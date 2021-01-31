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Мужчина, ударивший сотрудников ОМОН на незаконной акции, попал на видео
Мужчина, ударивший сотрудников ОМОН на незаконной акции, попал на видео
Мужчина, ударивший сотрудников полиции на несогласованной акции в Москве, попал на видео. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T15:09
2021-01-31T15:09
2021-01-31T15:09
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мужчина, ударивший сотрудников полиции на несогласованной акции в Москве, попал на видео.На опубликованном 7-секундном видео показано, как мужчина ударяет сотрудников ОМОН по шлемам и отбегает в толпу.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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москва, происшествия
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Мужчина, ударивший сотрудников полиции на несогласованной акции в Москве
, попал на видео.
На опубликованном 7-секундном видео показано, как мужчина ударяет сотрудников ОМОН
по шлемам и отбегает в толпу.
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".