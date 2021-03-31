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Мужчина, ударивший полицейского на незаконной акции, получил год колонии
Мужчина, ударивший полицейского на незаконной акции, получил год колонии
Тверской суд Москвы в среду назначил наказание в виде одного года колонии общего режима Алексею Миляеву, который на несогласованной акции 23 января в столице... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T20:38
2021-03-31T20:38
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду назначил наказание в виде одного года колонии общего режима Алексею Миляеву, который на несогласованной акции 23 января в столице ударил сотрудника полиции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.Миляев признал вину, дело рассматривалось в особом порядке. Прокурор в прениях сторон просил назначить наказание в виде 2,5 года колонии общего режима.Как следует из материалов дела, 23 января на несогласованной акции в центре Москвы, вблизи Страстного бульвара, Миляев несколько раз ударил кулаком полицейского по лицу и телу. СК опубликовал видео, на котором мужчина во время давки бьет сотрудника полиции и пытается сорвать с него шлем. Миляев обвиняется в применении насилия против представителя власти (часть1 статьи 318 УК РФ).Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.Только по Москве, как следовало из статистики Мосгорсуда, было зарегистрировано несколько тысяч административных дел, связанных с незаконными акциями. Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям.
https://ria.ru/20210331/koloniya-1603667854.html
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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Мужчина, ударивший полицейского на незаконной акции, получил год колонии

20:38 31.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина разговаривает с сотрудниками правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве
Мужчина разговаривает с сотрудниками правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду назначил наказание в виде одного года колонии общего режима Алексею Миляеву, который на несогласованной акции 23 января в столице ударил сотрудника полиции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

"Суд приговорил Миляева А.А. к лишению свободы сроком на один год с отбыванием наказания в колонии общего режим", - сказала она.

Миляев признал вину, дело рассматривалось в особом порядке. Прокурор в прениях сторон просил назначить наказание в виде 2,5 года колонии общего режима.
Как следует из материалов дела, 23 января на несогласованной акции в центре Москвы, вблизи Страстного бульвара, Миляев несколько раз ударил кулаком полицейского по лицу и телу. СК опубликовал видео, на котором мужчина во время давки бьет сотрудника полиции и пытается сорвать с него шлем. Миляев обвиняется в применении насилия против представителя власти (часть1 статьи 318 УК РФ).
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 17:04
Суд дал год колонии мужчине, толкнувшему росгвардейца на незаконной акции
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
Только по Москве, как следовало из статистики Мосгорсуда, было зарегистрировано несколько тысяч административных дел, связанных с незаконными акциями. Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям.
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 17:38
Петербуржцу, толкнувшему силовиков на незаконной акции, вынесли приговор
 
Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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