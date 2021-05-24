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Названы регионы, возглавившие демографический рейтинг
Названы регионы, возглавившие демографический рейтинг - РИА Новости, 24.05.2021
Названы регионы, возглавившие демографический рейтинг
Чечня, Тува и Ингушетия возглавили "Национальный демографический рейтинг субъектов России — 2021", подготовленный федеральным проектом "Трезвая Россия" и... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T09:30
2021-05-24T09:30
2021-05-24T10:55
москва
ленинградская область
россия
чеченская республика (чечня)
республика ингушетия
республика тыва
общество
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Чечня, Тува и Ингушетия возглавили "Национальный демографический рейтинг субъектов России — 2021", подготовленный федеральным проектом "Трезвая Россия" и имеющийся в распоряжении РИА Новости.Авторы доклада, текст которого также есть у агентства, объяснили методику исследования: в качестве основы были выбраны наиболее важные критерии для изучения как естественной рождаемости, так и тех социальных факторов, которые позитивно или негативно влияют на степень прироста или убыли населения в каждом регионе страны.Для составления списка использовались пять критериев для каждого субъекта: "Рождаемость", "Прирост населения", "Число детей на одну женщину", "Искусственное прерывание беременности" и "Уровень социального комфорта для рождаемости".Москва в списке заняла лишь 16-ю строчку. Хуже всего ситуация обстоит в Брянской, Орловской, Псковской, Смоленской и Ленинградской областях, следует из приведенных данных.Эксперты, как отмечается в докладе, предложили изучить влияние социальных факторов на демографические процессы в регионах, "поскольку их характер неоднороден". "Если в субъекте, например, заботятся о том, чтобы молодые и многодетные семьи получали собственное жилье (фактор "ЖКХ"), а также о "здоровом образе жизни" населения, то тем самым там создается "комфортная социальная среда" для прибавления семей и увеличения рождаемости. Подобные позитивные практики регионов-лидеров следует популяризировать и тиражировать", — пояснили исследователи.Элементы дискомфортной социальной среды формируются в тех регионах, где зарегистрировали повышенную алкогольную, табачную или наркоугрозы, а также там, где показатель младенческой смертности высокий. Это негативно влияет не только на рождаемость в конкретном субъекте страны, но и ведет к убыли населения в целом. Для таких областей следует разрабатывать более эффективные инновационные стратегии профилактики, указывают авторы доклада.
https://ria.ru/20210517/zhile-1732514192.html
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москва
ленинградская область
россия
республика ингушетия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, ленинградская область, россия, чеченская республика (чечня), республика ингушетия, республика тыва, общество
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Чечня
, Тува
и Ингушетия
возглавили "Национальный демографический рейтинг субъектов России — 2021", подготовленный федеральным проектом "Трезвая Россия" и имеющийся в распоряжении РИА Новости.
Авторы доклада, текст которого также есть у агентства, объяснили методику исследования: в качестве основы были выбраны наиболее важные критерии для изучения как естественной рождаемости, так и тех социальных факторов, которые позитивно или негативно влияют на степень прироста или убыли населения в каждом регионе страны.
Для составления списка использовались пять критериев для каждого субъекта: "Рождаемость", "Прирост населения", "Число детей на одну женщину", "Искусственное прерывание беременности" и "Уровень социального комфорта для рождаемости".
Москва
в списке заняла лишь 16-ю строчку. Хуже всего ситуация обстоит в Брянской, Орловской, Псковской, Смоленской и Ленинградской областях
, следует из приведенных данных.
Эксперты, как отмечается в докладе, предложили изучить влияние социальных факторов на демографические процессы в регионах, "поскольку их характер неоднороден".
"Если в субъекте, например, заботятся о том, чтобы молодые и многодетные семьи получали собственное жилье (фактор "ЖКХ"), а также о "здоровом образе жизни" населения, то тем самым там создается "комфортная социальная среда" для прибавления семей и увеличения рождаемости. Подобные позитивные практики регионов-лидеров следует популяризировать и тиражировать", — пояснили исследователи.
Элементы дискомфортной социальной среды формируются в тех регионах, где зарегистрировали повышенную алкогольную, табачную или наркоугрозы, а также там, где показатель младенческой смертности высокий. Это негативно влияет не только на рождаемость в конкретном субъекте страны, но и ведет к убыли населения в целом. Для таких областей следует разрабатывать более эффективные инновационные стратегии профилактики, указывают авторы доклада.