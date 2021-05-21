https://ria.ru/20210521/tesla-1733247994.html

Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в России

Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в России - РИА Новости, 21.05.2021

Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в России

Глава производящей электромобили компании Tesla Илон Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в РФ, Казахстане и других странах СНГ. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T10:32

2021-05-21T10:32

2021-05-21T10:58

россия

илон маск

tesla motors

авто

снг

казахстан

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава производящей электромобили компании Tesla Илон Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в РФ, Казахстане и других странах СНГ."Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, и Tesla скоро будет в России, я думаю, что это будет потрясающе. И также нужно смотреть более широко, на Казахстан, страны СНГ", - заявил Маск по видеосвязи на российском марафоне "Новое знание".Глава Tesla также заявил, что рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода по производству электромобилей."У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, что у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию", - сказал Маск.Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.

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казахстан

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россия, илон маск, tesla motors, авто, снг, казахстан