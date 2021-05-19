https://ria.ru/20210519/samokaty-1733007719.html

В Подмосковье ограничили скорость самокатов

В Подмосковье ограничили скорость самокатов - РИА Новости, 19.05.2021

В Подмосковье ограничили скорость самокатов

Оператор сервиса по аренде самокатов ограничил скорость электросамокатов в Подмосковье до 20 километров в час, ограничение действует с начала сезона проката,... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T17:54

2021-05-19T17:54

2021-05-19T17:54

новости подмосковья

александр бастрыкин

красногорск

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Оператор сервиса по аренде самокатов ограничил скорость электросамокатов в Подмосковье до 20 километров в час, ограничение действует с начала сезона проката, рассказали РИА Новости в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Ранее в СМИ было опубликовано видео, на котором молодые люди на самокатах сбивают прохожих на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, а также избивают мужчину, которого пришлось госпитализировать. Было заведено дело, двоих подозреваемых задержали и арестовали. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить рекомендации по мерам для снижения случаев травматизма с участием электросамокатов."Министерством транспорта Подмосковья и оператором сервиса по аренде самокатов было принято совместное решение о принудительном ограничении максимальной скорости передвижения самоката до 20 км/ч", - говорится в сообщении.Пока в правилах дорожного движения не прописаны правила управления электросамокатами и гироскутерами. Проект изменений в ПДД, разработанный Минтрансом, обсуждается с 2019 года. Согласно этому документу, министерством предлагается назвать электросамокаты, гироскутеры и моноколеса "средствами индивидуальной мобильности", разрешив ездить на них по пешеходным дорожкам не быстрее 20 километров в час. За нарушения грозит штраф. Проект до сих пор не принят, в 2020 году он был отправлен на доработку в рамках "регуляторной гильотины".Сервис проката самокатов был запущен в Московской области прошлым летом, за прошлый сезон жители Химок, Одинцова и Красногорска совершили более 175 тысяч поездок. Сезон проката электросамокатов в регионе в этом году начался 10 апреля.

https://radiosputnik.ria.ru/20210518/1732867842.html

https://ria.ru/20210518/travma-1732746699.html

красногорск

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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александр бастрыкин, красногорск, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество