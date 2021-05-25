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Аварийное образование. В каких условиях вынуждены учиться тысячи детей
Аварийное образование. В каких условиях вынуждены учиться тысячи детей - РИА Новости, 25.05.2021
Аварийное образование. В каких условиях вынуждены учиться тысячи детей
Печки-буржуйки, стены в трещинах, щели в окнах — до сих пор в некоторых российских селах в холодные зимы ученики весь день проводят в куртках. По данным... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T08:00
2021-05-25T08:03
аварийные дома
республика дагестан
дети
школа
жкх
тамбовская область
кулинский район
общество
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Мария Семенова. Печки-буржуйки, стены в трещинах, щели в окнах — до сих пор в некоторых российских селах в холодные зимы ученики весь день проводят в куртках. По данным Минпросвещения, в стране несколько сотен школ в аварийном состоянии, там занимаются тысячи детей. РИА Новости разбиралось в ситуации."В каком веке живем?"Один из самых проблемных регионов — Дагестан. Так, в апреле местные СМИ приводили слова врио руководителя республики Сергея Меликова: чиновник говорил о 122 аварийных школах. Впрочем, он допустил, что реальная цифра еще выше.Один из примеров — учебное заведение в селе Вихли Кулинского района. Каменные корпуса разваливаются, осыпается штукатурка. Посреди классов — печки-буржуйки, которые топят углем. Директор Алил Магомедов разводит руками: "В каком веке живем?"У школы в Вихли нескольких корпусов, самый старый — 1929 года. Все не подлежат ремонту, только под снос. Власти в курсе давно. Больше десяти лет назад начали возводить учебное заведение на 240 мест. Закончили первый этаж и заморозили проект. А недавно его признали небезопасным: довести до ума не получится, остается разобрать и строить все заново. Раньше в селе был интернат, туда приезжали дети из других сел. Его закрыли. С каждым годом учеников все меньше, сейчас — 69. Классы маленькие: где-то пятнадцать человек, где-то пять. В школе нет ни водопровода, ни канализации. Воду привозят, удобства во дворе. Здание то и дело вызывает нарекания контролирующих организаций. "Число проверяющих растет, как грибы после дождя. То с щитовой что-то не так, то потолки неправильной высоты, то у пожарных вопросы. Мы стараемся что-то делать, но в таких условиях ничего не получается. Обещают, что в этом году снесут долгострой и начнут работы, но я уже не верю, что лед тронется", — говорит Магомедов. Школа умирает вместе с деревней: в Вихли около трехсот дворов, но все больше местных оставляют традиционный уклад ради городской жизни. Нет многоэтажных домов, с электричеством перебои. О централизованном отоплении даже не мечтают — обогреваются кто углем, кто кизяком. ПожарЕще одна проблемная дагестанская школа — в селе Тляцуда. В конце января двухэтажное строение сгорело полностью, о восстановлении нет и речи. В результате 70 учеников ютятся в двух ветхих пустующих частных домах. Жилые помещения превратили в кабинеты — на два здания их девять. Занимаются в две смены. О спортплощадке или актовом зале не стоит и говорить: таких площадей просто нет. Печку топят дровами. Столовую организовали собственными силами в одной из комнат.Директор только пожимает плечами: конечно, никаким санитарным нормам это не соответствует, но выбора нет. Возить детей в другую школу не выход: Тляцуда — удаленное село. В 15 километрах граница с Грузией. До райцентра — 30 километров по горной дороге, до республиканской столицы — 220. Директор школы Рамазан Магомедов признается, что пустующие дома "лучше, чем ничего, а так ситуация плачевная". "У нас много молодежи. В других селах — одни старики, а здесь еще 80 дошкольников растут. Через пять-шесть лет в школе будет сто с лишним учеников. Но нужно новое здание. Педагогам трудно работать в две смены. Мы хотим, чтобы в республике нас услышали. Нет ни одной книги, библиотека полностью сгорела. Но пока еще даже не определили площадку для стройки", — объясняет Магомедов. "Все рушится"Впрочем, аварийные учебные заведения есть не только в высокогорных районах. Так, Наталья из села Бокино, что в Тамбовской области, боится за двоих детей: стены местной школы пошли трещинами. По данным Росреестра, здание построено в 1957-м. Сюда ходят ученики не только из Бокино, но и из окрестных деревень. По ее словам, власти не признают здание аварийным, хотя ежегодно приезжает комиссия с проверкой. Косметический ремонт делают каждое лето, причем в кабинетах — за счет родителей. Уже давно обещают построить рядом со старой школой новую, но словами все и ограничивается.Забинтованные трубыС похожими сложностями столкнулись жители села Донец в Белгородской области. Так, Снежана жалуется: зимой дети сидят на уроках в куртках. Отопление — "на бинтах". Так называют способ починки труб: медицинский бинт опускают в цемент, а затем обматывают место протечки. Учителя постоянно меняют тару, в которую капает вода. "Ремонт запланировали на 2021-й, но увы и ах... Школа малокомплектная, никому нет до нас дела. Но если вы приедете в Прохоровку — контраст такой, что аж глаза режет… Там и музеи, и тротуары, секции, кружки и даже уроки балета! Я двоих дочерей пять дней в неделю вожу на занятия за 37 километров. Живем как аборигены. Что бы ни попросили, ответ один: "Денег нет!" — говорит Снежана. Анна, еще одна жительница села, замечает: старшие школьники мерзнут в куртках на втором этаже, а на первом ученики начальных классов страдают от невыносимой духоты.В 2019-м, по данным Минпросвещения, в аварийном состоянии находились 0,9 процента сельских школ и 0,4 процента — городских. До сих пор 15 процентов учебных заведений работают без теплого туалета, еще столько же — без водопровода. Аварийные школы закрывают практически ежемесячно, а детей распределяют по близлежащим образовательным центрам. Бывают и несчастные случаи: так, в апреле в больницу попали три ученика из Армавира — на них обвалился потолок.Детям из поселка Барсуки в Тульской области повезло: там перекрытия упали после, а не во время уроков. В Кемеровской области воспитанников трех школ перевели на дистанционку, но уже после того, как в Междуреченске рухнула пристройка.
https://ria.ru/20200721/1574607875.html
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аварийные дома, республика дагестан, дети, школа, жкх, тамбовская область, кулинский район, общество

Аварийное образование. В каких условиях вынуждены учиться тысячи детей

08:00 25.05.2021 (обновлено: 08:03 25.05.2021)
 
© Фото : из личного архива Рамазана МагомедоваШкольный кабинет
Школьный кабинет - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Фото : из личного архива Рамазана Магомедова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Мария Семенова. Печки-буржуйки, стены в трещинах, щели в окнах — до сих пор в некоторых российских селах в холодные зимы ученики весь день проводят в куртках. По данным Минпросвещения, в стране несколько сотен школ в аварийном состоянии, там занимаются тысячи детей. РИА Новости разбиралось в ситуации.

"В каком веке живем?"

Один из самых проблемных регионов — Дагестан. Так, в апреле местные СМИ приводили слова врио руководителя республики Сергея Меликова: чиновник говорил о 122 аварийных школах. Впрочем, он допустил, что реальная цифра еще выше.
Один из примеров — учебное заведение в селе Вихли Кулинского района. Каменные корпуса разваливаются, осыпается штукатурка. Посреди классов — печки-буржуйки, которые топят углем. Директор Алил Магомедов разводит руками: "В каком веке живем?"
У школы в Вихли нескольких корпусов, самый старый — 1929 года. Все не подлежат ремонту, только под снос. Власти в курсе давно. Больше десяти лет назад начали возводить учебное заведение на 240 мест. Закончили первый этаж и заморозили проект. А недавно его признали небезопасным: довести до ума не получится, остается разобрать и строить все заново.
Раньше в селе был интернат, туда приезжали дети из других сел. Его закрыли. С каждым годом учеников все меньше, сейчас — 69. Классы маленькие: где-то пятнадцать человек, где-то пять.
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В школе нет ни водопровода, ни канализации. Воду привозят, удобства во дворе. Здание то и дело вызывает нарекания контролирующих организаций. "Число проверяющих растет, как грибы после дождя. То с щитовой что-то не так, то потолки неправильной высоты, то у пожарных вопросы. Мы стараемся что-то делать, но в таких условиях ничего не получается. Обещают, что в этом году снесут долгострой и начнут работы, но я уже не верю, что лед тронется", — говорит Магомедов.
Школа умирает вместе с деревней: в Вихли около трехсот дворов, но все больше местных оставляют традиционный уклад ради городской жизни. Нет многоэтажных домов, с электричеством перебои. О централизованном отоплении даже не мечтают — обогреваются кто углем, кто кизяком.

Пожар

Еще одна проблемная дагестанская школа — в селе Тляцуда. В конце января двухэтажное строение сгорело полностью, о восстановлении нет и речи. В результате 70 учеников ютятся в двух ветхих пустующих частных домах. Жилые помещения превратили в кабинеты — на два здания их девять. Занимаются в две смены. О спортплощадке или актовом зале не стоит и говорить: таких площадей просто нет. Печку топят дровами. Столовую организовали собственными силами в одной из комнат.
© Фото : из личного архива Рамазана МагомедоваСгоревшая школа в Тляцуде
Сгоревшая школа в Тляцуде - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Фото : из личного архива Рамазана Магомедова
Сгоревшая школа в Тляцуде
Директор только пожимает плечами: конечно, никаким санитарным нормам это не соответствует, но выбора нет. Возить детей в другую школу не выход: Тляцуда — удаленное село. В 15 километрах граница с Грузией. До райцентра — 30 километров по горной дороге, до республиканской столицы — 220.
Директор школы Рамазан Магомедов признается, что пустующие дома "лучше, чем ничего, а так ситуация плачевная".
© Фото : из личного архива Рамазана МагомедоваДом, в котором занимаются дети после пожара
Дом, в котором занимаются дети после пожара - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Фото : из личного архива Рамазана Магомедова
Дом, в котором занимаются дети после пожара
"У нас много молодежи. В других селах — одни старики, а здесь еще 80 дошкольников растут. Через пять-шесть лет в школе будет сто с лишним учеников. Но нужно новое здание. Педагогам трудно работать в две смены. Мы хотим, чтобы в республике нас услышали. Нет ни одной книги, библиотека полностью сгорела. Но пока еще даже не определили площадку для стройки", — объясняет Магомедов.

"Все рушится"

Впрочем, аварийные учебные заведения есть не только в высокогорных районах. Так, Наталья из села Бокино, что в Тамбовской области, боится за двоих детей: стены местной школы пошли трещинами. По данным Росреестра, здание построено в 1957-м. Сюда ходят ученики не только из Бокино, но и из окрестных деревень.

"Все рушится, стены в трещинах, — рассказывает Наталья. — Уже закрыли главный вход из-за угрозы обрушения, но тот, что со двора, ничуть не лучше. Зимой занимались в куртках, дочь фотографировала термометр в классе — плюс девять, хотя директор уверял, что ниже плюс восемнадцати температура не опускалась. Туалет в здании сделали совсем недавно, раньше и в дождь, и в снег бегали на улицу. Столовой как таковой нет — под нее просто отдали один класс. Ближайшая нормальная школа далеко, я не готова отправлять детей за час езды от дома".

По ее словам, власти не признают здание аварийным, хотя ежегодно приезжает комиссия с проверкой. Косметический ремонт делают каждое лето, причем в кабинетах — за счет родителей. Уже давно обещают построить рядом со старой школой новую, но словами все и ограничивается.

Забинтованные трубы

С похожими сложностями столкнулись жители села Донец в Белгородской области. Так, Снежана жалуется: зимой дети сидят на уроках в куртках. Отопление — "на бинтах". Так называют способ починки труб: медицинский бинт опускают в цемент, а затем обматывают место протечки. Учителя постоянно меняют тару, в которую капает вода.
© Фото : из личного архива СнежаныШкола в селе Донец
Школа в селе Донец - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Фото : из личного архива Снежаны
Школа в селе Донец
"Ремонт запланировали на 2021-й, но увы и ах... Школа малокомплектная, никому нет до нас дела. Но если вы приедете в Прохоровку — контраст такой, что аж глаза режет… Там и музеи, и тротуары, секции, кружки и даже уроки балета! Я двоих дочерей пять дней в неделю вожу на занятия за 37 километров. Живем как аборигены. Что бы ни попросили, ответ один: "Денег нет!" — говорит Снежана.
Анна, еще одна жительница села, замечает: старшие школьники мерзнут в куртках на втором этаже, а на первом ученики начальных классов страдают от невыносимой духоты.
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В 2019-м, по данным Минпросвещения, в аварийном состоянии находились 0,9 процента сельских школ и 0,4 процента — городских. До сих пор 15 процентов учебных заведений работают без теплого туалета, еще столько же — без водопровода.
Аварийные школы закрывают практически ежемесячно, а детей распределяют по близлежащим образовательным центрам. Бывают и несчастные случаи: так, в апреле в больницу попали три ученика из Армавира — на них обвалился потолок.
Детям из поселка Барсуки в Тульской области повезло: там перекрытия упали после, а не во время уроков. В Кемеровской области воспитанников трех школ перевели на дистанционку, но уже после того, как в Междуреченске рухнула пристройка.
 
Аварийные домаРеспублика ДагестанДетиШколаЖКХТамбовская областьКулинский районОбщество
 
 
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