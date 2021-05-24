https://ria.ru/20210524/zelenskiy-1733317402.html

"Вы знаете их фамилии". Кто из олигархов захочет сбросить Зеленского

"Вы знаете их фамилии". Кто из олигархов захочет сбросить Зеленского - РИА Новости, 24.05.2021

"Вы знаете их фамилии". Кто из олигархов захочет сбросить Зеленского

Владимир Зеленский подвел итоги двухлетней работы. Заявил, что былого влияния лишились его бывший бизнес-партнер Игорь Коломойский и политик Виктор Медведчук... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T08:00

2021-05-24T08:00

2021-05-24T11:06

жкх

столкновения на майдане

укртранснафта

петр порошенко

forbes

приватбанк

игорь коломойский

владимир зеленский

днепропетровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733299147_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_e3ccbcafa5e843dcec16067cafffea30.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Антон Лисицын. Владимир Зеленский подвел итоги двухлетней работы. Заявил, что былого влияния лишились его бывший бизнес-партнер Игорь Коломойский и политик Виктор Медведчук. Как саркастически замечают в Киеве, последнего атаковали потому, что глава государства боится связываться с настоящими олигархами. Почему украинский президент выдает политические преследования за деолигархизацию — в материале РИА Новости. Список богатых украинцев Внесудебное преследование Медведчука, лидера "Оппозиционной партии — За жизнь" (ОПЗЖ), началось еще в феврале. В мае прокуратура, возглавляемая Ириной Венедиктовой, предъявила ему подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Его дом обыскали. Медведчук назвал это политической расправой. "Истинной целью противозаконных обысков было в нарушение установленной процедуры вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение", — подчеркнул он. Предшественник Венедиктовой на посту генпрокурора Украины Руслан Рябошапка в 2020-м ушел с должности, как уверял, под давлением олигархов. Поэтому бывший глава надзорного ведомства не мог не прокомментировать эту ситуацию. Рябошапка съязвил, что Зеленскому страшно бороться с Коломойским, поэтому целью выбрали Медведчука.Действительно, в список самых богатых граждан страны (по версии украинского Forbes) Медведчук попал по какому-то совпадению только после затеянной против него кампании. В первой десятке крупнейших предпринимателей значатся другие фамилии, но Зеленский преподносит преследования политика как часть деолигархизации. Мол, впервые за много лет на Украине число олигархов не увеличилось, а уменьшилось. "Минус Медведчук. Он лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество во вред стране", — объяснял глава государства. И грозил: "Будут еще "минусы", пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами". В словах президента звучал социалистический пафос борьбы за права угнетенных. "Кто полностью воспользовался возможностями, которые были у нас с 1990-х? Вы знаете фамилии этих людей. Их ежегодно перечисляют в списке самых богатых украинцев", — негодовал Зеленский в колонке украинского СМИ."Государство, где есть подобное неравенство, точно не может быть комфортным и конкурентным, — провозглашал он. И записывал себе в актив борьбу за народное счастье, вспомнив победу над Порошенко на президентских выборах 2019-го. — То, с каким красноречивым результатом проиграл тогда один из олигархов, наглядно демонстрирует, на что на самом деле рассчитывает общество".Далеко не все соотечественники Зеленского поверили, что преследование Медведчука связано с борьбой против олигархов. В комментариях к колонке президента они интересовались, что же с другими крупнейшими бизнесменами. "При тебе состояние Ахметова за год увеличилось на 4,8 миллиарда долларов — до 7,6, остальные тоже беднее не стали, — отозвался на слова Зеленского некий Сергей. "А что там Коломойский?" — спрашивал Дмитрий. "Медведчук даже не входит в топ-10 самых богатых людей Украины, — недоумевал Антон. — Что он (Зеленский. — Прим. ред.) несет? При нем Ахметов за год разбогател на пять миллиардов долларов".Правила для олигархов Кого именно считать олигархом, сложно решить даже чиновникам. К примеру, Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), уточнял, что к этой категории власти относят тринадцать человек. Фамилий не назвал, лишь упомянул, что президент поручил разработать соответствующий закон. Правда, в марте Зеленский сам озвучил имена. Тогда он попытался объяснить, чем олигарх отличается от просто крупного предпринимателя. "Мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс". А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно — ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других государственных служащих? Первое — поддерживается. Второе — заканчивается". Тогда же он высказался за санкции, введенные Вашингтоном против бывшего бизнес-партнера Игоря Коломойского: "Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства". Но проблемы у Коломойского с государством начались задолго до президентства Зеленского. В число самых богатых людей республики входят Виктор Пинчук, Петр Порошенко, Александр и Галина Герега, Геннадий Боголюбов и Юрий Косюк. Все они так или иначе связаны с украинскими лидерами. Порошенко и сам пятый глава государства, Пинчук — зять второго президента Леонида Кучмы. Порошенко владеет кондитерским производством Roshen и заводом "Ленинская Кузня", который выполнял заказы для вооруженных сил. Пинчук сделал состояние на советском наследии — металлургии. Другом Порошенко называют и "куриного" миллиардера Юрия Косюка: он основал "Мироновский хлебопродукт" — предприятие, которое выросло в крупнейшего поставщика птицы в стране. Партнер Косюка, Игорь Тарасюк, был управляющим делами Виктора Ющенко, третьего главы республики. Косюк, несмотря на близость к "революционным" президентам, запомнился резкой критикой достижений Майдана. Он назвал зону свободной торговли с ЕС обманом Украины. "Никакого открытия рынков не произошло. Знаете, в колесах есть такой механизм, называется ниппель. В одну сторону пропускает, в другую — нет. Вот такая примерно ситуация сейчас у нас с европейскими рынками", — подчеркивал бизнесмен.После того как Порошенко оставил пост, новая власть заикнулась о том, что предприятия Косюка получают чрезмерную помощь от государства. Зеленский даже предложил правоохранительным органам проверить "Мироновский хлебопродукт". "На самом деле он не нуждается в господдержке, потому что у него сверхприбыли и он ежегодно выплачивает огромные дивиденды акционерам", — категорично высказывался президент на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.Но, судя по положению Косюка, дальше разговоров дело не пошло. Сам предприниматель уже хвалит нового президента: по его словам, работать при Зеленском легче, чем при предшественниках. Вспомнил Косюк и деолигархизацию, которую проводил его друг Порошенко. Ведь в 2015-м тот заявлял, что "если кто-либо из олигархов попытается работать против государства, государство найдет способ это прекратить". "Правила для олигархов у нас те же, что и для других граждан, — утверждал Порошенко. — Они хотели хаоса и отсутствия правил. Но обязанность государства — привести их к одному знаменателю: они должны платить налоги и придерживаться законов, как все". Крупные бизнесмены пережили "деолигархизацию" почти без потерь. Исключение, разве что, Коломойский — при Порошенко он успел побывать главой Днепропетровской области и лишиться поста из-за конфликта в "Укртранснафте". Тогда же контроль над "ПриватБанком" перешел от него к государству.До национализации, помимо Коломойского, банком владел Геннадий Боголюбов. А председателем правления был экс-глава Нацбанка и начальник избирательного штаба Януковича Сергей Тигипко. Его тоже записывают в олигархи.В топе самых богатых украинцев числятся еще Александр и Галина Герега. Рядовые граждане знают их по сети гипермаркетов "Эпицентр", которая продает товары для отделки дома и бытовую химию. "Эпицентры" торговали даже во время коронавирусных ограничений, хотя другие магазины закрылись. Это вызвало вопросы у жителей и журналистов. Герега удовлетворил любопытство СМИ: заверил, что очень оперативно попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля разъяснить правила работы, и тот немедленно отозвался. Имя Александра Гереги упоминали в связи с еще одним коронавирусным скандалом. В 2020-м самолет "Мрия" доставил на Украину дефицитные маски как гуманитарный груз. В аэропорту встречал лично Зеленский. Вскоре главы нескольких городов получили с электронного адреса Гереги письмо на официальном бланке с коммерческим предложением — приобрести средства защиты из этого самого груза. Шумиху замяли: мол, это помощник бизнесмена перестарался. Номером один в списке украинского Forbes идет Ринат Ахметов. Во время оранжевой революции он поддержал Януковича. Уроженца Донецка часто упрекали в ведении бизнеса с самопровозглашенными республиками. В 2019-м СМИ сообщали о тактическом союзе Ахметова с Порошенко, но затем выяснилось, что олигарх стремительно сближается с Зеленским. Британская The Financial Times, ссылаясь на информированные источники, рассказывала, что Ахметов оттесняет Коломойского от шестого президента страны. Медиаресурсы предпринимателя положительно настроены к Зеленскому, утверждал анонимный чиновник из администрации главы государства. Очевидно, попытки самого богатого человека страны приблизиться к лидеру республики увенчались успехом — премьер-министром стал Денис Шмыгаль, которого считают человеком Ахметова. Политические технологии и партийная касса Директор киевского Агентства стратегических коммуникаций Сергей Белашко полагает, что словами о деолигархизации штаб Зеленского начинает предвыборную кампанию — двигает шестого президента на второй срок. Причем все основано на политтехнологическом расчете. "Проводят социологическое исследование, изучают иерархию проблем, на фокус-группах обкатывают варианты — какие действия и слова воспримут целевые электоральные группы. "Мир в Донбассе", с которым Зеленский шел на выборы, опустился на пятое или шестое место. Вот аудитории и предлагают борьбу с олигархами", — указывает эксперт. Поэтому большинство бизнесменов конструктивно сотрудничают с новой властью. Атака на Медведчука нужна, чтобы в преддверии выборов убрать с поля "Оппозиционную партию — За жизнь" (ОПЗЖ). Но есть и еще одна цель — деморализовать команду Порошенко. "Показывают, что Зеленский — настоящий патриот: в отличие от предшественника, который только обещал, он на самом деле борется с "ватой". Сейчас все сторонники Порошенко радуются тому, что первой жертвой деолигархизации избрали Медведчука. Но если возьмутся за пятого президента, а они кинутся защищать патрона, будут дискредитированы. Потому что уже приняли участие на стороне Зеленского в травле другого политика", — говорит Белашко. Кампания против олигархов приносит не только политические, но и денежные бонусы. Угрозы в адрес бизнесменов звучат не ради одного электората. "Нужны взносы в партийный фонд, монобольшинство (фракция пропрезидентской партии "Слуга народа". — Прим. ред.) надо регулярно кормить. В 2019-м зеленые были голодными, не понимали, как устроено распределение ресурсов, радовались даже маленьким подачкам. А сейчас им денежное содержание увеличили кратно, у них аппетиты разыгрались", — объясняет эксперт. Финансы помогают поддерживать партийную дисциплину. Члены фракции голосовали за отставку трех министров без лишних вопросов, узнав о нужном решении из чата "слуг народа". Завуалированные угрозы Зеленского в адрес Косюка имели вполне понятный смысл: "Деньги туда не носи, сюда носи", — с сарказмом отмечает Белашко. Сотрудник штаба одного из украинских политиков уверен, что президент на самом деле хочет бороться с олигархами: "Кураторы ставят задачу, он ее выполняет. А Вашингтону олигархи никуда не упали. Вообще, нигде никому снаружи не нужна национальная элита в стране. Уничтожают их по кругу, преференции дают сначала одному, позволяют загрызть другого, потом третьего — и так запускают войну всех против всех. А когда останется один — с ним расправиться легко". Поэтому, продолжает он, никого не удивит, если завтра Порошенко объявят российским агентом. Задача кураторов — опереться не на национальные элиты, которые знают свои интересы, а на управляемую политическую машину: "Фракция слуг народа — это набранные по объявлениям свадебные фотографы и зомби, которые покорно делают то, что им говорят. Потом наберут новых зомби без мозгов. Украинские олигархи — это промышленность, промышленность — то, что удерживает нас от превращения в аграрную страну. Индустрия подлежит уничтожению в первую очередь. А снаружи всем Украина нужна как сельскохозяйственная республика". Если олигархи не успеют убрать Зеленского как политика, не предложат совместный альтернативный проект, то, по прогнозам инсайдера, в течение пяти-шести лет Украина потеряет шанс на национальную независимость. Опыт уже есть — именно со сговора олигархов началось падение Януковича.

https://ria.ru/20210403/donbass-1603981803.html

днепропетровская область

вашингтон (город)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, столкновения на майдане, укртранснафта, петр порошенко, forbes, приватбанк, игорь коломойский, владимир зеленский, днепропетровская область, вашингтон (город), roshen, украина, в мире