Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200717/1574506204.html
Мишустин провел встречу с премьером Киргизии
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с киргизским коллегой Кубатбеком Бороновым. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:20
кубатбек боронов
михаил мишустин
минск
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574514741_0:142:3138:1907_1400x0_80_0_0_1abc79a74c24ebca259241298d3cc937.jpg
https://ria.ru/20200704/1573890841.html
минск
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574514741_0:142:3138:1907_1400x0_80_0_0_1abc79a74c24ebca259241298d3cc937.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574514741_204:0:2935:2048_1400x0_80_0_0_e7f0d7d4e8b48cd7f75fe0e3aa525df6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574514741_545:0:2593:2048_1400x0_80_0_0_b3d2e6e572732cda954cc13702bc77b3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубатбек боронов, михаил мишустин, минск, казахстан, в мире

Мишустин провел встречу с премьером Киргизии

16:54 17.07.2020 (обновлено: 19:20 17.07.2020)
132
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов во время встречи в Минске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов во время встречи в Минске
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с киргизским коллегой Кубатбеком Бороновым.
Мишустин в пятницу в Минске принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
Боронов был назначен на пост премьер-министра 17 июня. Ранее Мишустин на полях совета провел встречу с премьер-министром Казахстана.
Кубатбек Боронов
4 июля, 15:10Распространение нового коронавируса
Премьер Киргизии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19
200000
Обсудить 0
Кубатбек БороновМихаил МишустинМинскКазахстанВ мире
Рекомендуем
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Страны ЕАЭС сформировали проект карты индустриализации
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Крым направит 145 миллионов рублей на поддержку бизнеса
Медицинский работник проверяет температуру у водителя на блокпосте при въезде в Алма-Ату
Мишустин рассказал о помощи Казахстану в борьбе с коронавирусом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
Россия предложила ЕАЭС использовать свои таможенные наработки
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
В Афганистане 12 военных погибли в столкновениях с талибами
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске
Мишустин оценил товарооборот между Россией и Казахстаном
Заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
Мишустин выступил за дальнейшее развитие маркировки товаров в ЕАЭС
Здание Государственной Думы РФ
Госдума может рассмотреть во II чтении проекты о регулярной гильотине
Участники акции против Brexit в Лондоне
Британии нужны веские доказательства "вмешательства" России, заявила UKIP
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о проблемах в ЕАЭС
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт прокомментировал угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган раскритиковал действия Египта в Ливии
Рауф Арашуков
Мосгорсуд продлил арест экс-сенатору Арашукову и его отцу
Алексей Навальный
В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украинского экс-министра вызывают на допросы по делу о взятке в $6 млн
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
02:27Собянин: график переселения по реновации в Москве не сдвинется
Лента новостейМолния