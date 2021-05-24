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В Петербурге супруга прокатила мужа на капоте по трассе после ссоры
В Петербурге супруга прокатила мужа на капоте по трассе после ссоры - РИА Новости, 24.05.2021
В Петербурге супруга прокатила мужа на капоте по трассе после ссоры
Женщина провезла своего мужа на капоте автомобиля несколько километров по трассе в Ленинградскую область после ссоры, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T10:55
2021-05-24T13:36
красное село
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Женщина провезла своего мужа на капоте автомобиля несколько километров по трассе в Ленинградскую область после ссоры, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее в Сети появилось видео, где мужчина подбегает к машине, за рулем которой сидит его жена, и пытается остановить ее. В итоге он ложится на транспортное средство, но оно продолжает ехать. Судя по дальнейшим кадрам, автомобиль следует по магистрали из Красного села в Ленинградскую область.Собеседник агентства рассказал, что супруги во время распития алкоголя поссорились, после чего женщина села за руль. По словам источника, после инцидента ведется административное расследование.
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красное село
ленинградская область
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Женщина провезла мужа на капоте более 8 км. Видео с камер наблюдения
В пригороде Петербурга супруги повздорили, но обошлось без расчлененки: просто жена примерно 8 километров катала мужа на капоте авто. По данным источника РИА Новости, оба скандалиста были подшофе.
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красное село, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге супруга прокатила мужа на капоте по трассе после ссоры

10:55 24.05.2021 (обновлено: 13:36 24.05.2021)
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Женщина провезла своего мужа на капоте автомобиля несколько километров по трассе в Ленинградскую область после ссоры, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Ранее в Сети появилось видео, где мужчина подбегает к машине, за рулем которой сидит его жена, и пытается остановить ее. В итоге он ложится на транспортное средство, но оно продолжает ехать.
Судя по дальнейшим кадрам, автомобиль следует по магистрали из Красного села в Ленинградскую область.
Собеседник агентства рассказал, что супруги во время распития алкоголя поссорились, после чего женщина села за руль. По словам источника, после инцидента ведется административное расследование.
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Красное СелоЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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