https://ria.ru/20210524/prigovor-1733661789.html

Мосгорсуд утвердил наказание напавшему на полицейского на незаконной акции

Мосгорсуд утвердил наказание напавшему на полицейского на незаконной акции - РИА Новости, 24.05.2021

Мосгорсуд утвердил наказание напавшему на полицейского на незаконной акции

Мосгорсуд утвердил наказание Алексею Миляеву, получившему год колонии за нападение на полицейского на несогласованной акции протеста 23 января, сообщили РИА... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T15:00

2021-05-24T15:00

2021-05-24T15:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил наказание Алексею Миляеву, получившему год колонии за нападение на полицейского на несогласованной акции протеста 23 января, сообщили РИА Новости в суде."Суд апелляционной инстанции изменил приговор в части вещественных доказательств, DVD, CD диски с видеозаписями определено хранить при уголовном деле, в остальной части приговор оставлен без изменения", - сказал собеседник агентства.Миляев в ходе расследования признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке, что гарантировало ему более мягкое наказание. Прокурор запросил для молодого человека 2,5 года колонии общего режима.Как следует из материалов дела, 23 января на несогласованной акции в центре Москвы, вблизи Страстного бульвара, Миляев несколько раз ударил кулаком полицейского. СК опубликовал видео, на котором участник протестов во время давки бьет сотрудника полиции и пытается сорвать с него шлем.Этой зимой несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального, а также 21 апреля.Только по Москве, как следовало из статистики Мосгорсуда, было зарегистрировано несколько тысяч административных дел, связанных с незаконными акциями. Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям, ряд приговоров уже вынесен.

https://ria.ru/20210407/taksist-1727223543.html

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москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия