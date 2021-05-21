https://ria.ru/20210521/sklad-1733325319.html

В Ленобласти представили автоматизированный склад Nokian Tyres

В Ленобласти представили автоматизированный склад Nokian Tyres - РИА Новости, 21.05.2021

В Ленобласти представили автоматизированный склад Nokian Tyres

Во Всеволожском районе Ленинградской области на предприятии компании Nokian Tyres презентовали новый автоматизированный склад готовой продукции. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T16:20

2021-05-21T16:20

2021-05-21T16:20

ленинградская область

россия

александр дрозденко

nokian tyres

ленинградская область

всеволожск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Во Всеволожском районе Ленинградской области на предприятии компании Nokian Tyres презентовали новый автоматизированный склад готовой продукции.Как сообщил присутствовавший на торжественной церемонии глава региона Александр Дрозденко, объем инвестиций в проект составил более 2,5 миллиардов рублей. Новый автоматизированный склад готовой продукции, который стал частью логистического комплекса компании во Всеволожске, был введен в эксплуатацию в 2020 году. На данный момент это самый современный шинный склад — аналогов ему нет в России и мире. Потребность в нем обусловлена тем, что сегодня завод во Всеволожске является основной производственной площадкой концерна — 82% всех легковых шин под брендом Nokian Tyres были произведены на этом заводе в первом квартале 2021 года.Также на презентации Всеволожский район получил в подарок от предприятия — сертификат на 15 комплектов шин, которые будут переданы Всеволожской клинической больнице.

https://ria.ru/20210518/remont-1732796598.html

россия

ленинградская область

всеволожск

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россия, александр дрозденко, nokian tyres , ленинградская область, всеволожск