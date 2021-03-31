https://ria.ru/20210331/prigovor-1603701749.html

Мужчина, ударивший полицейского на незаконной акции, получил год колонии

Мужчина, ударивший полицейского на незаконной акции, получил год колонии

Тверской суд Москвы в среду назначил наказание в виде одного года колонии общего режима Алексею Миляеву, который на несогласованной акции 23 января в столице... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T20:38

2021-03-31T20:38

2021-03-31T20:38

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду назначил наказание в виде одного года колонии общего режима Алексею Миляеву, который на несогласованной акции 23 января в столице ударил сотрудника полиции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.Миляев признал вину, дело рассматривалось в особом порядке. Прокурор в прениях сторон просил назначить наказание в виде 2,5 года колонии общего режима.Как следует из материалов дела, 23 января на несогласованной акции в центре Москвы, вблизи Страстного бульвара, Миляев несколько раз ударил кулаком полицейского по лицу и телу. СК опубликовал видео, на котором мужчина во время давки бьет сотрудника полиции и пытается сорвать с него шлем. Миляев обвиняется в применении насилия против представителя власти (часть1 статьи 318 УК РФ).Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.Только по Москве, как следовало из статистики Мосгорсуда, было зарегистрировано несколько тысяч административных дел, связанных с незаконными акциями. Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям.

https://ria.ru/20210331/koloniya-1603667854.html

https://ria.ru/20210323/aktsiya-1602522641.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия