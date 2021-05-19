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"Надо мной посмеялись". Как не стать инвалидом после укуса клеща
"Надо мной посмеялись". Как не стать инвалидом после укуса клеща - РИА Новости, 19.05.2021
"Надо мной посмеялись". Как не стать инвалидом после укуса клеща
Встреча человека с крохотным паукообразным в несколько миллиметров может обернуться катастрофическими последствиями — вплоть до полного паралича и летального... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T08:00
2021-05-19T09:14
клещ
россия
болезнь лайма
инвалидность
дальний восток
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вологодская область
общество
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Мария Семенова. Встреча человека с крохотным паукообразным в несколько миллиметров может обернуться катастрофическими последствиями — вплоть до полного паралича и летального исхода. Больше всего риск в Сибири, но и в других регионах небезопасно. Как уберечься от укусов и что делать, если это не удалось, — в материале РИА Новости.Ослабевшая рукаСергей Хрястов из маленького города Устюжна Вологодской области на просьбу рассказать о болезни отмахивается: "У меня не тяжелый случай". Под "не тяжелым", как выясняется позже, он подразумевает парез левой руки — она стала в два раза слабее из-за поражения локтевого нерва. Диагноз поставили больше десяти лет назад, с последствиями приходится бороться до сих пор.Температура поднялась под сорок. Сергей вызвал скорую, его осмотрели, но не госпитализировали — вкололи жаропонижающее. Не полегчало. Снова скорая, еще укол — безрезультатно. Только бригада, приехавшая на третий вызов, увезла Хрястова в больницу. Там заподозрили менингит, назначили лечение. Не помогло. В конце концов разобрались: клещевой энцефалит. Где и когда Сергей мог встретиться с вредителем, никто так и не понял — ни самого клеща, ни следа укуса не заметил. Три месяца в больнице, потом — два курса реабилитации."В стационаре со мной лежали очень тяжелые, просто "овощи". А мне после второй реабилитации врачи сказали: "Все, что могли, сделали, дальше крутись сам". Инвалидность оформлять не стал: дадут максимум третью группу, а на предприятия с хорошей зарплатой инвалидов у нас не берут. Я водитель — рука постоянно занята. Думаю, без движения было бы хуже. Но жизнь мне болезнь осложнила", — говорит собеседник. По данным Роспотребнадзора за 2020 год, Вологодскую область признали эндемичной по клещевому энцефалиту. Всего же из 85 регионов страны переносчики опасных инфекций обитают в 48. Узнать, есть ли они в вашей области, можно здесь. "Невероятная паника"Прошлой осенью Маргарита Петрушина из Самары собиралась купить дачу — ездила по области, присматривала участок. Как-то раз, вернувшись домой, обнаружила впившегося в ногу клеща. Испугалась: "Мне 34 года, но раньше их ни разу не видела. А тут гляжу — сидит. Такая была невероятная паника!"Маргарита прибегла к известному, но далеко не самому эффективному народному средству: залила место укуса подсолнечным маслом в надежде, что паразиту не хватит воздуха и он выберется сам. Потерпев неудачу, отправилась в травмпункт, но по пути обнаружила, что клещ отпал без посторонней помощи. Обрадовалась. Однако на следующий день поднялась температура, разболелась голова. "Я сразу заподозрила, что это неспроста. Обратилась к терапевту, а он надо мной посмеялся, заявил: "Нет клеща — нет улик, ждите симптомов". Хотя у меня температура 37,6. Тогда я пришла к инфекционисту, она назначила антибиотик и посоветовала через две недели сдать кровь на анализ. Я так и сделала, оказалось, у меня боррелиоз. Температура спала только через полтора месяца, голова продолжала болеть еще дольше", — вспоминает Петрушина. Лечилась она амбулаторно в коммерческой клинике, поскольку в городской инфекционной больнице развернули госпиталь для пациентов с коронавирусом. Продолжала работать: Маргарита — бухгалтер. С температурой 37,5 и головной болью не выпасть из обоймы было непросто. Позже начали ныть суставы, понадобилась еще и помощь невролога. Спустя четыре месяца внезапно снова поднялась температура. Опять антибиотики. До сих пор Маргарита принимает лекарства. После "ударного курса" температура нормализовалась, но слабость и сонливость никуда не делись, врачи говорят, что это надолго.Десятки болезнейКлещи переносят десятки инфекций, в том числе энцефалит и боррелиоз. Энцефалит очень опасен — вплоть до паралича или летального исхода. Специфического лечения нет. Есть прививка, но об этом нужно позаботиться заранее, до начала сезона: вакцину вводят в два этапа с промежутком в месяц, после второй дозы — еще две недели до иммунитета. Лучше прививаться поздней осенью или зимой, когда клещи неактивны. Боррелиоз полегче, помогают антибиотики, но он более распространен: зараженные клещи встречаются практически по всей России. Вакцины не существует. В Южном и Кавказском федеральных округах от клеща можно подхватить крымскую геморрагическую лихорадку. В средней полосе — туляремию, эта инфекция поражает лимфоузлы.Опасные паразиты обитают не только в лесах, но и в парках. Поэтому зеленые зоны в городах обычно обрабатывают акарицидами. Многие думают, что клещи способны подниматься по стволам деревьев и падать на людей сверху. Это заблуждение: на самом деле они всегда в траве. Попав на человека, паукообразные лезут вверх по одежде, пока не доберутся до обнаженного участка кожи.Почувствовать перемещение клеща и момент укуса практически невозможно — в слюне паразита содержится анестетик. Так что профилактика во многом сводится к правильной одежде: брюки нужно заправить в ботинки, между кофтой и поясом не должно быть зазора, шею и голову также следует прикрыть. Желательно обработать вещи инсектицидными средствами — такие аэрозоли продаются в любом гипермаркете."Вытаскивать сразу"Среди десятков видов кровососущих членистоногих наиболее опасны для человека таежный клещ (Ixodes persulcatus), распространенный в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке, и европейский лесной клещ (Ixodes ricinus), который водится в Центральной России. На вид их отличит только специалист.По словам Натальи Шашиной, ведущего научного сотрудника ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, таежный опаснее: он легче прицепляется, быстрее ползет в поисках обнаженного участка кожи, при этом, в отличие от европейского собрата, случайно его не стряхнешь. Кроме того, в Сибири и на Дальнем Востоке клещевой энцефалит чаще принимает тяжелые формы — это связано со штаммом самого вируса.Таежного и лесного европейского клещей не следует путать с вредителями рода Dermacentor — они представляют угрозу в основном для собак. Шашина подчеркивает: клеща нужно вытаскивать сразу. Дело в том, что возбудители опасных инфекций попадают в кровь вместе с его слюной. Чем дольше паразит находится на теле, тем сильнее риск заразиться. Клеща следует извлечь либо специальным инструментом, например ручкой-лассо, либо обычной ниткой. Ее надо обмотать вокруг головки клеща, а затем, вращая или раскачивая, удалить его из ранки. Резко дергать не стоит — так головка может остаться внутри. И отвезите клеща в лабораторию. Желательно живым. Поместите его в закрытый флакон, предварительно положив туда влажный кусочек ваты или просто несколько травинок, чтобы паразит продержался несколько дней. Эксперты проверят, был ли он переносчиком опасных инфекций.Такие анализы сегодня делают в центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Адрес в вашем регионе легко узнать здесь. Также можно обратиться в частные медицинские компании: анализ клещей — достаточно популярная услуга.
https://ria.ru/20210518/klesch-1732810328.html
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клещ, россия, болезнь лайма, инвалидность, дальний восток, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вологодская область, общество

"Надо мной посмеялись". Как не стать инвалидом после укуса клеща

08:00 19.05.2021 (обновлено: 09:14 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкИсследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Мария Семенова. Встреча человека с крохотным паукообразным в несколько миллиметров может обернуться катастрофическими последствиями — вплоть до полного паралича и летального исхода. Больше всего риск в Сибири, но и в других регионах небезопасно. Как уберечься от укусов и что делать, если это не удалось, — в материале РИА Новости.

Ослабевшая рука

Сергей Хрястов из маленького города Устюжна Вологодской области на просьбу рассказать о болезни отмахивается: "У меня не тяжелый случай". Под "не тяжелым", как выясняется позже, он подразумевает парез левой руки — она стала в два раза слабее из-за поражения локтевого нерва. Диагноз поставили больше десяти лет назад, с последствиями приходится бороться до сих пор.
Температура поднялась под сорок. Сергей вызвал скорую, его осмотрели, но не госпитализировали — вкололи жаропонижающее. Не полегчало. Снова скорая, еще укол — безрезультатно. Только бригада, приехавшая на третий вызов, увезла Хрястова в больницу. Там заподозрили менингит, назначили лечение. Не помогло. В конце концов разобрались: клещевой энцефалит. Где и когда Сергей мог встретиться с вредителем, никто так и не понял — ни самого клеща, ни следа укуса не заметил.
© Фото : из личного архива и Сергея Хрястова соответственно Сергей Хрястов
Сергей Хрястов - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Фото : из личного архива и Сергея Хрястова соответственно
Сергей Хрястов
Три месяца в больнице, потом — два курса реабилитации.
"В стационаре со мной лежали очень тяжелые, просто "овощи". А мне после второй реабилитации врачи сказали: "Все, что могли, сделали, дальше крутись сам". Инвалидность оформлять не стал: дадут максимум третью группу, а на предприятия с хорошей зарплатой инвалидов у нас не берут. Я водитель — рука постоянно занята. Думаю, без движения было бы хуже. Но жизнь мне болезнь осложнила", — говорит собеседник.
По данным Роспотребнадзора за 2020 год, Вологодскую область признали эндемичной по клещевому энцефалиту. Всего же из 85 регионов страны переносчики опасных инфекций обитают в 48. Узнать, есть ли они в вашей области, можно здесь.

"Невероятная паника"

Прошлой осенью Маргарита Петрушина из Самары собиралась купить дачу — ездила по области, присматривала участок. Как-то раз, вернувшись домой, обнаружила впившегося в ногу клеща. Испугалась: "Мне 34 года, но раньше их ни разу не видела. А тут гляжу — сидит. Такая была невероятная паника!"
© Фото : из личного архива Маргариты Петрушиной Маргарита Петрушина
Маргарита Петрушина - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Фото : из личного архива Маргариты Петрушиной
Маргарита Петрушина
Маргарита прибегла к известному, но далеко не самому эффективному народному средству: залила место укуса подсолнечным маслом в надежде, что паразиту не хватит воздуха и он выберется сам. Потерпев неудачу, отправилась в травмпункт, но по пути обнаружила, что клещ отпал без посторонней помощи. Обрадовалась. Однако на следующий день поднялась температура, разболелась голова.
"Я сразу заподозрила, что это неспроста. Обратилась к терапевту, а он надо мной посмеялся, заявил: "Нет клеща — нет улик, ждите симптомов". Хотя у меня температура 37,6. Тогда я пришла к инфекционисту, она назначила антибиотик и посоветовала через две недели сдать кровь на анализ. Я так и сделала, оказалось, у меня боррелиоз. Температура спала только через полтора месяца, голова продолжала болеть еще дольше", — вспоминает Петрушина.
Клещ - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
Вчера, 14:43
Педиатр рассказала, как не пострадать от укуса клеща
Лечилась она амбулаторно в коммерческой клинике, поскольку в городской инфекционной больнице развернули госпиталь для пациентов с коронавирусом. Продолжала работать: Маргарита — бухгалтер. С температурой 37,5 и головной болью не выпасть из обоймы было непросто. Позже начали ныть суставы, понадобилась еще и помощь невролога.
Спустя четыре месяца внезапно снова поднялась температура. Опять антибиотики. До сих пор Маргарита принимает лекарства. После "ударного курса" температура нормализовалась, но слабость и сонливость никуда не делись, врачи говорят, что это надолго.

Десятки болезней

Клещи переносят десятки инфекций, в том числе энцефалит и боррелиоз. Энцефалит очень опасен — вплоть до паралича или летального исхода. Специфического лечения нет. Есть прививка, но об этом нужно позаботиться заранее, до начала сезона: вакцину вводят в два этапа с промежутком в месяц, после второй дозы — еще две недели до иммунитета. Лучше прививаться поздней осенью или зимой, когда клещи неактивны.
Боррелиоз полегче, помогают антибиотики, но он более распространен: зараженные клещи встречаются практически по всей России. Вакцины не существует.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкИсследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма
В Южном и Кавказском федеральных округах от клеща можно подхватить крымскую геморрагическую лихорадку. В средней полосе — туляремию, эта инфекция поражает лимфоузлы.
Опасные паразиты обитают не только в лесах, но и в парках. Поэтому зеленые зоны в городах обычно обрабатывают акарицидами. Многие думают, что клещи способны подниматься по стволам деревьев и падать на людей сверху. Это заблуждение: на самом деле они всегда в траве. Попав на человека, паукообразные лезут вверх по одежде, пока не доберутся до обнаженного участка кожи.
Почувствовать перемещение клеща и момент укуса практически невозможно — в слюне паразита содержится анестетик. Так что профилактика во многом сводится к правильной одежде: брюки нужно заправить в ботинки, между кофтой и поясом не должно быть зазора, шею и голову также следует прикрыть. Желательно обработать вещи инсектицидными средствами — такие аэрозоли продаются в любом гипермаркете.

"Вытаскивать сразу"

Среди десятков видов кровососущих членистоногих наиболее опасны для человека таежный клещ (Ixodes persulcatus), распространенный в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке, и европейский лесной клещ (Ixodes ricinus), который водится в Центральной России. На вид их отличит только специалист.
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКлещи в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области
Клещи в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Клещи в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области
По словам Натальи Шашиной, ведущего научного сотрудника ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, таежный опаснее: он легче прицепляется, быстрее ползет в поисках обнаженного участка кожи, при этом, в отличие от европейского собрата, случайно его не стряхнешь. Кроме того, в Сибири и на Дальнем Востоке клещевой энцефалит чаще принимает тяжелые формы — это связано со штаммом самого вируса.
Таежного и лесного европейского клещей не следует путать с вредителями рода Dermacentor — они представляют угрозу в основном для собак.
Борьба с насекомыми-переносчиками опасных заболеваний - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
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Эксперт рассказал, что нужно делать при укусе клеща
Шашина подчеркивает: клеща нужно вытаскивать сразу. Дело в том, что возбудители опасных инфекций попадают в кровь вместе с его слюной. Чем дольше паразит находится на теле, тем сильнее риск заразиться. Клеща следует извлечь либо специальным инструментом, например ручкой-лассо, либо обычной ниткой. Ее надо обмотать вокруг головки клеща, а затем, вращая или раскачивая, удалить его из ранки. Резко дергать не стоит — так головка может остаться внутри.
И отвезите клеща в лабораторию. Желательно живым. Поместите его в закрытый флакон, предварительно положив туда влажный кусочек ваты или просто несколько травинок, чтобы паразит продержался несколько дней. Эксперты проверят, был ли он переносчиком опасных инфекций.
Такие анализы сегодня делают в центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Адрес в вашем регионе легко узнать здесь. Также можно обратиться в частные медицинские компании: анализ клещей — достаточно популярная услуга.
 
КлещРоссияБолезнь ЛаймаинвалидностьДальний ВостокФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вологодская областьОбщество
 
 
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