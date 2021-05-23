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Названы растения, за которые дачникам грозят штрафы
Названы растения, за которые дачникам грозят штрафы - РИА Новости, 23.05.2021
Названы растения, за которые дачникам грозят штрафы
Россиян могут оштрафовать за заросшие сорняками участки сельскохозяйственного назначения, заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" юрист Анна Пономарева. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T20:21
2021-05-23T21:33
дача
россия
штрафы
растения
общество
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Названы растения, за которые дачникам грозят большие штрафы
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россиян могут оштрафовать за заросшие сорняками участки сельскохозяйственного назначения, заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" юрист Анна Пономарева."Законодательством предусмотрена ответственность за зарастание сорными растениями пятидесяти и более процентов земельного участка, относящегося к землям сельскохозяйственного назначения", — подчеркнула она.Пономарева напомнила, что к сорнякам относятся такие растения, как тысячелистник обыкновенный, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенная, редька дикая, конопля, чертополох, белена черная, амброзия и паслен.За распространение сорняков на участках сельхозназначения россиянам могут как вынести предупреждение, так и назначить штраф в размере от 300 до 500 рублей. Также штраф от трех до четырех тысяч рублей грозит дачникам, которые не уничтожили на участках растения, содержащие наркотические или психотропные вещества.Ранее глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев напомнил, что меры касаются исключительно тех дачников, чьи участки относятся к сельхозземлям.
https://ria.ru/20210522/petrushka-1733414737.html
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дача, россия, штрафы, растения, общество

Названы растения, за которые дачникам грозят штрафы

20:21 23.05.2021 (обновлено: 21:33 23.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРаботы по уничтожению борщевика
Работы по уничтожению борщевика - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россиян могут оштрафовать за заросшие сорняками участки сельскохозяйственного назначения, заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" юрист Анна Пономарева.
"Законодательством предусмотрена ответственность за зарастание сорными растениями пятидесяти и более процентов земельного участка, относящегося к землям сельскохозяйственного назначения", — подчеркнула она.
Петрушка - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
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Пономарева напомнила, что к сорнякам относятся такие растения, как тысячелистник обыкновенный, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенная, редька дикая, конопля, чертополох, белена черная, амброзия и паслен.
За распространение сорняков на участках сельхозназначения россиянам могут как вынести предупреждение, так и назначить штраф в размере от 300 до 500 рублей. Также штраф от трех до четырех тысяч рублей грозит дачникам, которые не уничтожили на участках растения, содержащие наркотические или психотропные вещества.
Ранее глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев напомнил, что меры касаются исключительно тех дачников, чьи участки относятся к сельхозземлям.
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