https://ria.ru/20210524/ssora-1733604513.html

В Петербурге супруга прокатила мужа на капоте по трассе после ссоры

В Петербурге супруга прокатила мужа на капоте по трассе после ссоры - РИА Новости, 24.05.2021

В Петербурге супруга прокатила мужа на капоте по трассе после ссоры

Женщина провезла своего мужа на капоте автомобиля несколько километров по трассе в Ленинградскую область после ссоры, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T10:55

2021-05-24T10:55

2021-05-24T13:36

красное село

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Женщина провезла своего мужа на капоте автомобиля несколько километров по трассе в Ленинградскую область после ссоры, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее в Сети появилось видео, где мужчина подбегает к машине, за рулем которой сидит его жена, и пытается остановить ее. В итоге он ложится на транспортное средство, но оно продолжает ехать. Судя по дальнейшим кадрам, автомобиль следует по магистрали из Красного села в Ленинградскую область.Собеседник агентства рассказал, что супруги во время распития алкоголя поссорились, после чего женщина села за руль. По словам источника, после инцидента ведется административное расследование.

https://ria.ru/20210408/politseyskiy-1727303132.html

красное село

ленинградская область

санкт-петербург

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2021

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Женщина провезла мужа на капоте более 8 км. Видео с камер наблюдения В пригороде Петербурга супруги повздорили, но обошлось без расчлененки: просто жена примерно 8 километров катала мужа на капоте авто. По данным источника РИА Новости, оба скандалиста были подшофе. 2021-05-24T10:55 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красное село, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия