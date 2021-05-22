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https://ria.ru/20210522/gibridy-1733439326.html
Межвидовое скрещивание: зачем соединять организмы разных видов
Межвидовое скрещивание: зачем соединять организмы разных видов - РИА Новости, 22.05.2021
Межвидовое скрещивание: зачем соединять организмы разных видов
Селекционеры скрестили осла и кобылу, чтобы получить мула. Несколько тысячелетий спустя учёные создали эмбрион-химеру человека и обезьяны. Когда наука свернула не туда?! А если серьёзно: зачем проводить такие эксперименты? Может ли это существо "родиться" и вырасти? Какую пользу несёт создание межвидовых гибридов?
2021-05-22T12:00
2021-05-22T12:03
мы все умрём. но это не точно
подкаст
генетика
эволюция
гмо
биология
медицина
технологии
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Межвидовое скрещивание: зачем соединять организмы разных видов
Селекционеры скрестили осла и кобылу, чтобы получить мула. Несколько тысячелетий спустя учёные создали эмбрион-химеру человека и обезьяны. Когда наука свернула не туда?! А если серьёзно: зачем проводить такие эксперименты? Может ли это существо "родиться" и вырасти? Какую пользу несёт создание межвидовых гибридов?
audio/mpeg
Межвидовое скрещивание: зачем соединять организмы разных видов
Селекционеры скрестили осла и кобылу, чтобы получить мула. Несколько тысячелетий спустя учёные создали эмбрион-химеру человека и обезьяны. Когда наука свернула не туда?! А если серьёзно: зачем проводить такие эксперименты? Может ли это существо "родиться" и вырасти? Какую пользу несёт создание межвидовых гибридов?
audio/mpeg
Мы уже говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, "Прикладная эволюция: как идеи Дарвина повлияли на медицину" или "Генетические эксперименты над эмбрионами".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, подкаст, генетика, эволюция, гмо, биология, медицина, технологии

Межвидовое скрещивание: зачем соединять организмы разных видов

12:00 22.05.2021 (обновлено: 12:03 22.05.2021)
 
Мы все умрём. Но это не точно
Межвидовое скрещивание: зачем соединять организмы разных видов
12:00
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Селекционеры скрестили осла и кобылу, чтобы получить мула. Несколько тысячелетий спустя учёные создали эмбрион-химеру человека и обезьяны. Когда наука свернула не туда?! А если серьёзно: зачем проводить такие эксперименты? Может ли это существо "родиться" и вырасти? Какую пользу несёт создание межвидовых гибридов?
Мы уже говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, "Прикладная эволюция: как идеи Дарвина повлияли на медицину" или "Генетические эксперименты над эмбрионами".
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