https://ria.ru/20210521/pogoda-1733227239.html

Росгидромет рассказал, в какой из стран СНГ теплеет быстрее всего

Росгидромет рассказал, в какой из стран СНГ теплеет быстрее всего - РИА Новости, 21.05.2021

Росгидромет рассказал, в какой из стран СНГ теплеет быстрее всего

Скорость потепления климата в Белоруссии составляет 0,63 градуса за десятилетие, в остальных странах СНГ теплеет медленнее, говорится в "Сводном ежегодном... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T05:41

2021-05-21T05:41

2021-05-21T05:41

россия

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

снг

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/100834/88/1008348886_0:0:3397:1911_1920x0_80_0_0_acc84f3e6c41d4b10ab01c0ac99b4487.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Скорость потепления климата в Белоруссии составляет 0,63 градуса за десятилетие, в остальных странах СНГ теплеет медленнее, говорится в "Сводном ежегодном сообщении о состоянии и изменении климата на территориях государств-участников СНГ за 2020 год" Росгидромета.Согласно докладу, в России за 10 лет потеплело на 0,51 градуса, на Украине - на 0,62, в Армении – на 0,4, в Казахстане – на 0,32, в Киргизии – на 0,22, в Таджикистане – на 0,16, в Туркмении – на 0,36, в Узбекистане – на 0,32.

https://ria.ru/20210413/poteplenie-1728000425.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), снг, белоруссия, в мире