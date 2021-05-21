https://ria.ru/20210521/moskva-1733877567.html

Цветение деревьев в Москве началось раньше на неделю, чем в прошлом году

Цветение деревьев в Москве началось раньше на неделю, чем в прошлом году - РИА Новости, 25.05.2021

Цветение деревьев в Москве началось раньше на неделю, чем в прошлом году

Дикорастущие деревья расцвели на природных территориях Москвы, в среднем цветение началось раньше на неделю, чем в прошлом году, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-21T10:54

2021-05-21T10:54

2021-05-25T18:37

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосприрода

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Дикорастущие деревья расцвели на природных территориях Москвы, в среднем цветение началось раньше на неделю, чем в прошлом году, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."На природных территориях Москвы большинство деревьев и кустарников цветут или уже отцвели, как вишня мелкопильчатая, верба. Сейчас цветет черемуха Маака и обыкновенная, берёза, тополь, ольха, клён, сирень, конские каштаны, спирея серая или Аргутта, миндаль трехлопастной. Также цветут плодовые деревья: некоторые сорта яблонь - ягодная, лесная, обильноцветущая, груша уссурийская, вишня, черешня", - рассказали в пресс-службе.В департаменте отметили, что начинает цвести дуб, ясень. Вскоре зацветет и черемуха вергинская. Позже других распускают листья дубы и липы. Цветет дуб с конца мая по июнь. А вот самое известное своим цветением дерево - липа - цветет с конца июня.В департаменте отметили, что погода в один и тот же период каждый год несколько отличается, но растения способны подстраиваться под эти изменения. Раннее наступление тепла мало влияет на созревание плодов, так как это долгий процесс и зависит от температур и осадков на протяжении всего лета. Большинство плодов созревает к началу осени.

https://ria.ru/20210520/uzhata-1733114210.html

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мосприрода