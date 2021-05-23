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https://ria.ru/20210523/samolet-1733553779.html
В ЕК потребовали от Минска объяснений из-за инцидента с самолетом Ryanair
В ЕК потребовали от Минска объяснений из-за инцидента с самолетом Ryanair - РИА Новости, 23.05.2021
В ЕК потребовали от Минска объяснений из-за инцидента с самолетом Ryanair
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала немедленных объяснений от властей Белоруссии по инциденту с самолетом Ryanair и задержанием... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T18:49
2021-05-23T19:56
еврокомиссия
минск
вильнюс
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала немедленных объяснений от властей Белоруссии по инциденту с самолетом Ryanair и задержанием оппозиционного блогера Романа Протасевича в Минске.Фон дер Ляйен также призвала Международную организацию гражданской авиации ICAO расследовать ситуацию.С обращениями о международном расследовании инцидента и призывами к белорусским властям разрешить всем пассажирам продолжить полет выступили глава Евросовета Шарль Мишель, президент Финляндии Саули Ниинистё, министерства иностранных дел Австрии и Эстонии.В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил Мишеля добавить в повестку дня завтрашнего заседания Европейского совета пункт о немедленных санкциях против "режима Лукашенко". Произошедший инцидент он назвал "угоном гражданского самолета" и "беспрецедентным актом государственного терроризма".Немедленно освободить Протасевича потребовал президент Литвы Гитанас Науседа.Как заявил статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер, в Берлине ждут немедленных объяснений властей Белоруссии "по поводу перенаправления рейса Ryanair внутри ЕС в Минск и предполагаемого задержания журналиста".Задержание Романа ПротасевичаРанее в воскресенье в пресс-службе аэропорта Минск РИА Новости рассказали, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице после сообщения о минировании, которое не подтвердилось.Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о взрывном устройстве.Местные правозащитники заявили, что в этом самолете находился основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали при проверке документов.По данным близкого к пресс-службе белорусского президента Telegram-канала "Пул Первого", борт уже находился рядом с литовской границей, но Александр Лукашенко "дал безоговорочную команду" развернуть и принять самолет. Для этого в воздух подняли истребитель МиГ-29.Создателей Nexta Протасевича и Степана Путило в Белоруссии обвиняют по уголовным статьям "Организация массовых беспорядков" (по ней может грозить до 15 лет лишения свободы) и "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (до трех лет заключения). Кроме того, возбуждено уголовное дело о совершении "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности" (максимальное наказание — 12 лет).Ресурс Nexta призывал к акциям протеста, которые начались после президентских выборов в Белоруссии в августе прошлого года и продолжались более полугода. Этот Telegram-канал власти республики признали экстремистским. Сам Протасевич фигурировал в списке причастных к терроризму и был объявлен в розыск.
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еврокомиссия, минск, вильнюс, в мире

В ЕК потребовали от Минска объяснений из-за инцидента с самолетом Ryanair

18:49 23.05.2021 (обновлено: 19:56 23.05.2021)
 
© AFP 2021Самолет Boeing 737-8AS авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска
Самолет Boeing 737-8AS авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© AFP 2021
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала немедленных объяснений от властей Белоруссии по инциденту с самолетом Ryanair и задержанием оппозиционного блогера Романа Протасевича в Минске.

"Это совершенно неприемлемо — заставлять самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, приземляться в Минске. Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить свое путешествие в Вильнюс с гарантией безопасности. Любое нарушение международных правил воздушного транспорта должно повлечь последствия", — написала она в Twitter.

Фон дер Ляйен также призвала Международную организацию гражданской авиации ICAO расследовать ситуацию.
С обращениями о международном расследовании инцидента и призывами к белорусским властям разрешить всем пассажирам продолжить полет выступили глава Евросовета Шарль Мишель, президент Финляндии Саули Ниинистё, министерства иностранных дел Австрии и Эстонии.
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В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил Мишеля добавить в повестку дня завтрашнего заседания Европейского совета пункт о немедленных санкциях против "режима Лукашенко". Произошедший инцидент он назвал "угоном гражданского самолета" и "беспрецедентным актом государственного терроризма".
Немедленно освободить Протасевича потребовал президент Литвы Гитанас Науседа.
Как заявил статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер, в Берлине ждут немедленных объяснений властей Белоруссии "по поводу перенаправления рейса Ryanair внутри ЕС в Минск и предполагаемого задержания журналиста".

Задержание Романа Протасевича

Ранее в воскресенье в пресс-службе аэропорта Минск РИА Новости рассказали, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице после сообщения о минировании, которое не подтвердилось.
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Местные правозащитники заявили, что в этом самолете находился основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали при проверке документов.
По данным близкого к пресс-службе белорусского президента Telegram-канала "Пул Первого", борт уже находился рядом с литовской границей, но Александр Лукашенко "дал безоговорочную команду" развернуть и принять самолет. Для этого в воздух подняли истребитель МиГ-29.
Создателей Nexta Протасевича и Степана Путило в Белоруссии обвиняют по уголовным статьям "Организация массовых беспорядков" (по ней может грозить до 15 лет лишения свободы) и "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (до трех лет заключения). Кроме того, возбуждено уголовное дело о совершении "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности" (максимальное наказание — 12 лет).
Ресурс Nexta призывал к акциям протеста, которые начались после президентских выборов в Белоруссии в августе прошлого года и продолжались более полугода. Этот Telegram-канал власти республики признали экстремистским. Сам Протасевич фигурировал в списке причастных к терроризму и был объявлен в розыск.
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