День славянской письменности предложили сделать государственным праздником

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Крымские национальные общины предложили придать Дню славянской письменности и культуры статус государственного праздника, который призван стать одним из объединяющих факторов славянских народов, сообщил представитель Крыма в Общественной палате РФ, глава региональной болгарской национально-культурной автономии республики Иван Абажер.

"Представители региональных национально-культурных автономий общин болгар, белорусов, русских и украинцев выступили с инициативой придать Дню славянской письменности и культуры, который ежегодно отмечается 24 мая, статус государственного праздника. Это очень важный момент на пути объединения и консолидации славянских народов", - сказал РИА Новости Абажер.