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В Петербурге супруга прокатила мужа на капоте по трассе после ссоры
В Петербурге супруга прокатила мужа на капоте по трассе после ссоры - РИА Новости, 24.05.2021
В Петербурге супруга прокатила мужа на капоте по трассе после ссоры
Женщина провезла своего мужа на капоте автомобиля несколько километров по трассе в Ленинградскую область после ссоры, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T10:55
2021-05-24T10:55
2021-05-24T13:36
красное село
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происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Женщина провезла своего мужа на капоте автомобиля несколько километров по трассе в Ленинградскую область после ссоры, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее в Сети появилось видео, где мужчина подбегает к машине, за рулем которой сидит его жена, и пытается остановить ее. В итоге он ложится на транспортное средство, но оно продолжает ехать. Судя по дальнейшим кадрам, автомобиль следует по магистрали из Красного села в Ленинградскую область.Собеседник агентства рассказал, что супруги во время распития алкоголя поссорились, после чего женщина села за руль. По словам источника, после инцидента ведется административное расследование.
https://ria.ru/20210408/politseyskiy-1727303132.html
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Женщина провезла мужа на капоте более 8 км. Видео с камер наблюдения
В пригороде Петербурга супруги повздорили, но обошлось без расчлененки: просто жена примерно 8 километров катала мужа на капоте авто. По данным источника РИА Новости, оба скандалиста были подшофе.
2021-05-24T10:55
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красное село, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия