https://ria.ru/20210524/prazdnik-1733248622.html

День славянской письменности и культуры

День славянской письменности и культуры - РИА Новости, 24.05.2021

День славянской письменности и культуры

Ежегодно 24 мая в России и во многих странах мира отмечается День славянской письменности и культуры. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T02:25

2021-05-24T02:25

2021-05-24T02:25

день славянской письменности и культуры

россия

справки

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Ежегодно 24 мая в России и во многих странах мира отмечается День славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко Дню памяти святых Кирилла и Мефодия, которые создали алфавит и дали начало письменности славян. Кирилл (светское имя Константин; около 827-869) и Мефодий (светское имя неизвестно; около 815-885) – братья, греки, уроженцы города Солунь (Фессалоники), происходили из семьи византийского военачальника.Мефодий поначалу посвятил себя военной карьере, но около 852 года принял монашеский постриг на Олимпе (Малая Азия).Кирилл получил образование в Константинополе, где его учителями были крупнейшие представители византийской интеллектуальной элиты – Лев Математик и Фотий, будущий патриарх Константинопольский. Был библиотекарем патриарха, затем преподавал философию в Константинополе, получил прозвище Философа. Участвовал в византийских миссиях в Арабский халифат и (вместе с Мефодием) в Хазарию. В 863 году в Константинополь прибыло посольство правителя Великой Моравии Ростислава, просившего прислать учителей для проповеди в недавно принявшей христианство стране. Византийский император решил послать туда Кирилла и Мефодия. С этим событием связывают создание Кириллом азбуки (т.н. глаголицы), отражающей фонетические особенности славянского языка, и первого литературного текста на славянском языке – перевода Евангелия апракос (сборника из евангельских текстов, читающихся во время богослужения).По мнению исследователей, еще до приезда Кирилла и Мефодия в Моравию была переведена Псалтырь. В Великой Моравии братья перевели на славянский язык текст литургии и стали совершать богослужение на славянском языке. Тогда же Кириллом были созданы "Проглас" – первый крупный оригинальный поэтический текст на славянском языке и "Написание о правой вере" – первый опыт изложения на славянском языке христианской догматики, положившей начало созданию славянской религиозно-философской терминологии. Кирилл и Мефодий создали корпус текстов на славянском языке, который давал представление об основных нормах христианского мира, и литературный язык, способный на столь же высоком уровне, как греческий и латинский, обслуживать все сферы жизни славянского общества. Наследие Кирилла и Мефодия оказало огромное воздействие на культуру Болгарии (а через ее посредство – Руси и Сербии), Чехии, Хорватии (в последней вплоть до новейшего времени сохранялась глаголическая письменная традиция). Разработанная ими письменность повлияла на развитие русской книжности и литературы.В сознании многих поколений славян Кирилл и Мефодий – символы славянского письма и славянской культуры. Их культ получил широкое распространение как в православных, так и в католических странах (братья были канонизированы вскоре после смерти). Установленный церковью день памяти Кирилла и Мефодия (24 мая) в Болгарии был превращен впоследствии в праздник национального образования и культуры. В России празднование Дня памяти святых братьев уходит корнями в далекое прошлое и отмечался преимущественно церковью. Официально на государственном уровне День славянской письменности и культуры впервые был торжественно отпразднован в 1863 году, в связи с 1000-летием создания славянской азбуки святыми Кириллом и Мефодием, в том же году был принят указ о праздновании Дня памяти святых Кирилла и Мефодия 24 мая (11 мая по старому стилю).В годы советской власти этот праздник был забыт и восстановлен лишь в 1986 году. Идея возобновления общенационального, общественного празднования памяти святых Кирилла и Мефодия и Дней славянской письменности и культуры в Советском Союзе родилась в 1985 году, когда славянские народы вместе с мировой общественностью отмечали 1100-летие со дня кончины святителя Мефодия, архиепископа Моравского и Паннонского. С 1986 года начали проходить региональные торжества, сначала в Мурманске прошел первый праздник, он назывался "Праздник письменности", в последующие годы праздник проводился в Вологде, Великом Новгороде, Киеве и Минске.30 января 1991 года Президиум Верховного Совета РСФСР своим постановлением объявил 24 мая Праздником славянской письменности и культуры, придав тем самым ему государственный статус.По своему содержанию День славянской письменности и культуры является уникальным в России государственно-церковным праздником, который государственные и общественные организации проводят совместно с Русской православной церковью. В период празднования в Успенском соборе Кремля, во всех храмах России проходят Божественные литургии, крестные ходы, детские паломнические миссии по монастырям России, научно-практические конференции, выставки, концерты.До 2009 года ежегодно избирался определенный город – своеобразная столица праздника, в которой этот день отмечался особо торжественно. Центром Всероссийских торжеств Дней славянской письменности и культуры были такие города, как Смоленск (1991), Москва (1992, 1993), Владимир (1994), Белгород (1995), Кострома (1996), Орел (1997), Ярославль (1998), Псков (1999), Рязань (2000), Калуга (2001), Новосибирск (2002), Воронеж (2003), Самара (2004), Ростов-на-Дону (2005), Ханты-Мансийск (2006), Коломна (2007), Тверь (2008), Саратов (2009). В 2009 году было принято решение о проведении Дней славянской письменности и культуры с 2010 года в Москве. В День славянской письменности и культуры, по сложившейся традиции, после патриаршей Божественной литургии в храме Христа Спасителя проходил праздничный концерт на Красной площади. Он начинался одновременно в целом ряде российских регионов, а в Москве открывался приветственным словом патриарха Кирилла. В 2020 году в связи с режимом самоизоляции из-за пандемии коронавируса всероссийский концерт был отменен. Специальный онлайн-телемарафон по случаю праздника провел православный телеканал "Спас". В рамках праздника проходит церемония награждения лауреатов Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которая отмечает писателей, внесших существенный вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни современного человека. Премия вручается с 2011 года и не имеет аналогов в истории Русской православной церкви и других поместных церквей. За годы существования ее лауреатами стали писатель Владимир Крупин, поэтесса Олеся Николаева, писатель-фронтовик Юрий Бондарев, поэт и искусствовед Юрий Кублановский, прозаик Алексей Варламов и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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день славянской письменности и культуры, россия, справки