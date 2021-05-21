Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210521/pogoda-1733227239.html
Росгидромет рассказал, в какой из стран СНГ теплеет быстрее всего
Росгидромет рассказал, в какой из стран СНГ теплеет быстрее всего - РИА Новости, 21.05.2021
Росгидромет рассказал, в какой из стран СНГ теплеет быстрее всего
Скорость потепления климата в Белоруссии составляет 0,63 градуса за десятилетие, в остальных странах СНГ теплеет медленнее, говорится в "Сводном ежегодном... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T05:41
2021-05-21T05:41
россия
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
снг
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/100834/88/1008348886_0:0:3397:1911_1920x0_80_0_0_acc84f3e6c41d4b10ab01c0ac99b4487.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Скорость потепления климата в Белоруссии составляет 0,63 градуса за десятилетие, в остальных странах СНГ теплеет медленнее, говорится в "Сводном ежегодном сообщении о состоянии и изменении климата на территориях государств-участников СНГ за 2020 год" Росгидромета.Согласно докладу, в России за 10 лет потеплело на 0,51 градуса, на Украине - на 0,62, в Армении – на 0,4, в Казахстане – на 0,32, в Киргизии – на 0,22, в Таджикистане – на 0,16, в Туркмении – на 0,36, в Узбекистане – на 0,32.
https://ria.ru/20210413/poteplenie-1728000425.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/100834/88/1008348886_412:0:3143:2048_1920x0_80_0_0_e07a10237254def7376afc400ae2d129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), снг, белоруссия, в мире

Росгидромет рассказал, в какой из стран СНГ теплеет быстрее всего

05:41 21.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖаркая погода
Жаркая погода - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Скорость потепления климата в Белоруссии составляет 0,63 градуса за десятилетие, в остальных странах СНГ теплеет медленнее, говорится в "Сводном ежегодном сообщении о состоянии и изменении климата на территориях государств-участников СНГ за 2020 год" Росгидромета.
"По итогам десятилетних исследований быстрее всего теплеет в Белоруссии (+0,63 градуса за десятилетие) и в Молдавии (+0,6 градуса за десятилетие). Самые высокие темпы потепления наблюдают весной почти во всех государствах СНГ – более +0,5 градуса за десятилетие", - говорится в докладе.
Молодые люди фотографируют термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 03:04
Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
Согласно докладу, в России за 10 лет потеплело на 0,51 градуса, на Украине - на 0,62, в Армении – на 0,4, в Казахстане – на 0,32, в Киргизии – на 0,22, в Таджикистане – на 0,16, в Туркмении – на 0,36, в Узбекистане – на 0,32.
 
РоссияФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)СНГБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:52В Пермском крае завели дело после нападения школьника на учителя
10:50Песков рассказал о пользе фейковых новостей
10:46Омская полиция подала в суд на руководителей "штаба Навального"*
10:42Москва приветствует перемирие между Израилем и Палестиной, заявили в МИД
10:39В школе в Березниках, где лицеист напал на учительницу, отменили занятия
10:39Илон Маск выступил за усиление диалога между Россией и США
10:39Путину доверяют 57% россиян, показал опрос
10:37В МИД заявили о наращивании военной активности НАТО в Черном море
10:37Рудковская оценила шансы Манижи на победу в Евровидении
10:36Опубликовано видео с места нападения на учителя в Пермском крае
10:36МИД призвал стороны конфликта в Афганистане снизить боевую активность
10:32Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в России
10:26Анонимность в интернете провоцирует беззаконие, заявил Песков
10:24Илон Маск рассказал, как изменится мир через 50 лет
10:24Песков призвал молодежь перепроверять новости
10:23Песков призвал бороться с "цифровыми двойниками" на выборах
10:22Песков рассказал об опасности дипфейков
10:22Песков попросил Маска рассказать, каким он видит будущее через 50 лет
10:22Песков призвал сделать прививку от коронавируса
10:21Песков рассказал о службах, которые отслеживают фейки о России
Лента новостейМолния