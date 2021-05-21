В Ленобласти представили автоматизированный склад Nokian Tyres
© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиАвтоматизированный склад готовой продукции на предприятии компании Nokian Tyres в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Во Всеволожском районе Ленинградской области на предприятии компании Nokian Tyres презентовали новый автоматизированный склад готовой продукции.
Как сообщил присутствовавший на торжественной церемонии глава региона Александр Дрозденко, объем инвестиций в проект составил более 2,5 миллиардов рублей.
Новый автоматизированный склад готовой продукции, который стал частью логистического комплекса компании во Всеволожске, был введен в эксплуатацию в 2020 году. На данный момент это самый современный шинный склад — аналогов ему нет в России и мире. Потребность в нем обусловлена тем, что сегодня завод во Всеволожске является основной производственной площадкой концерна — 82% всех легковых шин под брендом Nokian Tyres были произведены на этом заводе в первом квартале 2021 года.
"С самого начала компания заявила, что это будет самый современный завод. И действительно — каждый новый этап развития они на шаг впереди предыдущего и каждый раз еще выше технологии реализации проектов. То, что мы увидели сегодня — это фантастика, мы заглянули в будущее", — сказал Дрозденко.
Также на презентации Всеволожский район получил в подарок от предприятия — сертификат на 15 комплектов шин, которые будут переданы Всеволожской клинической больнице.