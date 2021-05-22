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Лукашенко и Алиев обсудили обстановку в Белоруссии и Азербайджане
Лукашенко и Алиев обсудили обстановку в Белоруссии и Азербайджане - РИА Новости, 22.05.2021
Лукашенко и Алиев обсудили обстановку в Белоруссии и Азербайджане
Президенты Белоруссии и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсудили по телефону обстановку в своих странах, обменялись мнениями по актуальным... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T12:44
2021-05-22T21:37
александр лукашенко
ильхам алиев
белоруссия
азербайджан
армения
в мире
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МИНСК, 22 мая — РИА Новости. Президенты Белоруссии и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсудили по телефону обстановку в своих странах, обменялись мнениями по актуальным вопросам, сообщила пресс-служба белорусского лидера."Президенты Беларуси и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев утром 22 мая провели телефонный разговор. Главы государств обсудили обстановку в обеих странах, обменялись мнениями по актуальным вопросам", — говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.Отмечается, что Лукашенко поблагодарил коллегу за поддержку и поставки в Белоруссию углеводородного сырья. Кроме того, с удовлетворением главы двух государств отметили рост товарооборота и наличие большого потенциала в развитии двусторонних отношений.Что касается двусторонней белорусско-азербайджанской повестки, как сообщили в пресс-службе, главы государств предметно обсудили направления сотрудничества и реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе недавнего визита Лукашенко в Азербайджан.Согласно сообщению, в ближайшее время в Белоруссию прибудет азербайджанская делегация специалистов по градостроительству, "вместе с белорусскими коллегами будет проработан план начала строительных работ на освобожденных территориях" в Нагорном Карабахе. Кроме того, ожидается и сельскохозяйственная делегация из Азербайджана, здесь также видится серьезная заинтересованность в белорусском опыте, указали в пресс-службе. "В целом в рамках предстоящих встреч будут выстроены конкретные планы работы белорусских строителей и иных специалистов в Азербайджане", — говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210513/lukashenko-1732104127.html
https://ria.ru/20210504/belorussiya-1731095142.html
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александр лукашенко, ильхам алиев, белоруссия, азербайджан, армения, в мире

Лукашенко и Алиев обсудили обстановку в Белоруссии и Азербайджане

12:44 22.05.2021 (обновлено: 21:37 22.05.2021)
 
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 22 мая — РИА Новости. Президенты Белоруссии и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсудили по телефону обстановку в своих странах, обменялись мнениями по актуальным вопросам, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
"Президенты Беларуси и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев утром 22 мая провели телефонный разговор. Главы государств обсудили обстановку в обеих странах, обменялись мнениями по актуальным вопросам", — говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.
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Отмечается, что Лукашенко поблагодарил коллегу за поддержку и поставки в Белоруссию углеводородного сырья. Кроме того, с удовлетворением главы двух государств отметили рост товарооборота и наличие большого потенциала в развитии двусторонних отношений.

"Президент Азербайджана подробно проинформировал о ситуации на армяно-азербайджанской границе, довел позицию Азербайджана по известному инциденту, возникшему некоторое время назад. Как подчеркнул Александр Лукашенко, в Беларуси надеются, что ситуация будет разрешена в ближайшие дни", — говорится в сообщении.

Что касается двусторонней белорусско-азербайджанской повестки, как сообщили в пресс-службе, главы государств предметно обсудили направления сотрудничества и реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе недавнего визита Лукашенко в Азербайджан.
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Согласно сообщению, в ближайшее время в Белоруссию прибудет азербайджанская делегация специалистов по градостроительству, "вместе с белорусскими коллегами будет проработан план начала строительных работ на освобожденных территориях" в Нагорном Карабахе. Кроме того, ожидается и сельскохозяйственная делегация из Азербайджана, здесь также видится серьезная заинтересованность в белорусском опыте, указали в пресс-службе. "В целом в рамках предстоящих встреч будут выстроены конкретные планы работы белорусских строителей и иных специалистов в Азербайджане", — говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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