжает хорошим настроением. Да и прогулка по пустыне с верблюдом получилась впечатляющей.

© YouTube/Кристина Орбакайте
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

На сцене Орбакайте тоже любит зажигательные тандемы.

В номере с аккордеонистом-виртуозом Петром Дрангой Кристина продумала все в деталях. Зная, что будет много танцевать, надела короткую юбку и удобные туфли — чтобы не стеснять движений и показать свои лучшие па.

Аккордеонист-виртуоз Петр Дранга и певица Кристина Орбакайте на сцене ГЦКЗ Россия в Лужниках во время театрализованного шоу Перспектива...
10 из 14

На сцене Орбакайте тоже любит зажигательные тандемы.

В номере с аккордеонистом-виртуозом Петром Дрангой Кристина продумала все в деталях. Зная, что будет много танцевать, надела короткую юбку и удобные туфли — чтобы не стеснять движений и показать свои лучшие па.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
© Реал-Дакота (2006)

"Но есть вещи крепче, чем алмазы, — любовь например". Точнее сказать, "любовь-морковь". Кристина оказалась прекрасной комедийной актрисой и уже поменялась телами с Гошей Куценко, их детьми и родителями. Ждем: скоро, как обещают, главные герои станут роботами.

Кадр из фильма Любовь-морковь
11 из 14

"Но есть вещи крепче, чем алмазы, — любовь например". Точнее сказать, "любовь-морковь". Кристина оказалась прекрасной комедийной актрисой и уже поменялась телами с Гошей Куценко, их детьми и родителями. Ждем: скоро, как обещают, главные герои станут роботами.

© Реал-Дакота (2006)
© YouTube/Кристина Орбакайте

А пока в клипе на песню "Новый Год, Come On" они разыгрывают разные варианты развития событий в праздничный вечер.

Поэтому артистка появляется в домашнем образе: в пижаме, а еще в мини или розовом вечернем платье.

Она готовит, убирает, красится, танцует. Сверкающий и блестящий во всех смыслах клип.

Кадр из клипа Новый Год, Come On
12 из 14

А пока в клипе на песню "Новый Год, Come On" они разыгрывают разные варианты развития событий в праздничный вечер.

Поэтому артистка появляется в домашнем образе: в пижаме, а еще в мини или розовом вечернем платье.

Она готовит, убирает, красится, танцует. Сверкающий и блестящий во всех смыслах клип.

© YouTube/Кристина Орбакайте
© Кадр из клипа "Теряю"

Однажды певица уже была андроидом! В ролике на песню "Теряю".

Действие в футуристическом клипе происходит на космическом корабле. Влюбленный в героиню Кристины (она играет пассажира) доктор создает ее точную копию. Космические костюмы ей очень идут.

Кадр из клипа Теряю
13 из 14

Однажды певица уже была андроидом! В ролике на песню "Теряю".

Действие в футуристическом клипе происходит на космическом корабле. Влюбленный в героиню Кристины (она играет пассажира) доктор создает ее точную копию. Космические костюмы ей очень идут.

© Кадр из клипа "Теряю"
© НТВ

Орбакайте может сыграть не только бабушку, мужчину или подпрыгивающую девочку. Недавно в шоу "Маска" она исполнила роль Кошки. В корсете с бахромой, лосинах и с меховым шлейфом артистку никто не узнал. Судьи думали, что это Елизавета Боярская или даже Максим Галкин.

Но певица отнеслась к этому с юмором.

"Я очень рада, что моя Кошка из "Новогодней маски" на НТВ не оставила равнодушных! Обсуждения жюри моей фигуры — вообще уморительны. И то, что это поет мужик, — очень смешно. Теперь этот эпизод всегда поднимает мне настроение!" — написала она в инстаграме.

Орбакайте в шоу Маска
14 из 14

Орбакайте может сыграть не только бабушку, мужчину или подпрыгивающую девочку. Недавно в шоу "Маска" она исполнила роль Кошки. В корсете с бахромой, лосинах и с меховым шлейфом артистку никто не узнал. Судьи думали, что это Елизавета Боярская или даже Максим Галкин.

Но певица отнеслась к этому с юмором.

"Я очень рада, что моя Кошка из "Новогодней маски" на НТВ не оставила равнодушных! Обсуждения жюри моей фигуры — вообще уморительны. И то, что это поет мужик, — очень смешно. Теперь этот эпизод всегда поднимает мне настроение!" — написала она в инстаграме.

© НТВ
 
КультураМерил Стрипшоу-бизнесМузыкаАвраам Руссо (Ипджиян)Владимир ПресняковГоша КуценкоКристина ОрбакайтеАлла Пугачева
 
 
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