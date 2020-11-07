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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20201107/evolyutsiya-1583501399.html
Мы все умрем. Прикладная эволюция: как идеи Дарвина повлияли на медицину
Мы все умрем. Прикладная эволюция: как идеи Дарвина повлияли на медицину
Казалось бы: эволюция занимает века, и не может влиять на лечение болезни, которая протекает за месяцы, недели или дни. Однако образование иммунитета, адаптация вирусов к вакцинам и появление у бактерий устойчивости к лекарствам – это примеры краткосрочной эволюции. Как знания о механизмах изменчивости между поколениями помогают побеждать патогены?
2020-11-07T12:00
2020-11-07T12:13
мы все умрём. но это не точно
подкаст
эволюция
бактерии
сколковский институт науки и технологий
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Мы все умрём. Прикладная эволюция: как идеи Дарвина повлияли на медицину
Казалось бы: эволюция занимает века, и не может влиять на лечение болезни, которая протекает за месяцы, недели или дни. Однако образование иммунитета, адаптация вирусов к вакцинам и появление у бактерий устойчивости к лекарствам – это примеры краткосрочной эволюции. Как знания о механизмах изменчивости между поколениями помогают побеждать патогены?
Разобраться в теме помогал Михаил Гельфанд, доктор биологических наук, профессор, директор Центра наук о жизни Сколтеха, вице-президент по биомедицинским исследованиям.Подкаст подготовлен при поддержке Сколковского Института науки и технологий.Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про инновации в разработке лекарств и про устойчивость к антибиотикам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякЭксперт подкаста Михаил ГельфандМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, подкаст, эволюция, бактерии, сколковский институт науки и технологий

Мы все умрем. Прикладная эволюция: как идеи Дарвина повлияли на медицину

12:00 07.11.2020 (обновлено: 12:13 07.11.2020)
 
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Прикладная эволюция: как идеи Дарвина повлияли на медицину
12:00
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Казалось бы: эволюция занимает века, и не может влиять на лечение болезни, которая протекает за месяцы, недели или дни. Однако образование иммунитета, адаптация вирусов к вакцинам и появление у бактерий устойчивости к лекарствам – это примеры краткосрочной эволюции. Как знания о механизмах изменчивости между поколениями помогают побеждать патогены?
Разобраться в теме помогал Михаил Гельфанд, доктор биологических наук, профессор, директор Центра наук о жизни Сколтеха, вице-президент по биомедицинским исследованиям.
Подкаст подготовлен при поддержке Сколковского Института науки и технологий.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про инновации в разработке лекарств и про устойчивость к антибиотикам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём Буфтяк
Эксперт подкаста Михаил Гельфанд
Монтаж Андрея Темнова
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Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноПодкастэволюциябактерииСколковский институт науки и технологий
 
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