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Глава ЕК рассказала, какие санкции могут ввести против Белоруссии
Глава ЕК рассказала, какие санкции могут ввести против Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2021
Глава ЕК рассказала, какие санкции могут ввести против Белоруссии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом саммита Евросоюза подтвердила, что европейские лидеры будут в ходе встречи рассматривать санкции против... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T20:10
2021-05-24T20:38
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
павел латушко
светлана тихановская
ryanair
эво моралес
евросоюз
минск
вильнюс
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом саммита Евросоюза подтвердила, что европейские лидеры будут в ходе встречи рассматривать санкции против физлиц, причастных к посадке самолета Ryanair в Минске, а также в отношении организаций и авиационного сектора Белоруссии."Будет очень сильный ответ. Режим (президента Белоруссии Александра) Лукашенко должен понимать серьезность последствий. Сегодня мы обсудим разные варианты санкций, санкции против физических лиц, которые причастны к захвату самолета, а также против бизнеса и экономических структур, также рассматриваем санкции против авиационного сектора в Белоруссии", - сказала она."У ЕС есть инвестиционный и экономический пакет на 3 миллиарда евро для Белоруссии, он заморожен до того момента, пока Белоруссия не станет демократической страной", - сказала она.В сентябре прошлого года экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в Брюсселе договорилась о пакете помощи со стороны Евросоюза "после демократических перемен" в республике. Член президиума координационного совета Белоруссии Павел Латушко заявлял, что оппозиция рассчитывает получить от Евросоюза до 4 миллиардов долларов в случае, если в республике сменится власть и она станет на путь демократизации.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем в Минске была задержана россиянка Софья Сапега. Российское посольство запросило к ней консульский доступ.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
https://ria.ru/20210524/icao-1733718263.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, павел латушко, светлана тихановская, ryanair, эво моралес, евросоюз, минск, вильнюс, в мире, еврокомиссия, белоруссия

Глава ЕК рассказала, какие санкции могут ввести против Белоруссии

20:10 24.05.2021 (обновлено: 20:38 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом саммита Евросоюза подтвердила, что европейские лидеры будут в ходе встречи рассматривать санкции против физлиц, причастных к посадке самолета Ryanair в Минске, а также в отношении организаций и авиационного сектора Белоруссии.
"Будет очень сильный ответ. Режим (президента Белоруссии Александра) Лукашенко должен понимать серьезность последствий. Сегодня мы обсудим разные варианты санкций, санкции против физических лиц, которые причастны к захвату самолета, а также против бизнеса и экономических структур, также рассматриваем санкции против авиационного сектора в Белоруссии", - сказала она.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
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"У ЕС есть инвестиционный и экономический пакет на 3 миллиарда евро для Белоруссии, он заморожен до того момента, пока Белоруссия не станет демократической страной", - сказала она.
В сентябре прошлого года экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в Брюсселе договорилась о пакете помощи со стороны Евросоюза "после демократических перемен" в республике. Член президиума координационного совета Белоруссии Павел Латушко заявлял, что оппозиция рассчитывает получить от Евросоюза до 4 миллиардов долларов в случае, если в республике сменится власть и она станет на путь демократизации.
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В Британии допустили новые санкции против Белоруссии после инцидента с Ryanair
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем в Минске была задержана россиянка Софья Сапега. Российское посольство запросило к ней консульский доступ.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичПавел ЛатушкоСветлана ТихановскаяRyanairЭво МоралесЕвросоюзМинскВильнюсВ миреЕврокомиссияБелоруссия
 
 
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