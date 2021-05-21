https://ria.ru/20210521/pogoda-1733227239.html
Росгидромет рассказал, в какой из стран СНГ теплеет быстрее всего
Росгидромет рассказал, в какой из стран СНГ теплеет быстрее всего - РИА Новости, 21.05.2021
Росгидромет рассказал, в какой из стран СНГ теплеет быстрее всего
Скорость потепления климата в Белоруссии составляет 0,63 градуса за десятилетие, в остальных странах СНГ теплеет медленнее, говорится в "Сводном ежегодном... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T05:41
2021-05-21T05:41
2021-05-21T05:41
россия
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
снг
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/100834/88/1008348886_0:0:3397:1911_1920x0_80_0_0_acc84f3e6c41d4b10ab01c0ac99b4487.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Скорость потепления климата в Белоруссии составляет 0,63 градуса за десятилетие, в остальных странах СНГ теплеет медленнее, говорится в "Сводном ежегодном сообщении о состоянии и изменении климата на территориях государств-участников СНГ за 2020 год" Росгидромета.Согласно докладу, в России за 10 лет потеплело на 0,51 градуса, на Украине - на 0,62, в Армении – на 0,4, в Казахстане – на 0,32, в Киргизии – на 0,22, в Таджикистане – на 0,16, в Туркмении – на 0,36, в Узбекистане – на 0,32.
https://ria.ru/20210413/poteplenie-1728000425.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/100834/88/1008348886_412:0:3143:2048_1920x0_80_0_0_e07a10237254def7376afc400ae2d129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), снг, белоруссия, в мире