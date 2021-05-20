https://ria.ru/20210520/pashinyan-1733095305.html

Пашинян заявил о политической воле Еревана решить карабахский вопрос

Пашинян заявил о политической воле Еревана решить карабахский вопрос - РИА Новости, 20.05.2021

Пашинян заявил о политической воле Еревана решить карабахский вопрос

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о политической воле армянской стороны решить карабахский вопрос. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T11:42

2021-05-20T11:42

2021-05-20T11:42

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ЕРЕВАН, 20 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о политической воле армянской стороны решить карабахский вопрос."Международное сообщество, страны сопредседатели Минской группы ОБСЕ более активно говорят о необходимости долгосрочного политического урегулирования карабахского конфликта. Это важно потому, что звучат утверждения о том, что вопрос решен. Мы можем констатировать, что международное сообщество утверждает обратное. Хочу подчеркнуть политическую волю нашего правительства пойти и урегулировать вопрос", - сказал Пашинян на заседании правительства.По его словам, "урегулирование всех этих трудных, болезненных, проблематичных вопросов нам нужно для недопущение войны в долгосрочной перспективе и открытия новой эры мирного развития для Армении и армянского народа"."Это нелегкая работа, крайне сложная работа, и здесь нужна политическая воля, способность принимать удары, открытый и честный диалог с обществом, и мы пойдем по этому пути", - отметил Пашинян.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210520/voennye-1733091684.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/granitsa-1732898319.html

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россия, никол пашинян, обсе, азербайджан, армения, в мире