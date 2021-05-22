https://ria.ru/20210522/mishustin-1733457207.html

Мишустин рассказал о борьбе с хождением по инстанциям при получении госуслуг

Мишустин рассказал о борьбе с хождением по инстанциям при получении госуслуг - РИА Новости, 22.05.2021

Мишустин рассказал о борьбе с хождением по инстанциям при получении госуслуг

Правительство хочет сократить до минимума участие чиновников в оказании госуслуг, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления на форуме "Новое... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T15:24

2021-05-22T15:24

2021-05-22T15:49

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Правительство хочет сократить до минимума участие чиновников в оказании госуслуг, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления на форуме "Новое знание".По словам Мишустина, основная цель — сделать так, чтобы услуги представлялись автоматически, "без хождения по инстанциям, без сбора бумаг", в один клик и в любое время.Премьер добавил, что решение всех вопросов в любой жизненной ситуации должно быть комплексным."Каким я вижу идеальный государственный сервис? Это сервис, который предоставляется в проактивном режиме. Просто потому, что у человека изменился статус: окончил школу, вступил в брак, стал родителем и так далее. Не нужно будет никого и ни о чем дополнительно уведомлять", — пояснил он.Мишустин отметил, что именно таким видит "государство без бюрократии" — необременительным для людей и бизнеса.Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает такие направления, как знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии.По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров. Как заметил заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, почти за трое суток мероприятие собрало около 20 миллионов просмотров.

https://ria.ru/20210522/mishustin-1733441020.html

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731960224.html

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2021

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михаил мишустин, общество