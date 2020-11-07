https://ria.ru/20201107/evolyutsiya-1583501399.html

Мы все умрем. Прикладная эволюция: как идеи Дарвина повлияли на медицину

Мы все умрем. Прикладная эволюция: как идеи Дарвина повлияли на медицину

Казалось бы: эволюция занимает века, и не может влиять на лечение болезни, которая протекает за месяцы, недели или дни. Однако образование иммунитета, адаптация вирусов к вакцинам и появление у бактерий устойчивости к лекарствам – это примеры краткосрочной эволюции. Как знания о механизмах изменчивости между поколениями помогают побеждать патогены?

2020-11-07T12:00

2020-11-07T12:00

2020-11-07T12:13

мы все умрём. но это не точно

подкаст

эволюция

бактерии

сколковский институт науки и технологий

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Мы все умрём. Прикладная эволюция: как идеи Дарвина повлияли на медицину Казалось бы: эволюция занимает века, и не может влиять на лечение болезни, которая протекает за месяцы, недели или дни. Однако образование иммунитета, адаптация вирусов к вакцинам и появление у бактерий устойчивости к лекарствам – это примеры краткосрочной эволюции. Как знания о механизмах изменчивости между поколениями помогают побеждать патогены?

Разобраться в теме помогал Михаил Гельфанд, доктор биологических наук, профессор, директор Центра наук о жизни Сколтеха, вице-президент по биомедицинским исследованиям.Подкаст подготовлен при поддержке Сколковского Института науки и технологий.Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про инновации в разработке лекарств и про устойчивость к антибиотикам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякЭксперт подкаста Михаил ГельфандМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, эволюция, бактерии, сколковский институт науки и технологий