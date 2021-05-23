https://ria.ru/20210523/rasteniya-1733563142.html

Названы растения, за которые дачникам грозят штрафы

Названы растения, за которые дачникам грозят штрафы - РИА Новости, 23.05.2021

Названы растения, за которые дачникам грозят штрафы

Россиян могут оштрафовать за заросшие сорняками участки сельскохозяйственного назначения, заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" юрист Анна Пономарева. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T20:21

2021-05-23T20:21

2021-05-23T21:33

дача

россия

штрафы

растения

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Названы растения, за которые дачникам грозят большие штрафы

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572062990_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_3e6d7f520f81a52df11596e98a727bc6.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россиян могут оштрафовать за заросшие сорняками участки сельскохозяйственного назначения, заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" юрист Анна Пономарева."Законодательством предусмотрена ответственность за зарастание сорными растениями пятидесяти и более процентов земельного участка, относящегося к землям сельскохозяйственного назначения", — подчеркнула она.Пономарева напомнила, что к сорнякам относятся такие растения, как тысячелистник обыкновенный, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенная, редька дикая, конопля, чертополох, белена черная, амброзия и паслен.За распространение сорняков на участках сельхозназначения россиянам могут как вынести предупреждение, так и назначить штраф в размере от 300 до 500 рублей. Также штраф от трех до четырех тысяч рублей грозит дачникам, которые не уничтожили на участках растения, содержащие наркотические или психотропные вещества.Ранее глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев напомнил, что меры касаются исключительно тех дачников, чьи участки относятся к сельхозземлям.

https://ria.ru/20210522/petrushka-1733414737.html

https://ria.ru/20210428/shtrafy-1730234759.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дача, россия, штрафы, растения, общество