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IT-гигантам без филиалов в России грозит блокировка
IT-гигантам без филиалов в России грозит блокировка - РИА Новости, 21.05.2021
IT-гигантам без филиалов в России грозит блокировка
В Госдуму внесли законопроект, который обязывает IT-гиганты открывать свои представительства в России. В случае отказа компаниям может грозить полное... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T12:22
2021-05-21T14:36
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антон горелкин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
россия
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технологии
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, который обязывает IT-гиганты открывать свои представительства в России. В случае отказа компаниям может грозить полное ограничение доступа к информационному ресурсу.Согласно документу, который имеется в распоряжении РИА Новости, крупные игроки с суточной аудиторией от 500 тысяч человек в России должны открывать филиалы, представительства и юридические лица. Они будут в полном объеме представлять интересы головных корпораций и взаимодействовать с российскими регуляторами.Сделать это IT-компании должны будут с 1 января 2022 года.В случае неисполнения данного и других требований, запретов и ограничений российского законодательства против организаций могут применить одну или несколько мер понуждения:На сайте Роскомнадзора опубликуют перечень интернет-гигантов. Они должны будут в течение суток с момента регистрации личного кабинета направить туда заявление о включении в список сведений о них и их интернет-ресурсе.Законопроект предполагает, что ведомство будет проводить мониторинг и утверждать методику определения количества пользователей в сутки. Также Роскомнадзор сможет запрашивать необходимую для ведения перечня информацию, которую регулятору должны предоставить не позднее десяти дней с даты получения требования.В документе говорится, что компании будут обязаны установить одну из предлагаемых ведомством программ для определения количества пользователей. Если в течение трех месяцев ресурс ежедневно посещали менее 500 тысяч российских пользователей, то его исключают из списка.Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в беседе с РИА Новости высказал мнение, что подавляющее большинство из иностранных платформ бесконфликтно откроют российские представительства — ранее они не делали этого из-за отсутствия подобного требования.По словам Горелкина, формат личного кабинета будет удобен и функционален. "Политических мотивов нет. Мы стремимся выстроить понятные прозрачные отношения с иностранными игроками и защитить права российских пользователей", — добавил он.Новые требования, как подчеркнул депутат, затронут не только известных "уклонистов", вроде Facebook и Twitter, но и Google, а также Apple.
https://ria.ru/20210415/ogranicheniya-1728440055.html
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facebook, антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, россия, госдума рф, технологии

IT-гигантам без филиалов в России грозит блокировка

12:22 21.05.2021 (обновлено: 14:36 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, который обязывает IT-гиганты открывать свои представительства в России. В случае отказа компаниям может грозить полное ограничение доступа к информационному ресурсу.
Согласно документу, который имеется в распоряжении РИА Новости, крупные игроки с суточной аудиторией от 500 тысяч человек в России должны открывать филиалы, представительства и юридические лица. Они будут в полном объеме представлять интересы головных корпораций и взаимодействовать с российскими регуляторами.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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Минцифры допустило новые ограничения для иностранных IT-гигантов
Сделать это IT-компании должны будут с 1 января 2022 года.
В случае неисполнения данного и других требований, запретов и ограничений российского законодательства против организаций могут применить одну или несколько мер понуждения:
  • информирование пользователей о нарушении;
  • запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса;
  • запрет на распространение рекламы на самом ресурсе;
  • ограничение переводов денежных средств и приема платежей российских физических и юридических лиц;
  • запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных;
  • частичное ограничение доступа к иностранному интернет-ресурсу или полное ограничение доступа к нему.
На сайте Роскомнадзора опубликуют перечень интернет-гигантов. Они должны будут в течение суток с момента регистрации личного кабинета направить туда заявление о включении в список сведений о них и их интернет-ресурсе.
Законопроект предполагает, что ведомство будет проводить мониторинг и утверждать методику определения количества пользователей в сутки. Также Роскомнадзор сможет запрашивать необходимую для ведения перечня информацию, которую регулятору должны предоставить не позднее десяти дней с даты получения требования.
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В Госдуме оценили ситуацию с работой зарубежных IT-компаний в России
В документе говорится, что компании будут обязаны установить одну из предлагаемых ведомством программ для определения количества пользователей. Если в течение трех месяцев ресурс ежедневно посещали менее 500 тысяч российских пользователей, то его исключают из списка.
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в беседе с РИА Новости высказал мнение, что подавляющее большинство из иностранных платформ бесконфликтно откроют российские представительства — ранее они не делали этого из-за отсутствия подобного требования.
"Законопроект довольно трендовый. Мы внимательно следим за опытом других стран, мы видим как они вырабатывают свои подходы к аналогичной проблеме. Наш подход будет комфортным для иностранных платформ, которые желают продолжать строить бизнес на нашем локальном рынке", — сказал депутат.
По словам Горелкина, формат личного кабинета будет удобен и функционален.
"Политических мотивов нет. Мы стремимся выстроить понятные прозрачные отношения с иностранными игроками и защитить права российских пользователей", — добавил он.
Новые требования, как подчеркнул депутат, затронут не только известных "уклонистов", вроде Facebook и Twitter, но и Google, а также Apple.
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