https://ria.ru/20210519/sobor-1732918150.html

В Исаакиевский собор во время грозы ударила молния

В Исаакиевский собор во время грозы ударила молния - РИА Новости, 19.05.2021

В Исаакиевский собор во время грозы ударила молния

Молния ударила в крест Исаакиевского собора во время грозы в Петербурге, однако оборудованный системой громоотводов собор не пострадал, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T11:30

2021-05-19T11:30

2021-05-19T11:30

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Молния ударила в крест Исаакиевского собора во время грозы в Петербурге, однако оборудованный системой громоотводов собор не пострадал, сообщил РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью и культурным проектам, пресс-секретарь Игорь Стахеев."В крест собора во время грозы попала молния. Исаакиевский собор оборудован системой громоотводов, которые справились со своей задачей. Все оборудование сработало в штатном режиме. Собор не пострадал от последствий грозы", - сказал собеседник агентства.Во вторник вечером в Петербурге и Ленинградской области бушевала гроза с сильным ветром до 17 метров в секунду. В нескольких населенных пунктах Ленобласти было отключено электричество. В Петербурге от непогоды пострадали четыре человека. Спасатели выезжали на вызовы 61 раз, из них 30 раз из-за падений деревьев, 12 раз – из-за падений конструкций. Произошло семь случаев протечек кровель и подтопления помещений, девять - обрыва проводов и падения светофоров, три - повреждения балконов.

https://ria.ru/20210519/peterburg-1732902017.html

санкт-петербург

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санкт-петербург, происшествия