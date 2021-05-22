Мишустин рассказал о борьбе с хождением по инстанциям при получении госуслуг
15:24 22.05.2021 (обновлено: 15:49 22.05.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает по видеосвязи на просветительском марафоне общества "Новое Знание" в Москве
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Правительство хочет сократить до минимума участие чиновников в оказании госуслуг, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления на форуме "Новое знание".
"Чтобы больше никаких справок, бумажных документов или личных посещений госучреждений не было", — сказал он.
По словам Мишустина, основная цель — сделать так, чтобы услуги представлялись автоматически, "без хождения по инстанциям, без сбора бумаг", в один клик и в любое время.
Премьер добавил, что решение всех вопросов в любой жизненной ситуации должно быть комплексным.
"Каким я вижу идеальный государственный сервис? Это сервис, который предоставляется в проактивном режиме. Просто потому, что у человека изменился статус: окончил школу, вступил в брак, стал родителем и так далее. Не нужно будет никого и ни о чем дополнительно уведомлять", — пояснил он.
Мишустин отметил, что именно таким видит "государство без бюрократии" — необременительным для людей и бизнеса.
Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает такие направления, как знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии.
По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров. Как заметил заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, почти за трое суток мероприятие собрало около 20 миллионов просмотров.