https://ria.ru/20210520/syre-1733051662.html

Счетная палата предупредила о риске дефицита стратегических видов сырья

Счетная палата предупредила о риске дефицита стратегических видов сырья - РИА Новости, 20.05.2021

Счетная палата предупредила о риске дефицита стратегических видов сырья

Россия за прошедшие три года импортировала более трети стратегических видов минерального сырья, такая зависимость от зарубежных поставок дефицитных минералов... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T00:04

2021-05-20T00:04

2021-05-20T01:21

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия за прошедшие три года импортировала более трети стратегических видов минерального сырья, такая зависимость от зарубежных поставок дефицитных минералов несет риски для национальной безопасности в условиях санкций, говорится в отчете Счётной палаты по итогам проверки эффективности системы управления государственным фондом недр за 2018-2020 годы.Так, потребности российской экономики в марганце, хроме, титане и литии за последние три года полностью обеспечивались за счет ввоза из-за рубежа, по цирконию данный показатель в среднем за период составил 87,2 процента. Как указали в Счетной палате, данные виды минеральных ресурсов являются не только стратегическими, но и дефицитными, и имеют важное значение для развития отраслей экономики. "Возникновение перебоев в импортных поставках может создать риски для полноценного функционирования отраслей черной и цветной металлургии, военно-промышленного комплекса, авиакосмической отрасли, химической промышленности, медицины", – предупредили аудиторы.В ведомстве также отметили высокую долю импорта по некоторым видам сырья, которые не являются стратегическими, но имеют важное значение для развития промышленности: йод – 100 процентов, плавиковый шпат – 95, бентониты для литейного производства – 89,6, каолин – 68,3. Они имеют широкую область применения и используются в металлургической, химической, атомной, медицинской и прочих отраслях."Кроме того, отечественными предприятиями не в полном объеме обеспечиваются потребности в сырье по таким стратегическим видам минеральных ресурсов, как бокситы (доля импорта в среднем за период – 68,6 процента), медь (49,6 процента, молибден (40,2 процента)", - указали в Счетной палате. Россия также импортирует переделы и соединения некоторых ископаемых – например, соединения бериллия, оксиды разделенных редкоземельных металлов или индивидуальные металлы и их смеси.Основными поставщиками стратегических и дефицитных видов минерального сырья в Россию выступают Украина, Казахстан, Чили, Китай, Монголия, ЮАР. "Украина в среднем за 2018–2020 годы обеспечивала поставку 82,9 процента титана, 51,2 процента циркония и 70 процентов каолина. На Казахстан пришлось 87 процентов импортируемого хрома и 73,2 процента импортируемой меди, 70,7 процента лития импортировалось из Чили, 83,3 процента бокситов – из Китая, а Монголия поставила 85,2 процента плавикового шпата". – говорится в отчете.Из-за угрозы введения санкций зависимость от импорта стратегического и дефицитного сырья "создает риски необеспечения различных отраслей российской экономики необходимым минеральным сырьем", – предупреждают аудиторы.При этом, по данным Счетной палаты, в Минпромторге России фактически отсутствует комплекс мер по импортозамещению дефицитных видов полезных ископаемых и стратегического минерального сырья, а имеющиеся мероприятия неэффективны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/neft-1597867144.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/neft-1733024260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика