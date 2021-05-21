https://ria.ru/20210521/dostup-1733272756.html

IT-гигантам без филиалов в России грозит блокировка

IT-гигантам без филиалов в России грозит блокировка - РИА Новости, 21.05.2021

IT-гигантам без филиалов в России грозит блокировка

В Госдуму внесли законопроект, который обязывает IT-гиганты открывать свои представительства в России. В случае отказа компаниям может грозить полное... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T12:22

2021-05-21T12:22

2021-05-21T14:36

facebook

антон горелкин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

россия

госдума рф

технологии

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, который обязывает IT-гиганты открывать свои представительства в России. В случае отказа компаниям может грозить полное ограничение доступа к информационному ресурсу.Согласно документу, который имеется в распоряжении РИА Новости, крупные игроки с суточной аудиторией от 500 тысяч человек в России должны открывать филиалы, представительства и юридические лица. Они будут в полном объеме представлять интересы головных корпораций и взаимодействовать с российскими регуляторами.Сделать это IT-компании должны будут с 1 января 2022 года.В случае неисполнения данного и других требований, запретов и ограничений российского законодательства против организаций могут применить одну или несколько мер понуждения:На сайте Роскомнадзора опубликуют перечень интернет-гигантов. Они должны будут в течение суток с момента регистрации личного кабинета направить туда заявление о включении в список сведений о них и их интернет-ресурсе.Законопроект предполагает, что ведомство будет проводить мониторинг и утверждать методику определения количества пользователей в сутки. Также Роскомнадзор сможет запрашивать необходимую для ведения перечня информацию, которую регулятору должны предоставить не позднее десяти дней с даты получения требования.В документе говорится, что компании будут обязаны установить одну из предлагаемых ведомством программ для определения количества пользователей. Если в течение трех месяцев ресурс ежедневно посещали менее 500 тысяч российских пользователей, то его исключают из списка.Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в беседе с РИА Новости высказал мнение, что подавляющее большинство из иностранных платформ бесконфликтно откроют российские представительства — ранее они не делали этого из-за отсутствия подобного требования.По словам Горелкина, формат личного кабинета будет удобен и функционален. "Политических мотивов нет. Мы стремимся выстроить понятные прозрачные отношения с иностранными игроками и защитить права российских пользователей", — добавил он.Новые требования, как подчеркнул депутат, затронут не только известных "уклонистов", вроде Facebook и Twitter, но и Google, а также Apple.

https://ria.ru/20210415/ogranicheniya-1728440055.html

https://ria.ru/20210312/it-kompanii-1600897936.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/khinshteyn-1733132693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, россия, госдума рф, технологии