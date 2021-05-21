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Глава ЕК оценила решение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Глава ЕК оценила решение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 21.05.2021

Глава ЕК оценила решение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствует прекращение огня между Израилем и ХАМАС. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T09:30

2021-05-21T09:30

2021-05-21T09:30

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

хамас

египет

израиль

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствует прекращение огня между Израилем и ХАМАС."Я приветствую прекращение огня, которое вступило сегодня в силу в 02.00 между Израилем и ХАМАС", - написала она в Twitter.Фон дер Ляйен призвала обе стороны соблюдать режим прекращения огня и добиться долгосрочной стабилизации ситуации. "Лишь политическое решение поможет добиться прочного мира и безопасности для всех", - подчеркнула глава Еврокомиссии.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Режим прекращения огня вступил в силу в 02.00 пятницы.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 232, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.

египет

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, хамас, египет, израиль, в мире