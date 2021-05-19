https://ria.ru/20210519/peterburg-1732902017.html

В Петербурге четыре человека пострадали из-за сорванной ветром крыши кафе

В Петербурге четыре человека пострадали из-за сорванной ветром крыши кафе - РИА Новости, 19.05.2021

В Петербурге четыре человека пострадали из-за сорванной ветром крыши кафе

Четыре человека пострадали от непогоды в Петербурге - на них упала крыша кафе, двое отправлены в больницу, сообщили РИА Новости в городском ГУМЧС. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T10:03

2021-05-19T10:03

2021-05-19T10:05

ленинградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Четыре человека пострадали от непогоды в Петербурге - на них упала крыша кафе, двое отправлены в больницу, сообщили РИА Новости в городском ГУМЧС."Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали от непогоды в Петербурге из-за падения части кровли ресторана быстрого питания на проспекте Испытателей", - сказал собеседник агентства.По его словам, госпитализированы двое в состоянии средней степени тяжести: женщина и ребенок 2011 года рождения.Из-за последствий непогоды оказались повреждены 14 автомобилей. Спасатели выезжали на вызовы 61 раз, из них 30 - из-за падений деревьев, 12 –из-за падений конструкций. Произошло семь случаев протечек кровель и подтопления помещений, девять - обрыва проводов и падения светофоров, три - повреждения балконов.Во вторник вечером в Петербурге и Ленинградской области бушевала гроза с сильным ветром до 17 метров в секунду. В нескольких населенных пунктах Ленобласти было отключено электричество.

https://ria.ru/20210426/rebenok-1729927351.html

ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия