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Ленинградская область
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В Ленобласти представили автоматизированный склад Nokian Tyres
В Ленобласти представили автоматизированный склад Nokian Tyres - РИА Новости, 21.05.2021
В Ленобласти представили автоматизированный склад Nokian Tyres
Во Всеволожском районе Ленинградской области на предприятии компании Nokian Tyres презентовали новый автоматизированный склад готовой продукции. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:20
2021-05-21T16:20
ленинградская область
россия
александр дрозденко
nokian tyres
ленинградская область
всеволожск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Во Всеволожском районе Ленинградской области на предприятии компании Nokian Tyres презентовали новый автоматизированный склад готовой продукции.Как сообщил присутствовавший на торжественной церемонии глава региона Александр Дрозденко, объем инвестиций в проект составил более 2,5 миллиардов рублей. Новый автоматизированный склад готовой продукции, который стал частью логистического комплекса компании во Всеволожске, был введен в эксплуатацию в 2020 году. На данный момент это самый современный шинный склад — аналогов ему нет в России и мире. Потребность в нем обусловлена тем, что сегодня завод во Всеволожске является основной производственной площадкой концерна — 82% всех легковых шин под брендом Nokian Tyres были произведены на этом заводе в первом квартале 2021 года.Также на презентации Всеволожский район получил в подарок от предприятия — сертификат на 15 комплектов шин, которые будут переданы Всеволожской клинической больнице.
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россия, александр дрозденко, nokian tyres , ленинградская область, всеволожск

В Ленобласти представили автоматизированный склад Nokian Tyres

16:20 21.05.2021
 
© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиАвтоматизированный склад готовой продукции на предприятии компании Nokian Tyres в Ленинградской области
Автоматизированный склад готовой продукции на предприятии компании Nokian Tyres в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Фото : Комитет по печати Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Во Всеволожском районе Ленинградской области на предприятии компании Nokian Tyres презентовали новый автоматизированный склад готовой продукции.
Как сообщил присутствовавший на торжественной церемонии глава региона Александр Дрозденко, объем инвестиций в проект составил более 2,5 миллиардов рублей.
Новый автоматизированный склад готовой продукции, который стал частью логистического комплекса компании во Всеволожске, был введен в эксплуатацию в 2020 году. На данный момент это самый современный шинный склад — аналогов ему нет в России и мире. Потребность в нем обусловлена тем, что сегодня завод во Всеволожске является основной производственной площадкой концерна — 82% всех легковых шин под брендом Nokian Tyres были произведены на этом заводе в первом квартале 2021 года.
"С самого начала компания заявила, что это будет самый современный завод. И действительно — каждый новый этап развития они на шаг впереди предыдущего и каждый раз еще выше технологии реализации проектов. То, что мы увидели сегодня — это фантастика, мы заглянули в будущее", — сказал Дрозденко.
Также на презентации Всеволожский район получил в подарок от предприятия — сертификат на 15 комплектов шин, которые будут переданы Всеволожской клинической больнице.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 13:38Ленинградская область
Ленобласть направит более 1 млрд рублей на ремонт региональных дорог
 
Ленинградская областьРоссияАлександр ДрозденкоNokian TyresЛенинградская областьВсеволожск
 
 
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