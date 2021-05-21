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Дрозденко: комплекс в Усть-Луге обеспечит развитие экономики Ленобласти

Дрозденко: комплекс в Усть-Луге обеспечит развитие экономики Ленобласти - РИА Новости, 21.05.2021

Дрозденко: комплекс в Усть-Луге обеспечит развитие экономики Ленобласти

Новый комплекс переработки сжиженного природного газа, который начали строить в Усть-Луге, станет крупнейшим проектом в России и даст новый толчок к развитию... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T16:08

2021-05-21T16:08

2021-05-21T16:08

ленинградская область

россия

усть-луга

александр дрозденко

алексей миллер

газпром

ленинградская область

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Новый комплекс переработки сжиженного природного газа, который начали строить в Усть-Луге, станет крупнейшим проектом в России и даст новый толчок к развитию экономики Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.В торжественной церемонии, которая состоялась 21 мая, приняли участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, генеральный директор АО "РусГазДобыча" Константин Махов, генеральный директор ООО "РусХимАльянс" Кирилл Селезнев, председатель госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов."Проект, который здесь будет реализован, это крупнейший проект в Российской Федерации. Он обеспечит развитие экономики не только Ленинградской области, не только всего "Газпрома", но и всей России. И, самое главное, это хорошие поступления в бюджет Ленинградской области, в бюджет страны. Это новые рабочие места, новая экономика, новые технологии", — отметил Александр Дрозденко.В состав проекта войдут газоперерабатывающий комплекс, газохимический комплекс. Таким образом газоперерабатывающий комплекс станет самым мощным по объему переработки газа предприятием в России и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа (СПГ) в регионе Северо-Западной Европы. Стоимость проекта составил 24 млрд евро. Мощность комплекса — 45 млрд куб. м в год, а сам завод будет выпускать 13 миллионов тонн СПГ и до 3 миллионов тонн разных марок полиэтилена. Новый комплекс предоставит более пять тысяч рабочих мест.

https://ria.ru/20210428/zdanie-1730322267.html

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усть-луга

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россия, усть-луга, александр дрозденко, алексей миллер, газпром, ленинградская область, экономика