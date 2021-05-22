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Межвидовое скрещивание: зачем соединять организмы разных видов

Межвидовое скрещивание: зачем соединять организмы разных видов - РИА Новости, 22.05.2021

Межвидовое скрещивание: зачем соединять организмы разных видов

Селекционеры скрестили осла и кобылу, чтобы получить мула. Несколько тысячелетий спустя учёные создали эмбрион-химеру человека и обезьяны. Когда наука свернула не туда?! А если серьёзно: зачем проводить такие эксперименты? Может ли это существо "родиться" и вырасти? Какую пользу несёт создание межвидовых гибридов?

2021-05-22T12:00

2021-05-22T12:00

2021-05-22T12:03

мы все умрём. но это не точно

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Межвидовое скрещивание: зачем соединять организмы разных видов Селекционеры скрестили осла и кобылу, чтобы получить мула. Несколько тысячелетий спустя учёные создали эмбрион-химеру человека и обезьяны. Когда наука свернула не туда?! А если серьёзно: зачем проводить такие эксперименты? Может ли это существо "родиться" и вырасти? Какую пользу несёт создание межвидовых гибридов? audio/mpeg

Межвидовое скрещивание: зачем соединять организмы разных видов Селекционеры скрестили осла и кобылу, чтобы получить мула. Несколько тысячелетий спустя учёные создали эмбрион-химеру человека и обезьяны. Когда наука свернула не туда?! А если серьёзно: зачем проводить такие эксперименты? Может ли это существо "родиться" и вырасти? Какую пользу несёт создание межвидовых гибридов? audio/mpeg

Мы уже говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, "Прикладная эволюция: как идеи Дарвина повлияли на медицину" или "Генетические эксперименты над эмбрионами".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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