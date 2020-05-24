Православные христиане отметят день памяти святых Кирилла и Мефодия

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Православная церковь в воскресенье празднует день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - создателей славянской письменности. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот же день отмечает свое тезоименитство (именины) - день своего святого покровителя, равноапостольного Кирилла.
Ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия - просветителей славян приурочен и День славянской письменности и культуры. Впервые в Российской империи этот праздник широко отмечался в 1863 году - в год тысячелетия обретения азбуки. Он был возрожден в Российской Федерации в 1991 году, а с 2010 года центром праздничных торжеств стала Москва.
В прошлые годы, по сложившейся традиции, после патриаршей Божественной литургии в храме Христа Спасителя проходил праздничный концерт на Красной площади, посвященный Дню славянской письменности. Он начинался одновременно в целом ряде российских регионов, а в Москве открывался приветственным словом патриарха Кирилла. Однако в этом году в связи с режимом самоизоляции из-за пандемии коронавируса всероссийский концерт отменен.
Вместе с тем, по информации синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, в этот день специальный онлайн-телемарафон по случаю праздника проведет православный телеканал "Спас".
"Кем были святые просветители Руси, братья Кирилл и Мефодий, зачем была создана славянская азбука и каково будущее современного русского языка - об этом и многом другом в прямом эфире поговорят эксперты со всего мира", - сообщили в синодальном отделе.
Так, на связь по скайпу выйдут председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, секретарь представительства Православной церкви Чешских земель и Словакии при патриархе Московском и всея Руси иеромонах Александр (Галушка), митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий, известный московский священник протоиерей Артемий Владимиров, народный артист России, поэт Илья Резник, актриса и телеведущая Ксения Алферова, певец и композитор Стас Михайлов и другие.
24 мая 2011, 09:01Религия и мировоззрениеВладимир Легойда: Кирилл и Мефодий – не просто имена из учебникаО важности Дней славянской письменности и культурно-исторических корнях правздника в интервью РИА Новости рассказал глава синодального Информационного отдела Русской православной церкви Владимир Легойда. Беседовала Ольга Большакова.
Телемарафон начнется в 13.00, сразу после прямой трансляции Божественной литургии в Москве.
Почитание святых Кирилла и Мефодия, основателей первого славянского алфавита, восходит к церковной традиции, существовавшей в Болгарии еще в X-XI веках. Кириллическая азбука стала основой для письменности на русском, белорусском, болгарском, македонском, сербском, украинском и черногорском языках.
В день памяти Кирилла и Мефодия во многих славянских странах традиционно проходили праздничные концерты и мероприятия, посвященные этому событию. В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации в программы внесены коррективы, многие мероприятия пройдут в формате онлайн-трансляций. В этом году славянской письменности исполняется 1157 лет.