Мы все умрем. Прикладная эволюция: как идеи Дарвина повлияли на медицину
12:00 07.11.2020 (обновлено: 12:13 07.11.2020)
Мы все умрём. Прикладная эволюция: как идеи Дарвина повлияли на медицину
12:00
Казалось бы: эволюция занимает века, и не может влиять на лечение болезни, которая протекает за месяцы, недели или дни. Однако образование иммунитета, адаптация вирусов к вакцинам и появление у бактерий устойчивости к лекарствам – это примеры краткосрочной эволюции. Как знания о механизмах изменчивости между поколениями помогают побеждать патогены?
Разобраться в теме помогал Михаил Гельфанд, доктор биологических наук, профессор, директор Центра наук о жизни Сколтеха, вице-президент по биомедицинским исследованиям.
Подкаст подготовлен при поддержке Сколковского Института науки и технологий.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про инновации в разработке лекарств и про устойчивость к антибиотикам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём Буфтяк
Эксперт подкаста Михаил Гельфанд
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём Буфтяк
Эксперт подкаста Михаил Гельфанд
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru