https://ria.ru/20200908/prodolzhenie-1576933931.html

Куценко и Орбакайте сыграют в продолжении франшизы "Любовь-морковь"

Продолжение комедийной франшизы "Любовь-морковь. Восстание машин" снимет режиссер Михаил Поляков, главных героев, как и в предыдущих частях, сыграют Гоша... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:53

2020-09-08T13:53

2020-09-08T13:53

культура

кино и сериалы

новости культуры

ренат давлетьяров

гоша куценко

кристина орбакайте

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Продолжение комедийной франшизы "Любовь-морковь. Восстание машин" снимет режиссер Михаил Поляков, главных героев, как и в предыдущих частях, сыграют Гоша Куценко и Кристина Орбакайте, сообщил продюсер Ренат Давлетьяров."Что движет художниками, чтобы приступить к созданию фильма? С момента последнего фильма прошло 11 лет. В данном случае Гоша Куценко предложил мне какую-то совершенно фантастическую историю, и в результате у нас получился самый смешной сценарий из всех фильмов", - рассказал Давлетьяров на очной защите проектов кинокомпаний, не входящих в перечень лидеров кинопроизводства, в Фонде кино.Исполнитель главной роли мужской роли Гоша Куценко напомнил, что с фильма "Любовь-морковь" началась его карьера комедийного актера."Я вырос на фильмах "Гостья из будущего", "Его звали Роберт", я очень хотел сыграть робота, я и в актеры пошел, чтобы сыграть робота", - сказал Куценко.В новом фильме Андрей и Марина Голубевы меняются телами с роботами, получают возможность переосмыслить отношение к современным технологиям и прийти к взаимопониманию с ребенком.

https://ria.ru/20200713/1574298541.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, ренат давлетьяров, гоша куценко, кристина орбакайте