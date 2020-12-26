https://ria.ru/20201226/orbakayte-1591002057.html

Кристина Орбакайте выпустила клип на новую песню "Новый год, Come On"

Кристина Орбакайте выпустила клип на новую песню "Новый год, Come On"

Кристина Орбакайте выпустила клип на песню "Новый год, Come On" с участием Гоши Куценко. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T03:20

2020-12-26T03:20

2020-12-26T03:50

культура

музыка

новости культуры

гоша куценко

кристина орбакайте

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Кристина Орбакайте выпустила клип на песню "Новый год, Come On" с участием Гоши Куценко."За "пять минут до начала нового, неизвестного, незнакомого" все хотят примерно одного и того же, верят в чудеса и перемены к лучшему", — написала певица в инстаграме. Режиссером ролика выступил Александр Игудин. Главная героиня ждет своего молодого человека (Гошу Куценко), который обещал быть к 23:00 без сюрпризов, но получается иначе: он то вваливается в квартиру в компании коллег-оперативников, то с друзьями, то пьяный в костюме Снегурочки. В результате это все оказывается только сном.В 2007 года Кристина Орбакайте и Гоша Куценко сыграли супругов в романтической комедии "Любовь-морковь". Позже вышли еще два продолжения франшиза. В сентябре стало известно, что готовится четвертый фильм "Любовь-морковь. Восстание машин", в нем Андрей и Марина Голубевы меняются телами с роботами и получают возможность переосмыслить отношение к современным технологиям и прийти к взаимопониманию с ребенком.

https://ria.ru/20201204/ddt-1587639100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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музыка, новости культуры, гоша куценко, кристина орбакайте