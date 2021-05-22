Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210522/mishustin-1733457207.html
Мишустин рассказал о борьбе с хождением по инстанциям при получении госуслуг
Мишустин рассказал о борьбе с хождением по инстанциям при получении госуслуг - РИА Новости, 22.05.2021
Мишустин рассказал о борьбе с хождением по инстанциям при получении госуслуг
Правительство хочет сократить до минимума участие чиновников в оказании госуслуг, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления на форуме "Новое... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T15:24
2021-05-22T15:49
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733442455_0:0:2965:1669_1920x0_80_0_0_a7363955638483e3ec8491532727ea5b.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Правительство хочет сократить до минимума участие чиновников в оказании госуслуг, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления на форуме "Новое знание".По словам Мишустина, основная цель — сделать так, чтобы услуги представлялись автоматически, "без хождения по инстанциям, без сбора бумаг", в один клик и в любое время.Премьер добавил, что решение всех вопросов в любой жизненной ситуации должно быть комплексным."Каким я вижу идеальный государственный сервис? Это сервис, который предоставляется в проактивном режиме. Просто потому, что у человека изменился статус: окончил школу, вступил в брак, стал родителем и так далее. Не нужно будет никого и ни о чем дополнительно уведомлять", — пояснил он.Мишустин отметил, что именно таким видит "государство без бюрократии" — необременительным для людей и бизнеса.Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает такие направления, как знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии.По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров. Как заметил заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, почти за трое суток мероприятие собрало около 20 миллионов просмотров.
https://ria.ru/20210522/mishustin-1733441020.html
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731960224.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733442455_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_4d83659271ea06aa685a6b06cf792e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, общество

Мишустин рассказал о борьбе с хождением по инстанциям при получении госуслуг

15:24 22.05.2021 (обновлено: 15:49 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает по видеосвязи на просветительском марафоне общества "Новое Знание" в Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает по видеосвязи на просветительском марафоне общества Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Правительство хочет сократить до минимума участие чиновников в оказании госуслуг, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления на форуме "Новое знание".

"Чтобы больше никаких справок, бумажных документов или личных посещений госучреждений не было", — сказал он.

По словам Мишустина, основная цель — сделать так, чтобы услуги представлялись автоматически, "без хождения по инстанциям, без сбора бумаг", в один клик и в любое время.
Премьер добавил, что решение всех вопросов в любой жизненной ситуации должно быть комплексным.
Наша страна всегда была кузницей кадров – Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
12:17
Мишустин оценил влияние России на развитие человечества
"Каким я вижу идеальный государственный сервис? Это сервис, который предоставляется в проактивном режиме. Просто потому, что у человека изменился статус: окончил школу, вступил в брак, стал родителем и так далее. Не нужно будет никого и ни о чем дополнительно уведомлять", — пояснил он.
Мишустин отметил, что именно таким видит "государство без бюрократии" — необременительным для людей и бизнеса.
Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает такие направления, как знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии.
По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров. Как заметил заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, почти за трое суток мероприятие собрало около 20 миллионов просмотров.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 14:49
Мишустин рассказал об оказании госуслуг в электронном виде
 
Михаил МишустинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Манижа поблагодарила проголосовавших за нее на Евровидении зрителей
02:34Итальянская группа прокомментировала свою победу на Евровидении
02:25Украинский генерал пожаловался на недоверие российских военных
02:25Александр Рыбак прокомментировал выступление Манижи на Евровидении
02:17Психиатр предупредил о главном признаке гипноза по телефону
02:13Диетолог объяснила резкую тягу к сладкому или соленому
02:10Манижа прокомментировала свое выступление в финале Евровидения
01:50Манижа заняла девятое место на Евровидении-2021
01:48Евровидение-2021 выиграла итальянская группа Maneskin
01:39Названы причины появления аллергии у детей
01:35Virgin Galactic заявила о третьем успешном полете корабля VSS Unity
01:30Россия отдала Молдавии 12 баллов на Евровидении
01:21Эксперт назвал признаки банка, который вот-вот лопнет
01:03На ультрамарафоне в Китае 16 человек погибли из-за плохой погоды
00:40Лидеры стран ЕС планируют обсудить новые антироссийские санкции
00:05Движение на МКАД, где столкнулись три автомобиля, восстановлено
00:04Все участники Евровидения завершили выступления
23:42Болгарский торговец оружием рассказал, что хранили на складе во Врбетице
23:30В Ингушетии в ДТП погибли два человека
23:09В Тель-Авиве проходит многотысячный митинг в поддержку мира
Лента новостейМолния