Православные христиане отметят день памяти святых Кирилла и Мефодия

Памятник Кириллу и Мефодию в Дмитрове. Архивное фото

Памятник Кириллу и Мефодию в Дмитрове

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Православная церковь в воскресенье празднует день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - создателей славянской письменности. Православная церковь в воскресенье празднует день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - создателей славянской письменности. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот же день отмечает свое тезоименитство (именины) - день своего святого покровителя, равноапостольного Кирилла.

Ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия - просветителей славян приурочен и День славянской письменности и культуры. Впервые в Российской империи этот праздник широко отмечался в 1863 году - в год тысячелетия обретения азбуки. Он был возрожден в Российской Федерации в 1991 году, а с 2010 года центром праздничных торжеств стала Москва

В прошлые годы, по сложившейся традиции, после патриаршей Божественной литургии в храме Христа Спасителя проходил праздничный концерт на Красной площади, посвященный Дню славянской письменности. Он начинался одновременно в целом ряде российских регионов, а в Москве открывался приветственным словом патриарха Кирилла. Однако в этом году в связи с режимом самоизоляции из-за пандемии коронавируса всероссийский концерт отменен.

Вместе с тем, по информации синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, в этот день специальный онлайн-телемарафон по случаю праздника проведет православный телеканал "Спас".

"Кем были святые просветители Руси, братья Кирилл и Мефодий, зачем была создана славянская азбука и каково будущее современного русского языка - об этом и многом другом в прямом эфире поговорят эксперты со всего мира", - сообщили в синодальном отделе.

Телемарафон начнется в 13.00, сразу после прямой трансляции Божественной литургии в Москве.

Почитание святых Кирилла и Мефодия, основателей первого славянского алфавита, восходит к церковной традиции, существовавшей в Болгарии еще в X-XI веках. Кириллическая азбука стала основой для письменности на русском, белорусском, болгарском, македонском, сербском, украинском и черногорском языках.