https://ria.ru/20200717/1574506204.html
Мишустин провел встречу с премьером Киргизии
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с киргизским коллегой Кубатбеком Бороновым. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:54
2020-07-17T19:20
кубатбек боронов
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубатбек боронов, михаил мишустин, минск, казахстан, в мире