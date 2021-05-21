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Лондон против Facebook: 18 миллионов штрафа и уголовная ответственность

Лондон против Facebook: 18 миллионов штрафа и уголовная ответственность - РИА Новости, 21.05.2021

Лондон против Facebook: 18 миллионов штрафа и уголовная ответственность

Одно из любимых занятий Запада — обвинять Россию в цензуре. Даже в те моменты, когда Москва усиленно борется с таковой. Так, например, было и в этом году, когда РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T08:00

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Одно из любимых занятий Запада — обвинять Россию в цензуре. Даже в те моменты, когда Москва усиленно борется с таковой. Так, например, было и в этом году, когда у нас вступили в действие законы, призванные как раз ограничить цензуру в соцсетях. Одновременно западные государства идут в том же направлении, причем гораздо дальше России. И здесь, думается, наши депутаты могут внимательно изучить опыт европейских коллег, чтобы использовать его на отечественном законодательном поле. Пусть потом кто-то попробует обвинить нас в нарушении свободы слова.На днях правительство Великобритании представило законопроект об онлайн-безопасности (Online Safety Bill). Проект фундаментальный (на 145 страниц), в немалой степени посвященный защите пользователей Сети, включая детей и другие уязвимые слои населения. Авторы документа представляют его как инновационный, новаторский, прорывной, демонстрирующий "глобальное лидерство" Британии, открывающий "новую эру ответственности для технологического сектора, привнесения справедливости и подотчетности в онлайн-мир".Особое внимание на Даунинг-стрит уделили защите пользователей от цензуры соцсетей. Это, конечно, не изобретение британских законодателей. Вспомним хотя бы эмоциональный указ Дональда Трампа, изданный им год назад, когда Twitter в разгар предвыборной кампании начал удалять неугодные твиты президента США, а в конце концов и вовсе снес его аккаунт. Рассердившись, тогдашний хозяин Белого дома повелел законодателям и правительству начать работу над серией законов, защищающих свободу слова на интернет-платформах. Инициатива захлебнулась еще на старте. А окончательно ее похоронил на прошлой неделе нынешний президент США Джо Байден, отменивший указ предшественника. Отменить-то он отменил, но проблема сохранилась.Дискуссии о том, как ограничить политическую цензуру в соцсетях, ведутся в разных государствах мира. Один из свежих примеров — Польша. В январе этого года ее премьер-министр Матеуш Моравецкий испустил прямо-таки крик души, призывая бороться с подавлением инакомыслия в интернете. "Цензура свободы слова, являющаяся признаком тоталитарных и авторитарных режимов, теперь возвращается в виде нового коммерческого механизма борьбы против инакомыслящих", — заявил он. После того как социальные сети начали дружно удалять посты консерваторов, выступающих против легализации однополых браков в Польше (одна из основных тем политической повестки дня там), те обвинили интернет-гигантов в нарушении законов. Один из лидеров польских правых Януш Корвин-Микке в этой связи даже заявил, что Facebook управляется "фашистами и большевиками". Произошло это после того, как его страница была удалена из соцсети. А ведь он был самым популярным польским политиком в интернете, имея почти 780 тысяч подписчиков.Ну а что уж творят соцсети в русскоязычном сегменте, не поддается никакому описанию. Достаточно вспомнить, как Facebook старательно банил пользователей за классическую фотографию Знамени Победы над Берлином. И хотя затем администрация компании объяснила данный вопиющий факт цензуры "ошибкой автоматизированных инструментов выявления нарушений", практика показывает, что симпатии русскоязычных цензоров ФБ регулярно находятся на стороне ультраправых и нацистских движений.В частности, минувшей осенью вскрылось, что данная социальная сеть на протяжении нескольких лет прикрывала активность украинских неонацистов, будучи осведомленной об этом. Или чего стоит политика Facebook относительно освещения недавнего марша поклонников дивизии СС "Галичина" в Киеве. Собственно, это "мероприятие" было организовано нацистами посредством самой соцсети. Они на протяжении нескольких недель открыто размещали там рекламу марша с символикой нацистской дивизии — и это совершенно не смущало цензоров. Но когда украинские журналисты начали демонстрировать видеокадры и фотографии зигующих участников шабаша, Facebook тут же начал банить. Подчеркиваем: банить журналистов, честно выполняющих свою работу и вскрывающих нацистскую сущность акции, а не аккаунты организаторов марша. То, что творят цензоры других соцсетей, Google и YouTube относительно российских журналистов и СМИ, — предмет особого разговора. Удаление аккаунтов отечественных каналов, легальной видеопродукции, унизительные пометки на страницах наших профессиональных журналистов, постоянная их блокировка — все это стало обыденностью. Наконец-то на эти вопиющие факты цензуры, запрещенной российской конституцией, начал обращать внимание Роскомнадзор.Результатом стали соответствующие поправки к законам, которые дали возможность государственным органам хоть как-то наказывать интернет-цензоров. Недавние изменения в Административный кодекс позволят налагать не самые большие штрафы на ресурсы, допускающие цензуру российских СМИ.Но как же эти поправки критикуют различные западные правозащитники и российские оппозиционеры! Эксперты Human Rights Watch вообще позволили себе указывать нашим законодателям: "Российский парламент должен отклонить законопроект и сфокусироваться на том, чтобы существующие полномочия государственной цензуры соответствовали критериям необходимости, законности и соразмерности".Основной аргумент критиков российских законов о борьбе с цензурой соцсетей сводится к тому, что частные компании, в отличие от государства, имеют право творить что угодно. Вот, например, один из типичных комментариев от российских либералов: "Нельзя сравнивать решение частной компании и государственную цензуру. Государство не может лишать кого-то права что-то говорить. Частная компания может удалять кого хочет со своей платформы, это не имеет никакого отношения к свободе слова".Но эти аргументы приводятся, если речь идет о России. А вот правительство Британии в своем новом законопроекте пошло гораздо дальше российских депутатов, прямо обязывая соцсети "защищать журналистский контент". Следить за тем, чтобы интернет-гиганты не занимались цензурой СМИ, поручается государственному регулятору телевидения и радио Ofcom (британский аналог Роскомнадзора). Причем министерство, отвечающее за СМИ, уверяет, что под защиту от цензуры попадают не только профессиональные сотрудники массмедиа, но и некие "гражданские журналисты".Даунинг-стрит этим законом пытается также защитить "демократически важные" материалы от вмешательства соцсетей. Попросту говоря, тем запрещается цензурировать политические дебаты, выборы, высказывания, продвигающие позицию власти или оппонирующие ей. "Компаниям будет запрещено дискриминировать политические точки зрения, и им необходимо будет применять меры защиты в равной степени к ряду политических взглядов, независимо от их принадлежности", — поясняют авторы проекта, грозя интернет-гигантам в противном случае "мерами принуждения со стороны Ofcom".Причем регулятору предоставляются широчайшие права. Само собой, речь идет и о возможной блокировке этих ресурсов на территории Британии (это ведь только в России нельзя так делать, как доказывают наши оппозиционеры). Но Ofcom также получает возможность взыскивать с нарушителя данного закона очень солидные (если не сказать астрономические) штрафы: до 18 миллионов фунтов — или до десяти процентов от годового оборота компании. Предусматривается и уголовная ответственность против топ-менеджеров в случае игнорирования требований регулятора.Само собой, это пока еще проект, который, скорее всего, претерпит ряд изменений до того, как станет законом. Но путь, по которому пошло британское правительство, — общий для большинства стран мира, включая ту его часть, которая сама себя называет "демократической".События последних лет наглядно показали, что соцсети становятся важным инструментом политической борьбы, манипулирования сознанием, организации протестных акций, зачастую противозаконных. Приходится констатировать, что западные интернет-ресурсы в русскоязычном сегменте занимают определенную политическую точку зрения, грубо вмешиваясь во внутреннюю политику России и беря на себя роль идеологического цензора. Причем западная пресса, описывая эту политику, даже не стесняется признавать, что политика соцсетей заключается в "блокировании прокремлевских аккаунтов" и в продвижении оппозиционных.Нам в любом случае придется защищать свое политическое интернет-пространство от внешнего вмешательства. И в любом случае придется столкнуться с резкой критикой Запада за это. Именно потому и стоит изучать их опыт борьбы с цензурой и публично сравнивать его с нашим — для того чтобы тот же Запад в который раз убедился: "По сравнению с вами — да, так и есть, мы белые и пушистые".

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/tsenzura-1584877284.html

https://ria.ru/20200511/1571253026.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210307/roskomnadzor-1600305221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Владимир Корнилов https://cdn23.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

facebook, ofcom, human rights watch, великобритания, сша, технологии, авторы, мнение - авторы, в мире