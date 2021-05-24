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Межгосударственные отношения России и Киргизии

Межгосударственные отношения России и Киргизии - РИА Новости, 24.05.2021

Межгосударственные отношения России и Киргизии

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Киргизией установлены 20 марта 1992 года. 10 июня 1992 года был подписан Договор о дружбе,... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T02:26

2021-05-24T02:26

2021-05-24T02:26

россия

киргизия

справки

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Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Киргизией установлены 20 марта 1992 года. 10 июня 1992 года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Киргизской Республикой, 27 июля 2000 года – российско-киргизская Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве. Договорно-правовую базу составляют около 160 двусторонних межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Киргизия – стратегический партнер и союзник России в Центральной Азии. Российско-киргизское сотрудничество носит многоплановый характер, характеризуется близостью подходов к международным и региональным делам, нацеленностью на развитие евразийских интеграционных процессов. Российско-киргизские контакты на высшем уровне носят интенсивный характер.29 ноября 2017 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков посетил Россию с рабочим визитом. Это была первая зарубежная поездка Жээнбекова после вступления в должность главы государства (24 ноября 2017 года). В 2018 году Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков встречались 14 мая в Сочи "на полях" заседания Высшего Евразийского экономического совета, 14 июня в Москве в рамках рабочего визита президента Киргизии и 28 сентября в Душанбе (Таджикистан) "на полях" саммита СНГ. 9 февраля 2019 года в Сочи состоялась неформальная встреча Владимира Путина с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. 28 марта президент России Владимир Путин посетил Киргизию с государственным визитом. По итогам визита было подписано более 50 соглашений на сумму свыше шести миллиардов долларов. В последующем Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков встречались 13 июня "на полях" саммита Шанхайской организации в Бишкеке и 11 июля в Москве. Очередная двусторонняя встреча лидеров России и Киргизии состоялась 20 сентября на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области. Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков наблюдали за активной фазой стратегических командно-штабных учений "Центр-2019". Кроме того, лидеры России и Киргизии осмотрели выставку вооружения и военной техники. 28 ноября 2019 года президент России Владимир Путин посетил Бишкек, где принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Состоялась также отдельная встреча главы российского государства с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. В 2020 году Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков встречались 27 февраля в Москве и 28 сентября в Сочи. 12 ноября по инициативе киргизской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с исполняющим обязанности президента, премьер-министром Киргизии Садыром Жапаровым. 11 января 2021 года президент России Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост президента Киргизии. 24-25 февраля президент Киргизии Садыр Жапаров посетил Россию с рабочим визитом. Это был его первый зарубежный визит после избрания на пост президента республики. 24 февраля в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с Садыром Жапаровым. Лидеры обсудили перспективы развития российско-киргизского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. 17 марта 2021 года президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии запуска Таласского золоторудного комбината на месторождении "Джеруй" на северо-западе Киргизии.Осуществляется также сотрудничество в рамках СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В 2020 году встречи проходили в формате видеоконференции.Осуществляется сотрудничество на уровне правительств двух стран.17 июля 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с киргизским коллегой Кубатбеком Бороновым в Минске "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета. 12 ноября 2020 года состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с исполняющим обязанности президента, премьер-министром Киргизии Садыром Жапаровым. В ходе беседы были рассмотрены приоритетные вопросы развития российско-киргизского сотрудничества и реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности и транспорта. Особое внимание стороны уделили усилиям по борьбе с коронавирусной инфекцией. 25 февраля 2021 года президент Киргизии Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в Москву встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.Состоялись также встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Глава Киргизии также провел встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и с представителями российского бизнеса. Развивается российско-киргизское взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств, поддерживаются межпарламентские связи.23 октября 2020 года Москву с рабочим визитом посетил министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев. Это была первая зарубежная поездка руководителя внешнеполитического ведомства Киргизии после назначения на эту должность 14 октября 2020 года. 25 февраля 2021 года в Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым.Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд наиболее актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова 24 февраля 2021 в Москве.Россия – один из ведущих торгово-экономических партнеров Киргизии.По данным ФТС РФ, товарооборот России и Киргизии в 2019 году составил 1,892 миллиарда долларов, в том числе российского экспорта – 1,562 миллиарда долларов и импорта – 330,2 миллиона долларов. По итогам 2020 года объем взаимной торговли двух стран составил 1,695 миллиарда долларов, в том числе российского экспорта – 1,457 миллиарда долларов и импорта – 238,8 миллиона долларов. По итогам января-марта 2021 года оборот внешней торговли двух стран составил 486,7 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 415,9 миллиона долларов и импорт – 70,8 миллиона долларов. Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них и др.Импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, металлами и изделиями из них, текстилем и обувью и другими товарами.Действует Межправительственная Российско-Киргизская комиссия (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству (создана 10 октября 1997 года). Очередное 22-е заседание прошло в Бишкеке 22 сентября 2020 года. Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества является газовая отрасль. Во исполнение двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории Киргизии от 26 июля 2013 года ПАО "Газпром" ведет работу по бесперебойному обеспечению потребностей республики в газе. Россия является одним из ведущих инвесторов в Киргизию. Объем накопленных российских капиталовложений составляет свыше 200 миллионов долларов. Эти ресурсы направлены в предприятия обрабатывающей промышленности, в оптовую и розничную торговлю, геологоразведку, а также в добычу полезных ископаемых.Эффективным инструментом двустороннего экономического сотрудничества является Российско-киргизский фонд развития, учрежденный в целях адаптации экономики Киргизии к участию в ЕАЭС. Фондом профинансировано около трех тысяч бизнес-проектов на сумму более 430 миллионов долларов. Среди них реконструкция аэропорта в Иссык-Кульской области, возведение завода стройматериалов в Ошской области, обувной фабрики в Чуйской области.Россия также оказывает финансовую помощь Киргизии. По данным главы МИД РФ Сергея Лаврова, общий объем российских грантов на поддержку киргизского госбюджета за последние семь лет составил 311 миллионов долларов, в 2018 году Россия полностью списала долг Киргизии в размере 240 миллионов долларов. Важной составной частью всего комплекса российско-киргизских отношений являются военное и военно-техническое сотрудничество.19 июня 2018 года вступил в силу подписанный 20 июня 2017 года в Москве договор между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества.На территории Киргизии находится объединенная российская военная база. В ее составе четыре объекта: аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу. Осуществляется совместное планирование применения российско-киргизской коалиционной группировки войск, а также их практическое взаимодействие в ходе различных учений. Осуществляется сотрудничество в гуманитарной сфере. РФ оказала содействие Киргизии в борьбе с коронавирусом. Россия выделила республике гуманитарную помощь в виде медицинского оборудования, лекарственных препаратов, тест-систем и средств индивидуальной защиты. Кроме того, в республику приезжали российские врачи, чтобы поделиться опытом с коллегами. Работа российских медиков в КР позволила стабилизировать ситуацию с коронавирусом в Киргизии. С 23 апреля 2021 года в Киргизии началась вакцинация населения российским препаратом "Спутник V". Укрепляются связи в образовательной сфере. Важнейшую роль в этом плане играет Киргизско-Российский Славянский университет, открытый в Бишкеке в 1993 году.Ежегодно студентами российских вузов становятся около 370 абитуриентов Киргизии.С июня 2011 года в Бишкеке работает Российский центр науки и культуры (РЦНК). В декабре 2016 года филиал РЦНК открылся в городе Ош. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, киргизия, справки