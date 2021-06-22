Варенье из одуванчиков: пошаговая инструкция приготовления десерта

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Варенье из одуванчиков — это необычный десерт, обладающий многими полезными свойствами. О том, как варить домашнее лакомство, а также пошаговые рецепты приготовления — в материале РИА Новости.

Варенье из одуванчиков

Одуванчики широко распространены на территории России и во всем мире. О целебных свойствах этой травы знали еще до нашей эры — ее употребляли в пищу древние египтяне, греки и римляне, коренные народы Америки и т.д. Например, из них варили супы, добавляли в салаты, делали "одуванчиковый кофе" и даже вино. Все части одуванчика широко используются в китайской народной медицине. Во Франции листья растения часто добавляют в салаты, а из маринованных в уксусе бутонов делают блюдо, похожее на каперсы. В России же листья одуванчиков практически не используются, а вот из соцветий нередко делают варенье, которое отличается не только медовым вкусом с легкой кислинкой и ароматом полевых трав, но и многими полезными свойствами.

Калорийность и состав

Калорийность варенья из одуванчиков зависит от того, сколько в него было добавлено сахара или меда. В среднем на 100 грамм продукта приходится около 190 ккал.

Энергетическая ценность:

— белки — 0,8 г;

белки — 0,8 г; — жиры — 0,2 г;

жиры — 0,2 г; — углеводы — 48 г.

Виды съедобных одуванчиков

Всего существует около 70 "крупных" видов одуванчика и более двух тысяч микровидов. Наиболее распространен Одуванчик лекарственный, или обыкновенный. именно он чаще всего применяется в кулинарии и народной медицине. В Южной Европе и в Крыму часто встречается Одуванчик осенний, который также используют в пищу. У Пазника крапчатого, который отличается от других представителей рода тем, что может вырастать до 75 сантиметров, листья добавляют в салаты и супы. В целом, одуванчики не содержат ядовитых веществ, которые могут навредить человеку, все виды пригодны в пищу.

Большинство одуванчиков имеют желтое соцветие, но есть и исключения. Например, на территории Сибири и Дальнего востока встречается Одуванчик белоцветковый. Кроме этого, есть растение с пурпурным цветком, а также лиловым и псевдорозовым. Некоторые виды занесены в Красную книгу (Одуванчик беловатый).

Польза и вред варенья из одуванчиков

Одуванчик содержит много полезных для организма веществ. Например, витамины С, А, В2, Е, РР, холин, соли марганца, железа, кальция, фосфора, а также до 5% белка. Для лечебных целей подходят корень, листья, соцветие, трава и сок. Растение имеет желчегонное, жаропонижающее и легкое снотворное действие. В народной медицине одуванчики используют для лечения колита, гепатита, холецистита, желчнокаменной болезни, гастрита, желтухи, цистита, применяют при запоре, метеоризме, против глистов.

"У каждой части растения свои полезные свойства и методы применения, — рассказала РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская. — Варенье из соцветий одуванчика может благотворно влиять на организм как иммуномодулирующее, антистрессовое, бактерицидное и гепатопротекторное средство. Кроме этого, его используют для профилактики вирусных инфекций и улучшения работы желудочно-кишечного тракта".

Варенье применяют при заболеваниях печени, желчного пузыря, авитаминозе, анемии, оно также помогает снизить давление при гипертонии. Если при приготовлении десерта к нему добавить имбирь, лимон или мяту, то можно получить еще более полезное лакомство.

Как и у любого другого продукта питания, у одуванчикового варенья, или меда, как его еще называют, есть свои противопоказания.

"Даже для здорового организма злоупотребление таким вареньем может принести побочные эффекты в виде гипервитаминоза и диареи, — добавила нутрициолог. — При некоторых заболеваниях его совсем нельзя есть. Противопоказания:

— аллергия и индивидуальная непереносимость одуванчика и его компонентов;

аллергия и индивидуальная непереносимость одуванчика и его компонентов; — период обострения хронических заболеваний внутренних органов;

период обострения хронических заболеваний внутренних органов; — язвенная болезнь, сахарный диабет, камни в желчном пузыре".

Как принимать варенье

Такой десерт не стоит употреблять в больших количествах, потому что в нем много сахара и он довольно калориен.

"Продукт не рекомендуют детям до 5-летнего возраста, — прокомментировала специалист по питанию. — Способы приема могут немного разниться из-за сопутствующих заболеваний, но считается, что чайная ложка такого варенья полезна для организма. Некоторые эксперты говорят о том, что можно принимать варенье натощак, но лучше делать это именно перед или вместе с едой".

Варенье едят перед сном, так как оно имеет легкий успокаивающий эффект. Для профилактики различных заболеваний и насыщения организма витаминами и минералами можно съедать одну ложку лакомства в день. Не рекомендуется превышать суточную дозу в 2 столовых ложки. При инфекционных болезнях продукт можно употреблять с чаем, чтобы добиться жаропонижающего эффекта.

Когда и как собирать одуванчики

Собирают растение в мае и июне в солнечную погоду, желательно в полдень, когда все одуванчики раскрылись, потому что варенье делают именно из цветков. Нельзя использовать соцветия, которые растут вблизи дорог, промышленных предприятий и т.д., из-за того, что они могут напитаться вредными химическими веществами и варенье из такого сырья никакой пользы не принесет. Лучше всего выбирать экологически чистое место для сбора, которое находится как можно дальше от города. Соцветия должны быть здоровыми, без повреждений, засохших лепестков и насекомых.

Нужно ли мыть одуванчики для варенья?

Перед приготовлением варенья обычно одуванчики не моют, потому что таким образом соцветия лишаются пыльцы. Она, в свою очередь, является важным элементом растения и добавляет витаминов, а также микроэлементов готовому блюду. Но для этого нужно, чтобы сырье было собрано в экологически чистом месте.

Одуванчики замачивают в воде, жидкость со всеми полезными веществами используют при приготовлении варенья.

Рецепт приготовления варенья из цветков одуванчика

Рецептов приготовления варенья из одуванчиков очень много. Например, в него добавляют цитрусовые, различные орехи, мяту, имбирь и другие продукты, которые повышают полезные качества десерта.

Тонкости приготовления

Обычно одуванчиковое варенье готовят только из соцветий, все остальные части растений удаляются. Для этого желтые цветки срезают ножницами. Если же используются и прилегающая зеленая часть, то предварительно такое сырье необходимо замачивать в воде вплоть до одних суток, чтобы убрать лишнюю горечь. Чтобы десерт приобрел красивый золотистый оттенок, в него можно добавлять апельсины или абрикосы. Для более вязкой консистенции зачастую используется лимонная кислота. Определить степень готовности лакомства при варке можно, если капнуть его на тарелку — оно не должно растекаться. Чтобы получить желеобразное варенье, к нему добавляют желатин.

Самый простой рецепт варенья из одуванчиков без процеживания и варки Ингредиенты 500 г лепестки одуванчика 750 г сахарный песок Приготовление 1 Подготовленные лепестки одуванчика необходимо положить в стеклянную банку и засыпать сахаром. 2 Эту смесь следует перемешивать каждый день по 2-3 раза в течение 3 суток. За это время сахар должен полностью раствориться. 3 После этого варенье помещают в сухие, стерилизованные банки, закатывают их и оставляют на две недели, перевернув сверху вниз.

Интересные рецепты варенья

Варенье из одуванчиков с лимоном Десерт из одуванчиков с лимоном станет хорошим профилактическим средством от простуды, а также поможет быстрее справиться с вирусной инфекцией. Вкус у такого варенья сладкий с приятной кислинкой. Ингредиенты 350 г лепестки одуванчика 900 г сахарный песок 150 г лимон 1 л вода Приготовление 1 Подготовленные одуванчики выложить в кастрюлю и залить холодной водой на час. После этого воду сливают, наливают новую порцию и оставляют на сутки. Такая процедура помогает избавиться от горечи. 2 На следующий день одуванчики откидывают на сито, пока вся вода не стечет, а потом перекладывают обратно в кастрюлю. 3 Лимоны тщательно промыть, удалить косточки, нарезать небольшими дольками, добавить их к одуванчикам и хорошо перемешать. 4 Смесь залить литром воды, накрыть крышкой и поставить вариться на среднем огне. Когда варенье закипит, убавить огонь и варить примерно 15 минут. После этого отвар должен полностью остыть. 5 Следующий шаг — процедить смесь через несколько слоев марли. Жидкость переливают в кастрюлю, засыпают в нее сахар и доводят до кипения, помешивая. Затем нужно убавить огонь и довести сироп до нужной консистенции. 6 Получившееся варенье разливают в сухие, стерилизованные емкости и закатывают на зиму либо употребляют сразу.

Варенье из одуванчиков с лимонной кислотой Ингредиенты 700 г лепестки одуванчиков 2 л вода 2400 г сахарный песок 5 г лимонная кислота Приготовление 1 Лепестки одуванчика помещают в кастрюлю и заливают холодной водой на 5-7 минут. 2 Емкость со смесью ставят на огонь, доводят до кипения, а потом уменьшают огонь. Жидкость должна кипятиться примерно 10 минут. 3 Далее в нее нужно высыпать лимонную кислоту и на слабом огне кипятить еще 20 минут. 4 Отвар процеживается, вновь ставится на огонь, но с добавлением сахара. Смесь нужно уваривать на небольшом огне в течение 30-40 минут, сперва регулярно помешивая, чтобы растворился сахар. 5 Готовое варенье распределяют по емкостям. Если заготовка будет стоять долгое время, то посуда должна быть стерильной.

Варенье из одуванчиков с апельсином Такое варенье также станет хорошим источником витамина С и поможет организму защищаться от гриппа и ОРВИ. Одну ложку такого варенья в день можно употреблять при авитаминозе. Ингредиенты 500 г цветы одуванчика 1500 г сахарный песок 5 шт. апельсины 3 л вода Приготовление 1 Подготовленные лепестки одуванчика смешивают в емкости с дольками апельсина, заливают холодной водой и ставят на средний огонь. Когда жидкость закипит, на слабом огне ее нужно варить без крышки один час. 2 Готовую смесь процеживают, жмых выбрасывают, а получившийся сироп смешивают с сахаром и затем варят его еще 40 минут. 3 На последнем этапе варенье переливают в чистые и сухие емкости.

Варенье из одуванчиков с мятой Мята усилит успокоительный эффект варенья. Она также эффективно борется с болезнетворными бактериями и патогенными микроорганизмами. Ингредиенты 200 г одуванчики 10 шт. веточки мяты 1000 г сахар 1 ст. л. сода 1 шт. лимон Приготовление 1 Подготовленные лепестки растения заливают водой и ставят на огонь вариться. 2 С веточек мяты нужно собрать все листья, промыть их водой, высушить и добавить к одуванчикам. Смесь варят около одного часа на медленном огне. 3 Варенье процеживают, в сироп высыпают сахар и варят его еще 50 минут. 4 После этого необходимо добавить в кастрюлю нарезанный лимон и подержать на огне 10 минут. 5 Готовое варенье разливают по стерилизованным банкам и закрывают их.

Варенье из одуванчиков с желатином Ингредиенты 70 г одуванчики 0,7 л вода 1 ст. л. быстрорастворимый желатин 500 г сахар по вкусу сок лимона или лимонная кислота Приготовление 1 Желтую часть одуванчика слегка промывают, затем помещают в кастрюлю, заливают водой и варят в течение 30 минут на медленном огне. 2 По истечении этого времени кастрюлю нужно снять с огня и дать смеси полностью остыть. 3 После этого настой процеживается. 4 Желатин замачивают в холодной воде примерно на 20 минут, чтобы он успел разбухнуть. 5 Сироп из одуванчиков снова ставят на огонь, добавляют в него сахар и доводят до кипения, помешивая. 6 По желанию можно добавить лимонную кислоту или лимон, чтобы вкус варенья был менее сладким и более сбалансированным. 7 Желатин нужно влить тонкой струей, перемешать и сразу снять сироп с огня — он не должен вариться. 8 Готовый десерт раскладывают по банкам и укупоривают.

Варенье из одуванчиков с медом Мед в своем составе содержит множество витаминов, он намного полезнее сахарного песка. Варенье с подобной добавкой укрепит иммунитет и благотворно скажется на сердечно-сосудистой системе. Ингредиенты 350 г цветки одуванчика 1 шт. лимон 0,75 л вода 500 г мед Приготовление 1 Лепестки одуванчика заливают холодной водой и оставляют на 4 часа. 2 Из лимона выдавливают сок, мякоть с кожурой нарезают на мелкие кусочки и добавляют их к одуванчикам. 3 Смесь нужно поставить на огонь, довести до кипения и варить 10 минут. 4 Одуванчики с лимоном процеживают, весь жмых удаляют, а сироп снова доводят до кипения, а затем добавляют в него лимонный сок и мед. Смесь необходимо тщательно перемешать. 5 Когда жидкость закипела, ее снимают с огня и разливают по стерилизованным банкам.

Варенье из одуванчиков с вишневым листом Вишня обогатит витаминно-минеральный состав лакомства. Ее листья богаты витаминами группы А, В, также в них содержатся пектин, кальций, магний, натрий, калий, фосфор, йод, медь. Ингредиенты 400 шт. соцветия одуванчика 0,5 л вода 2 шт. лимон 12 шт. листочки вишни 1200 г сахар Приготовление 1 Одуванчики слегка промывают и высушивают. 2 С лимонов нужно счистить цедру и вместе с листьями вишни добавить к одуванчикам. 3 Смесь заливают холодной водой и кипятят отвар примерно 10-12 минут. 4 После этого будущее варенье снимают с огня и дают ему настояться 4-10 часов. 5 Процеженный сироп ставят на огонь, высыпают в него сахар, доводят до кипения и варят 30-60 минут на медленном огне.

Варенье из одуванчиков с корнем имбиря и пектином Имбирь усилит противовирусные свойства варенья из одуванчиков, а пектин поможет наладить обмен веществ. Ингредиенты 200 г цветки одуванчиков 0,5 л вода по вкусу корень имбиря 400 г сахарный песок 2 ст. л. пектин 1 шт. лимон Приготовление 1 Лепестки одуванчиков необходимо промыть и оставить в дуршлаге, чтобы стекла вся вода. 2 Имбирь чистят, нарезают на небольшие кусочки и смешивают с одуванчиками, затем заливая холодной водой. 3 Емкость ставят на огонь, доводят до кипения и варят в течение 10 минут. 4 Затем кастрюлю снимают с огня, чтобы смесь полностью остыла. 5 После остывания отвар процеживают, опять ставят на огонь, всыпают 300 грамм сахара и доводят до кипения. 6 100 грамм сахарного песка смешивают с пектином, а в отдельную емкость выдавливают сок лимона. 7 В закипевший сироп выливают сок и смесь пектина с сахаром. Постоянно помешивая, варенье доводят до кипения и варят несколько минут. 8 На финальном этапе готовое лакомство распределяют по стеклянным банкам.

Варенье из одуванчиков с ревенем и грецкими орехами Ревень — это лекарственное растение, которое улучшает аппетит, обладает желчегонным и слабительным действием, укрепляет и тонизирует организм. Он содержит витамины группы А, B, C, PP, каротин, пектин, а также калий, магний, фосфор. Благодаря такому составу варенье из одуванчиков с ревенем и грецкими орехами будет намного полезнее. Ингредиенты 200 г желтые цветы одуванчиков 2 шт. ревень (стебль) 1 л вода 1000 г сахар 0,3 г лимонная кислота 50 г ядра грецких орехов Приготовление 1 Лепестки одуванчика помещают в кастрюлю, добавляют к ним нарезанный ревень, заливают водой и высыпают в смесь лимонную кислоту. 2 Варить ее необходимо 40 минут после закипания на медленном огне. 3 После этого отвар процеживается, а потом ставится на огонь. К нему нужно добавить сахарный песок. 4 Помешивая, сироп доводят до кипения и варят до загустения, приблизительно 30-40 минут. 5 Грецкие орехи нужно порубить, но не слишком мелко, обдать их кипятком и просушить, после чего смешать с вареньем. 6 Десерт помещают в чистые и сухие емкости.

Варенье из одуванчиков без сахара (для диабетиков) Ингредиенты 200 г одуванчики 1 шт. лимон 30 г корень имбиря 1 л вада Приготовление 1 Одуванчики необходимо промыть в воде, если вместе с желтыми лепестками остались зеленые части растения, то их нужно будет вымачивать в течение нескольких часов, чтобы ушла вся горечь. 2 После этого воду сливают, а одуванчики отправляют в кастрюлю. 3 Из лимона нужно выдавить сок, а также снять цедру. 4 Сок лимона и цедру добавляют к одуванчикам вместе с нарезанным имбирем, протертым на мелкой терке. 5 Все тщательно перемешивается и помещается в стерильную емкость. В таком виде варенье выдерживают в течение трех недель.

Как и сколько рекомендуется хранить варенье?