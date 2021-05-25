https://ria.ru/20210525/aviasoobschenie-1733769401.html

Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией

Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией - РИА Новости, 25.05.2021

Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией

Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске, об этом сообщил премьер страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T09:59

2021-05-25T09:59

2021-05-25T10:37

денис шмыгаль

wizz air

ryanair

украэрорух

telegram (приложение)

эдвард сноуден

эво моралес

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вена

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КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске, об этом сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.Ограничение действует с 0:00 по московскому времени."Только что на внеочередном заседании правительство поручило мининфраструктуры, Госавиаслужбе и госпредприятию "Украэрорух" принять для этого необходимые меры", —написал он в Telegram-канале.Кроме того, украинским авиакомпаниям и лайнерам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Белоруссии. Погранслужбе также поручили прекратить в таможенных пунктах аэропортов оформление пассажиров, следующих из республики и в нее.Ситуация с посадкой самолета Ryanair, как подчеркнул премьер, нарушает Конвенции о международной гражданской авиации.Ранее Евросоюз призвал авиаперевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией и заявил о намерении ввести новые санкции против Минска. В небо над республикой решили не заходить нидерландская KLM, Air France, немецкая Lufthansa, шведская SAS, польскаяLOT, Wizz Air, латвийская Air Baltic, финская Finnair, Singapore Airlines и Austrian Airlines.Европейские аэропорты начали отказываться принимать рейсы "Белавия". В ответ компания закрывает сообщение с Великобританией и Францией до конца октября. Сегодня отменили утренний рейс из Минска в Париж.Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали.Против Протасевича возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Так, в июле 2013 года "по просьбе" США в Вене заставили приземлиться лайнер президента Боливии Эво Моралеса. Причиной стали слухи о том, что на борту находится экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый американцами в разглашении гостайны. Полиция безрезультатно обыскала борт номер один, и через несколько часов главе государства разрешили продолжить путь. Никакого расследования не было.

https://ria.ru/20210524/zapret-1733655549.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/bayden-1733768925.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

франция

боливия

вена

белоруссия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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