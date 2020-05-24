Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-24T00:43
https://ria.ru/20200524/1571900917.html
Православные христиане отметят день памяти святых Кирилла и Мефодия
https://cdn24.img.ria.ru/images/149482/19/1494821979_0:173:4000:2423_1036x0_80_0_0_af063a9029fa7b619dee61dfa1c47dd9.jpg
РИА Новости

Православные христиане отметят день памяти святых Кирилла и Мефодия

00:43 24.05.2020
520
© Fotolia / koromelenaПамятник Кириллу и Мефодию в Дмитрове
Памятник Кириллу и Мефодию в Дмитрове
© Fotolia / koromelena
Памятник Кириллу и Мефодию в Дмитрове. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Православная церковь в воскресенье празднует день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - создателей славянской письменности. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот же день отмечает свое тезоименитство (именины) - день своего святого покровителя, равноапостольного Кирилла.
Ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия - просветителей славян приурочен и День славянской письменности и культуры. Впервые в Российской империи этот праздник широко отмечался в 1863 году - в год тысячелетия обретения азбуки. Он был возрожден в Российской Федерации в 1991 году, а с 2010 года центром праздничных торжеств стала Москва.
Празднование Дня славянской культуры и письменности в Москве
24 мая 2018, 14:48Религия и мировоззрение
Патриарх призвал верующих брать пример с Кирилла и Мефодия в проповеди
В прошлые годы, по сложившейся традиции, после патриаршей Божественной литургии в храме Христа Спасителя проходил праздничный концерт на Красной площади, посвященный Дню славянской письменности. Он начинался одновременно в целом ряде российских регионов, а в Москве открывался приветственным словом патриарха Кирилла. Однако в этом году в связи с режимом самоизоляции из-за пандемии коронавируса всероссийский концерт отменен.
Вместе с тем, по информации синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, в этот день специальный онлайн-телемарафон по случаю праздника проведет православный телеканал "Спас".
Памятник Кириллу и Мефодию в Дмитрове. Архивное фото
22 мая 2018, 19:47Религия и мировоззрение
Священник: святые Кирилл и Мефодий не испугались бы цифровых технологий
"Кем были святые просветители Руси, братья Кирилл и Мефодий, зачем была создана славянская азбука и каково будущее современного русского языка - об этом и многом другом в прямом эфире поговорят эксперты со всего мира", - сообщили в синодальном отделе.
Так, на связь по скайпу выйдут председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, секретарь представительства Православной церкви Чешских земель и Словакии при патриархе Московском и всея Руси иеромонах Александр (Галушка), митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий, известный московский священник протоиерей Артемий Владимиров, народный артист России, поэт Илья Резник, актриса и телеведущая Ксения Алферова, певец и композитор Стас Михайлов и другие.
глава синодального Информационного отдела Русской православной церкви Владимир Легойда. Архив
24 мая 2011, 09:01Религия и мировоззрение
Владимир Легойда: Кирилл и Мефодий – не просто имена из учебникаО важности Дней славянской письменности и культурно-исторических корнях правздника в интервью РИА Новости рассказал глава синодального Информационного отдела Русской православной церкви Владимир Легойда. Беседовала Ольга Большакова.
Телемарафон начнется в 13.00, сразу после прямой трансляции Божественной литургии в Москве.
Почитание святых Кирилла и Мефодия, основателей первого славянского алфавита, восходит к церковной традиции, существовавшей в Болгарии еще в X-XI веках. Кириллическая азбука стала основой для письменности на русском, белорусском, болгарском, македонском, сербском, украинском и черногорском языках.
В день памяти Кирилла и Мефодия во многих славянских странах традиционно проходили праздничные концерты и мероприятия, посвященные этому событию. В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации в программы внесены коррективы, многие мероприятия пройдут в формате онлайн-трансляций. В этом году славянской письменности исполняется 1157 лет.
Концерт по случаю Дня славянской письменности и культуры на Красной площади
24 мая 2016, 14:11Религия и мировоззрение
Патриарх: Кирилл и Мефодий соединили культурное и духовное просвещениеСвятые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий совершили подвиг, соединив культурное и духовное просвещение, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
2001006
Обсудить 3
Религия и мировоззрениеРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМоскваПравославие
Рекомендуем
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин ответил Шнурову после слов о "чудовищном положении" артистов
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Юморист Елена Степаненко
"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
Женщины с колясками в Грачевском парке
Госдума удвоила пособия на детей
Актриса Алена Бабенко
Актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом
Медик у машины скорой помощи
В Москве умерли несколько врачей с COVID-19
У здания Государственной думы России в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Прямая трансляция молебна в режиме онлайн в Читинской соборной мечети. 24 мая 2020
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
Таиландскую вакцину от COVID-19 смогут применять в конце 2021 года
Ты больной: американская телеведущая обратилась к Трампу в прямом эфире
"Ты больной": американская телеведущая обратилась к Трампу в прямом эфире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
Президент США Барак Обама на пресс-конференции в Белом доме
"Мошенничество и фарс". Как "сговор с Кремлем" обернулся против Обамы
Сотрудники полиции в оцеплении у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Бывший однокурсник рассказал о мужчине, захватившем заложников в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:48Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир
11:48Число случаев заражения коронавирусом в Петербурге превысило 13,3 тысячи
11:42В Самарской области рассказали об умершей пациентке с коронавирусом
11:42В Иране 107-летняя женщина выздоровела после коронавируса
11:39В КБР за сутки умерли два пациента с коронавирусом
11:39Медведев в Ураза-байрам пожелал мусульманам России здоровья и мира
11:36Глава МИД Китая оценил работу ВОЗ по борьбе с коронавирусом
11:34В Югре умерли две пациентки с COVID-19
11:33Экс-спикер парламента Киргизии Чолпонбаев умер от коронавируса
11:27В Свердловской области выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
11:24Китай надеется, что США смогут как можно скорее победить коронавирус
11:23В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 21
11:21На одной из стройплощадок в Крыму выявили новый очаг коронавируса
11:18В Израиле открылся Храм Гроба Господня
11:16В Китае поддержали выяснение происхождения коронавируса
11:15Вывозной рейс Ереван-Новосибирск-Екатеринбург запланировали на 27 мая
11:14В Крыму "бесцельно" приезжающих будут помещать в обсерватор за свой счет
11:11Китай готов совместно с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
11:07Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства
11:07Более 85% новых заболевших COVID-19 в Москве младше 65 лет
Лента новостейМолния