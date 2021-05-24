https://ria.ru/20210524/makeeva-1733615678.html

Анастасия Макеева показала, как "вышла замуж под водой"

Анастасия Макеева показала, как "вышла замуж под водой" - РИА Новости, 24.05.2021

Анастасия Макеева показала, как "вышла замуж под водой"

Анастасия Макеева заинтриговала поклонников видеокадрами с сообщением, что "вышла замуж". Однако из поста в Instagram неясно, действительно ли актриса узаконила РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T12:47

2021-05-24T12:47

2021-05-24T12:50

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Анастасия Макеева заинтриговала поклонников видеокадрами с сообщением, что "вышла замуж". Однако из поста в Instagram неясно, действительно ли актриса узаконила отношения со своим многодетным возлюбленным Романом Мальковым, или представила клип на новую песню.На кадрах Макеева и ее избранник в свадебных нарядах танцуют под романтическую композицию. В комментариях многие уже поздравляют пару с бракосочетанием, но судя по постам в соцсети, они еще только готовятся стать мужем и женой официально.Пользователи также интересуются, кто исполнил песню. Анастасия призналась, что женский вокал ее, но "мужской голос не Романа".История отношений Макеевой и Малькова вызвала большой резонанс после того, как экс-жена Романа Светлана дала интервью одному из центральных телеканалов.Она утверждала, что отец ее четверых детей сделал предложение актрисе, когда был еще женат. После этого эфира одни назвали Анастасию "разлучницей", другие заявили, что "увести" мужчину из семьи невозможно, если он сам того не хочет.Официально Мальковы развелись только 12 апреля. По словам Светланы, которая живет с детьми в Словении, Роман не помогает им материально, но многодетный отец это отрицает.Кроме того, недавно бывшая жена Романа сообщила, что подала на Макееву заявление в прокуратуру. Женщина утверждает, что она ее "преследует" и наносит вред репутации, Анастасия ответила на это с иронией.

https://ria.ru/20210518/makeeva-1732792530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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знаменитости, звезды, анастасия макеева, семья, свадьба