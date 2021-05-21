ПА ОДКБ проверит военно-политическую обстановку в Восточной Европе
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Парламентская Ассамблея (ПА) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет мониторинг военно-политической обстановки в Восточно-Европейском регионе 25 мая, он даст понять, какие законодательные действия необходимы со стороны парламентариев, сообщил ответственный секретарь организации Сергей Поспелов.
По его словам, депутаты профильной постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности регулярно участвуют в мониторинге военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности ОДКБ.
"Он дает понимание реалий военно-политической ситуации в регионе для законодательных действий со стороны парламентариев, единства информационно-аналитического обеспечения парламентариев ПА ОДКБ со стороны военных и специальных служб государств-членов", - пояснил Поспелов, выступая на международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства" в МИА "Россия сегодня".
Так, уточнил он, парламентский мониторинг военно-политической обстановки в Восточно-Европейском регионе в 2016 и 2018 годах был осуществлен в Белоруссии. "25 мая этого года он будет проведен на территории Российской Федерации", - сказал Поспелов. Мероприятие пройдет на базе Объединенного штаба ОДКБ.
Парламентская ассамблея ОДКБ состоит из парламентских делегаций организации. В настоящее время в состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Статус наблюдателей при ПА ОДКБ имеют парламентское собрание Союза Беларуси и России, Народная скупщина Сербии, нижняя палата Национальной ассамблеи Афганистана.