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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210519/samokaty-1733007719.html
В Подмосковье ограничили скорость самокатов
В Подмосковье ограничили скорость самокатов - РИА Новости, 19.05.2021
В Подмосковье ограничили скорость самокатов
Оператор сервиса по аренде самокатов ограничил скорость электросамокатов в Подмосковье до 20 километров в час, ограничение действует с начала сезона проката,... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T17:54
2021-05-19T17:54
новости подмосковья
александр бастрыкин
красногорск
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Оператор сервиса по аренде самокатов ограничил скорость электросамокатов в Подмосковье до 20 километров в час, ограничение действует с начала сезона проката, рассказали РИА Новости в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Ранее в СМИ было опубликовано видео, на котором молодые люди на самокатах сбивают прохожих на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, а также избивают мужчину, которого пришлось госпитализировать. Было заведено дело, двоих подозреваемых задержали и арестовали. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить рекомендации по мерам для снижения случаев травматизма с участием электросамокатов."Министерством транспорта Подмосковья и оператором сервиса по аренде самокатов было принято совместное решение о принудительном ограничении максимальной скорости передвижения самоката до 20 км/ч", - говорится в сообщении.Пока в правилах дорожного движения не прописаны правила управления электросамокатами и гироскутерами. Проект изменений в ПДД, разработанный Минтрансом, обсуждается с 2019 года. Согласно этому документу, министерством предлагается назвать электросамокаты, гироскутеры и моноколеса "средствами индивидуальной мобильности", разрешив ездить на них по пешеходным дорожкам не быстрее 20 километров в час. За нарушения грозит штраф. Проект до сих пор не принят, в 2020 году он был отправлен на доработку в рамках "регуляторной гильотины".Сервис проката самокатов был запущен в Московской области прошлым летом, за прошлый сезон жители Химок, Одинцова и Красногорска совершили более 175 тысяч поездок. Сезон проката электросамокатов в регионе в этом году начался 10 апреля.
https://radiosputnik.ria.ru/20210518/1732867842.html
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александр бастрыкин, красногорск, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В Подмосковье ограничили скорость самокатов

17:54 19.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭлектросамокат на улице Москвы
Электросамокат на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Оператор сервиса по аренде самокатов ограничил скорость электросамокатов в Подмосковье до 20 километров в час, ограничение действует с начала сезона проката, рассказали РИА Новости в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ранее в СМИ было опубликовано видео, на котором молодые люди на самокатах сбивают прохожих на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, а также избивают мужчину, которого пришлось госпитализировать. Было заведено дело, двоих подозреваемых задержали и арестовали. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить рекомендации по мерам для снижения случаев травматизма с участием электросамокатов.
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Пешеход на колесах: куда "увозят" электросамокаты?
"Министерством транспорта Подмосковья и оператором сервиса по аренде самокатов было принято совместное решение о принудительном ограничении максимальной скорости передвижения самоката до 20 км/ч", - говорится в сообщении.
Пока в правилах дорожного движения не прописаны правила управления электросамокатами и гироскутерами. Проект изменений в ПДД, разработанный Минтрансом, обсуждается с 2019 года. Согласно этому документу, министерством предлагается назвать электросамокаты, гироскутеры и моноколеса "средствами индивидуальной мобильности", разрешив ездить на них по пешеходным дорожкам не быстрее 20 километров в час. За нарушения грозит штраф. Проект до сих пор не принят, в 2020 году он был отправлен на доработку в рамках "регуляторной гильотины".
Сервис проката самокатов был запущен в Московской области прошлым летом, за прошлый сезон жители Химок, Одинцова и Красногорска совершили более 175 тысяч поездок. Сезон проката электросамокатов в регионе в этом году начался 10 апреля.
Момент падения с самоката танцора Мариинского театра - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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Новости ПодмосковьяАлександр БастрыкинКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
 
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