Лукашенко и Алиев обсудили обстановку в Белоруссии и Азербайджане
12:44 22.05.2021 (обновлено: 21:37 22.05.2021)
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске
МИНСК, 22 мая — РИА Новости. Президенты Белоруссии и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсудили по телефону обстановку в своих странах, обменялись мнениями по актуальным вопросам, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
"Президенты Беларуси и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев утром 22 мая провели телефонный разговор. Главы государств обсудили обстановку в обеих странах, обменялись мнениями по актуальным вопросам", — говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.
Отмечается, что Лукашенко поблагодарил коллегу за поддержку и поставки в Белоруссию углеводородного сырья. Кроме того, с удовлетворением главы двух государств отметили рост товарооборота и наличие большого потенциала в развитии двусторонних отношений.
"Президент Азербайджана подробно проинформировал о ситуации на армяно-азербайджанской границе, довел позицию Азербайджана по известному инциденту, возникшему некоторое время назад. Как подчеркнул Александр Лукашенко, в Беларуси надеются, что ситуация будет разрешена в ближайшие дни", — говорится в сообщении.
Что касается двусторонней белорусско-азербайджанской повестки, как сообщили в пресс-службе, главы государств предметно обсудили направления сотрудничества и реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе недавнего визита Лукашенко в Азербайджан.
Согласно сообщению, в ближайшее время в Белоруссию прибудет азербайджанская делегация специалистов по градостроительству, "вместе с белорусскими коллегами будет проработан план начала строительных работ на освобожденных территориях" в Нагорном Карабахе. Кроме того, ожидается и сельскохозяйственная делегация из Азербайджана, здесь также видится серьезная заинтересованность в белорусском опыте, указали в пресс-службе. "В целом в рамках предстоящих встреч будут выстроены конкретные планы работы белорусских строителей и иных специалистов в Азербайджане", — говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.