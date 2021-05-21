https://ria.ru/20210521/peskov-1733245696.html
Песков рассказал о службах, которые отслеживают фейки о России
Песков рассказал о службах, которые отслеживают фейки о России - РИА Новости, 21.05.2021
Песков рассказал о службах, которые отслеживают фейки о России
Президент РФ Владимир Путин обладает целым арсеналом служб и ведомств, которые отслеживают и анализируют информацию о России на предмет фейков, заявил... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T10:21
2021-05-21T10:21
2021-05-21T10:50
дмитрий песков
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обладает целым арсеналом служб и ведомств, которые отслеживают и анализируют информацию о России на предмет фейков, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У президента есть целая государственная машина, целый арсенал министерств, ведомств, служб, агентств, которые занимаются анализом информации, которые отслеживают ту информацию, которая вбрасывается и навязывается нам извне, информация, которая циркулирует о нас за рубежом. Эту информацию анализируют на предмет фейков, вычленяются тенденции информационных кампаний, фейковых кампаний, заказных и организованных", - сказал Песков, выступая на марафоне "Новое знание".По его словам, за многими такими кампаниями стоят страны: когда "против нас на информационном поле воюют другие государства, то они это делают системно", заметил Песков."Президент имеет доступ ко всему объему той информации, которая есть на рынке. В то же время у него есть и государственные агентства информационные, где работают большие профессионалы, которые тоже и днем и ночью работают, чтобы отличить правду от лжи", - сказал Песков, выступая на просветительском марафоне российского общества "Знание".
https://ria.ru/20210521/peskov-1733239466.html
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дмитрий песков, владимир путин, россия, общество
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
обладает целым арсеналом служб и ведомств, которые отслеживают и анализируют информацию о России
на предмет фейков, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
"У президента есть целая государственная машина, целый арсенал министерств, ведомств, служб, агентств, которые занимаются анализом информации, которые отслеживают ту информацию, которая вбрасывается и навязывается нам извне, информация, которая циркулирует о нас за рубежом. Эту информацию анализируют на предмет фейков, вычленяются тенденции информационных кампаний, фейковых кампаний, заказных и организованных", - сказал Песков, выступая на марафоне "Новое знание".
По его словам, за многими такими кампаниями стоят страны: когда "против нас на информационном поле воюют другие государства, то они это делают системно", заметил Песков.
"Президент имеет доступ ко всему объему той информации, которая есть на рынке. В то же время у него есть и государственные агентства информационные, где работают большие профессионалы, которые тоже и днем и ночью работают, чтобы отличить правду от лжи", - сказал Песков, выступая на просветительском марафоне российского общества "Знание".