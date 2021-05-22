https://ria.ru/20210522/lukashenko-1733443138.html

Лукашенко и Алиев обсудили обстановку в Белоруссии и Азербайджане

Лукашенко и Алиев обсудили обстановку в Белоруссии и Азербайджане - РИА Новости, 22.05.2021

Лукашенко и Алиев обсудили обстановку в Белоруссии и Азербайджане

Президенты Белоруссии и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсудили по телефону обстановку в своих странах, обменялись мнениями по актуальным... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T12:44

2021-05-22T12:44

2021-05-22T21:37

александр лукашенко

ильхам алиев

белоруссия

азербайджан

армения

в мире

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МИНСК, 22 мая — РИА Новости. Президенты Белоруссии и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсудили по телефону обстановку в своих странах, обменялись мнениями по актуальным вопросам, сообщила пресс-служба белорусского лидера."Президенты Беларуси и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев утром 22 мая провели телефонный разговор. Главы государств обсудили обстановку в обеих странах, обменялись мнениями по актуальным вопросам", — говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.Отмечается, что Лукашенко поблагодарил коллегу за поддержку и поставки в Белоруссию углеводородного сырья. Кроме того, с удовлетворением главы двух государств отметили рост товарооборота и наличие большого потенциала в развитии двусторонних отношений.Что касается двусторонней белорусско-азербайджанской повестки, как сообщили в пресс-службе, главы государств предметно обсудили направления сотрудничества и реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе недавнего визита Лукашенко в Азербайджан.Согласно сообщению, в ближайшее время в Белоруссию прибудет азербайджанская делегация специалистов по градостроительству, "вместе с белорусскими коллегами будет проработан план начала строительных работ на освобожденных территориях" в Нагорном Карабахе. Кроме того, ожидается и сельскохозяйственная делегация из Азербайджана, здесь также видится серьезная заинтересованность в белорусском опыте, указали в пресс-службе. "В целом в рамках предстоящих встреч будут выстроены конкретные планы работы белорусских строителей и иных специалистов в Азербайджане", — говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210513/lukashenko-1732104127.html

https://ria.ru/20210504/belorussiya-1731095142.html

https://ria.ru/20210413/neft-1728108788.html

белоруссия

азербайджан

армения

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александр лукашенко, ильхам алиев, белоруссия, азербайджан, армения, в мире