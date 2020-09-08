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https://ria.ru/20200908/prodolzhenie-1576933931.html
Куценко и Орбакайте сыграют в продолжении франшизы "Любовь-морковь"
Продолжение комедийной франшизы "Любовь-морковь. Восстание машин" снимет режиссер Михаил Поляков, главных героев, как и в предыдущих частях, сыграют Гоша... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:53
2020-09-08T13:53
культура
кино и сериалы
новости культуры
ренат давлетьяров
гоша куценко
кристина орбакайте
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Продолжение комедийной франшизы "Любовь-морковь. Восстание машин" снимет режиссер Михаил Поляков, главных героев, как и в предыдущих частях, сыграют Гоша Куценко и Кристина Орбакайте, сообщил продюсер Ренат Давлетьяров."Что движет художниками, чтобы приступить к созданию фильма? С момента последнего фильма прошло 11 лет. В данном случае Гоша Куценко предложил мне какую-то совершенно фантастическую историю, и в результате у нас получился самый смешной сценарий из всех фильмов", - рассказал Давлетьяров на очной защите проектов кинокомпаний, не входящих в перечень лидеров кинопроизводства, в Фонде кино.Исполнитель главной роли мужской роли Гоша Куценко напомнил, что с фильма "Любовь-морковь" началась его карьера комедийного актера."Я вырос на фильмах "Гостья из будущего", "Его звали Роберт", я очень хотел сыграть робота, я и в актеры пошел, чтобы сыграть робота", - сказал Куценко.В новом фильме Андрей и Марина Голубевы меняются телами с роботами, получают возможность переосмыслить отношение к современным технологиям и прийти к взаимопониманию с ребенком.
https://ria.ru/20200713/1574298541.html
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кино и сериалы, новости культуры, ренат давлетьяров, гоша куценко, кристина орбакайте

Куценко и Орбакайте сыграют в продолжении франшизы "Любовь-морковь"

13:53 08.09.2020
205
Фото: Фокс
Фото: Фокс - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Продолжение комедийной франшизы "Любовь-морковь. Восстание машин" снимет режиссер Михаил Поляков, главных героев, как и в предыдущих частях, сыграют Гоша Куценко и Кристина Орбакайте, сообщил продюсер Ренат Давлетьяров.
"Что движет художниками, чтобы приступить к созданию фильма? С момента последнего фильма прошло 11 лет. В данном случае Гоша Куценко предложил мне какую-то совершенно фантастическую историю, и в результате у нас получился самый смешной сценарий из всех фильмов", - рассказал Давлетьяров на очной защите проектов кинокомпаний, не входящих в перечень лидеров кинопроизводства, в Фонде кино.
Исполнитель главной роли мужской роли Гоша Куценко напомнил, что с фильма "Любовь-морковь" началась его карьера комедийного актера.
"Я вырос на фильмах "Гостья из будущего", "Его звали Роберт", я очень хотел сыграть робота, я и в актеры пошел, чтобы сыграть робота", - сказал Куценко.
В новом фильме Андрей и Марина Голубевы меняются телами с роботами, получают возможность переосмыслить отношение к современным технологиям и прийти к взаимопониманию с ребенком.
Юлия Высоцкая в роли Марины и Александр Домогаров в роли Ивана на пресс-показе спектакля Сцены из супружеской жизни по мотивам сценария Ингмара Бергмана в постановке Андрея Кончаловского на сцене МХАТ им. Горького. - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
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