https://ria.ru/20210521/tesla-1733247994.html
Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в России
Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в России - РИА Новости, 21.05.2021
Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в России
Глава производящей электромобили компании Tesla Илон Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в РФ, Казахстане и других странах СНГ. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T10:32
2021-05-21T10:32
2021-05-21T10:58
россия
илон маск
tesla motors
авто
снг
казахстан
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава производящей электромобили компании Tesla Илон Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в РФ, Казахстане и других странах СНГ."Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, и Tesla скоро будет в России, я думаю, что это будет потрясающе. И также нужно смотреть более широко, на Казахстан, страны СНГ", - заявил Маск по видеосвязи на российском марафоне "Новое знание".Глава Tesla также заявил, что рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода по производству электромобилей."У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, что у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию", - сказал Маск.Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.
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россия, илон маск, tesla motors, авто, снг, казахстан
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости.
Глава производящей электромобили компании Tesla Илон Маск
анонсировал скорое официальное появление Tesla в РФ, Казахстане и других странах СНГ.
"Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, и Tesla скоро будет в России, я думаю, что это будет потрясающе. И также нужно смотреть более широко, на Казахстан, страны СНГ", - заявил Маск по видеосвязи на российском марафоне "Новое знание".
Глава Tesla также заявил, что рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода по производству электромобилей.
"У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, что у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию", - сказал Маск.
Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.