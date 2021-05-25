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Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией
Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией - РИА Новости, 25.05.2021
Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией
Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске, об этом сообщил премьер страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T09:59
2021-05-25T10:37
денис шмыгаль
wizz air
ryanair
украэрорух
telegram (приложение)
эдвард сноуден
эво моралес
франция
боливия
вена
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КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске, об этом сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.Ограничение действует с 0:00 по московскому времени."Только что на внеочередном заседании правительство поручило мининфраструктуры, Госавиаслужбе и госпредприятию "Украэрорух" принять для этого необходимые меры", —написал он в Telegram-канале.Кроме того, украинским авиакомпаниям и лайнерам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Белоруссии. Погранслужбе также поручили прекратить в таможенных пунктах аэропортов оформление пассажиров, следующих из республики и в нее.Ситуация с посадкой самолета Ryanair, как подчеркнул премьер, нарушает Конвенции о международной гражданской авиации.Ранее Евросоюз призвал авиаперевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией и заявил о намерении ввести новые санкции против Минска. В небо над республикой решили не заходить нидерландская KLM, Air France, немецкая Lufthansa, шведская SAS, польскаяLOT, Wizz Air, латвийская Air Baltic, финская Finnair, Singapore Airlines и Austrian Airlines.Европейские аэропорты начали отказываться принимать рейсы "Белавия". В ответ компания закрывает сообщение с Великобританией и Францией до конца октября. Сегодня отменили утренний рейс из Минска в Париж.Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали.Против Протасевича возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Так, в июле 2013 года "по просьбе" США в Вене заставили приземлиться лайнер президента Боливии Эво Моралеса. Причиной стали слухи о том, что на борту находится экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый американцами в разглашении гостайны. Полиция безрезультатно обыскала борт номер один, и через несколько часов главе государства разрешили продолжить путь. Никакого расследования не было.
https://ria.ru/20210524/zapret-1733655549.html
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денис шмыгаль, wizz air, ryanair, украэрорух, telegram (приложение), эдвард сноуден, эво моралес, франция, боливия, вена, задержание основателя telegram-канала nexta, белоруссия, украина, в мире

Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией

09:59 25.05.2021 (обновлено: 10:37 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске, об этом сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
Ограничение действует с 0:00 по московскому времени.
"Только что на внеочередном заседании правительство поручило мининфраструктуры, Госавиаслужбе и госпредприятию "Украэрорух" принять для этого необходимые меры", —написал он в Telegram-канале.
Кроме того, украинским авиакомпаниям и лайнерам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Белоруссии. Погранслужбе также поручили прекратить в таможенных пунктах аэропортов оформление пассажиров, следующих из республики и в нее.
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Ситуация с посадкой самолета Ryanair, как подчеркнул премьер, нарушает Конвенции о международной гражданской авиации.
"Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", — добавил он.
Ранее Евросоюз призвал авиаперевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией и заявил о намерении ввести новые санкции против Минска. В небо над республикой решили не заходить нидерландская KLM, Air France, немецкая Lufthansa, шведская SAS, польскаяLOT, Wizz Air, латвийская Air Baltic, финская Finnair, Singapore Airlines и Austrian Airlines.
Европейские аэропорты начали отказываться принимать рейсы "Белавия". В ответ компания закрывает сообщение с Великобританией и Францией до конца октября. Сегодня отменили утренний рейс из Минска в Париж.
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Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали.
Против Протасевича возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Так, в июле 2013 года "по просьбе" США в Вене заставили приземлиться лайнер президента Боливии Эво Моралеса. Причиной стали слухи о том, что на борту находится экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый американцами в разглашении гостайны. Полиция безрезультатно обыскала борт номер один, и через несколько часов главе государства разрешили продолжить путь. Никакого расследования не было.
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Денис ШмыгальWizz AirRyanairУкраэрорухTelegram (приложение)Эдвард СноуденЭво МоралесФранцияБоливияВенаЗадержание основателя Telegram-канала NextaБелоруссияУкраинаВ мире
 
 
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