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Баку и Ереван нуждаются в мирном договоре, заявил Алиев

Баку и Ереван нуждаются в мирном договоре, заявил Алиев - РИА Новости, 20.05.2021

Баку и Ереван нуждаются в мирном договоре, заявил Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения нуждаются в мирном договоре, по его словам, Баку готов к двустороннему сотрудничеству с... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T17:26

2021-05-20T17:26

2021-05-20T17:43

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БАКУ, 20 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения нуждаются в мирном договоре, по его словам, Баку готов к двустороннему сотрудничеству с Ереваном."Азербайджан открыт для сотрудничества, мы нуждаемся в мирном договоре, мы открыты для планирования общего будущего, потому что мы – соседи", - заявил Алиев в четверг в ходе дискуссий в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/karabakh-1733014279.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/pashinyan-1733106055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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