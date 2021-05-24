Глава ЕК рассказала, какие санкции могут ввести против Белоруссии
20:10 24.05.2021 (обновлено: 20:38 24.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом саммита Евросоюза подтвердила, что европейские лидеры будут в ходе встречи рассматривать санкции против физлиц, причастных к посадке самолета Ryanair в Минске, а также в отношении организаций и авиационного сектора Белоруссии.
"Будет очень сильный ответ. Режим (президента Белоруссии Александра) Лукашенко должен понимать серьезность последствий. Сегодня мы обсудим разные варианты санкций, санкции против физических лиц, которые причастны к захвату самолета, а также против бизнеса и экономических структур, также рассматриваем санкции против авиационного сектора в Белоруссии", - сказала она.
"У ЕС есть инвестиционный и экономический пакет на 3 миллиарда евро для Белоруссии, он заморожен до того момента, пока Белоруссия не станет демократической страной", - сказала она.
В сентябре прошлого года экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в Брюсселе договорилась о пакете помощи со стороны Евросоюза "после демократических перемен" в республике. Член президиума координационного совета Белоруссии Павел Латушко заявлял, что оппозиция рассчитывает получить от Евросоюза до 4 миллиардов долларов в случае, если в республике сменится власть и она станет на путь демократизации.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем в Минске была задержана россиянка Софья Сапега. Российское посольство запросило к ней консульский доступ.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.