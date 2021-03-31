Мужчина, ударивший полицейского на незаконной акции, получил год колонии
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина разговаривает с сотрудниками правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду назначил наказание в виде одного года колонии общего режима Алексею Миляеву, который на несогласованной акции 23 января в столице ударил сотрудника полиции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
"Суд приговорил Миляева А.А. к лишению свободы сроком на один год с отбыванием наказания в колонии общего режим", - сказала она.
Миляев признал вину, дело рассматривалось в особом порядке. Прокурор в прениях сторон просил назначить наказание в виде 2,5 года колонии общего режима.
Как следует из материалов дела, 23 января на несогласованной акции в центре Москвы, вблизи Страстного бульвара, Миляев несколько раз ударил кулаком полицейского по лицу и телу. СК опубликовал видео, на котором мужчина во время давки бьет сотрудника полиции и пытается сорвать с него шлем. Миляев обвиняется в применении насилия против представителя власти (часть1 статьи 318 УК РФ).
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
Только по Москве, как следовало из статистики Мосгорсуда, было зарегистрировано несколько тысяч административных дел, связанных с незаконными акциями. Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям.