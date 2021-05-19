https://ria.ru/20210519/kleschi-1732845556.html

"Надо мной посмеялись". Как не стать инвалидом после укуса клеща

"Надо мной посмеялись". Как не стать инвалидом после укуса клеща - РИА Новости, 19.05.2021

"Надо мной посмеялись". Как не стать инвалидом после укуса клеща

Встреча человека с крохотным паукообразным в несколько миллиметров может обернуться катастрофическими последствиями — вплоть до полного паралича и летального... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T08:00

2021-05-19T08:00

2021-05-19T09:14

клещ

россия

болезнь лайма

инвалидность

дальний восток

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

вологодская область

общество

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Мария Семенова. Встреча человека с крохотным паукообразным в несколько миллиметров может обернуться катастрофическими последствиями — вплоть до полного паралича и летального исхода. Больше всего риск в Сибири, но и в других регионах небезопасно. Как уберечься от укусов и что делать, если это не удалось, — в материале РИА Новости.Ослабевшая рукаСергей Хрястов из маленького города Устюжна Вологодской области на просьбу рассказать о болезни отмахивается: "У меня не тяжелый случай". Под "не тяжелым", как выясняется позже, он подразумевает парез левой руки — она стала в два раза слабее из-за поражения локтевого нерва. Диагноз поставили больше десяти лет назад, с последствиями приходится бороться до сих пор.Температура поднялась под сорок. Сергей вызвал скорую, его осмотрели, но не госпитализировали — вкололи жаропонижающее. Не полегчало. Снова скорая, еще укол — безрезультатно. Только бригада, приехавшая на третий вызов, увезла Хрястова в больницу. Там заподозрили менингит, назначили лечение. Не помогло. В конце концов разобрались: клещевой энцефалит. Где и когда Сергей мог встретиться с вредителем, никто так и не понял — ни самого клеща, ни следа укуса не заметил. Три месяца в больнице, потом — два курса реабилитации."В стационаре со мной лежали очень тяжелые, просто "овощи". А мне после второй реабилитации врачи сказали: "Все, что могли, сделали, дальше крутись сам". Инвалидность оформлять не стал: дадут максимум третью группу, а на предприятия с хорошей зарплатой инвалидов у нас не берут. Я водитель — рука постоянно занята. Думаю, без движения было бы хуже. Но жизнь мне болезнь осложнила", — говорит собеседник. По данным Роспотребнадзора за 2020 год, Вологодскую область признали эндемичной по клещевому энцефалиту. Всего же из 85 регионов страны переносчики опасных инфекций обитают в 48. Узнать, есть ли они в вашей области, можно здесь. "Невероятная паника"Прошлой осенью Маргарита Петрушина из Самары собиралась купить дачу — ездила по области, присматривала участок. Как-то раз, вернувшись домой, обнаружила впившегося в ногу клеща. Испугалась: "Мне 34 года, но раньше их ни разу не видела. А тут гляжу — сидит. Такая была невероятная паника!"Маргарита прибегла к известному, но далеко не самому эффективному народному средству: залила место укуса подсолнечным маслом в надежде, что паразиту не хватит воздуха и он выберется сам. Потерпев неудачу, отправилась в травмпункт, но по пути обнаружила, что клещ отпал без посторонней помощи. Обрадовалась. Однако на следующий день поднялась температура, разболелась голова. "Я сразу заподозрила, что это неспроста. Обратилась к терапевту, а он надо мной посмеялся, заявил: "Нет клеща — нет улик, ждите симптомов". Хотя у меня температура 37,6. Тогда я пришла к инфекционисту, она назначила антибиотик и посоветовала через две недели сдать кровь на анализ. Я так и сделала, оказалось, у меня боррелиоз. Температура спала только через полтора месяца, голова продолжала болеть еще дольше", — вспоминает Петрушина. Лечилась она амбулаторно в коммерческой клинике, поскольку в городской инфекционной больнице развернули госпиталь для пациентов с коронавирусом. Продолжала работать: Маргарита — бухгалтер. С температурой 37,5 и головной болью не выпасть из обоймы было непросто. Позже начали ныть суставы, понадобилась еще и помощь невролога. Спустя четыре месяца внезапно снова поднялась температура. Опять антибиотики. До сих пор Маргарита принимает лекарства. После "ударного курса" температура нормализовалась, но слабость и сонливость никуда не делись, врачи говорят, что это надолго.Десятки болезнейКлещи переносят десятки инфекций, в том числе энцефалит и боррелиоз. Энцефалит очень опасен — вплоть до паралича или летального исхода. Специфического лечения нет. Есть прививка, но об этом нужно позаботиться заранее, до начала сезона: вакцину вводят в два этапа с промежутком в месяц, после второй дозы — еще две недели до иммунитета. Лучше прививаться поздней осенью или зимой, когда клещи неактивны. Боррелиоз полегче, помогают антибиотики, но он более распространен: зараженные клещи встречаются практически по всей России. Вакцины не существует. В Южном и Кавказском федеральных округах от клеща можно подхватить крымскую геморрагическую лихорадку. В средней полосе — туляремию, эта инфекция поражает лимфоузлы.Опасные паразиты обитают не только в лесах, но и в парках. Поэтому зеленые зоны в городах обычно обрабатывают акарицидами. Многие думают, что клещи способны подниматься по стволам деревьев и падать на людей сверху. Это заблуждение: на самом деле они всегда в траве. Попав на человека, паукообразные лезут вверх по одежде, пока не доберутся до обнаженного участка кожи.Почувствовать перемещение клеща и момент укуса практически невозможно — в слюне паразита содержится анестетик. Так что профилактика во многом сводится к правильной одежде: брюки нужно заправить в ботинки, между кофтой и поясом не должно быть зазора, шею и голову также следует прикрыть. Желательно обработать вещи инсектицидными средствами — такие аэрозоли продаются в любом гипермаркете."Вытаскивать сразу"Среди десятков видов кровососущих членистоногих наиболее опасны для человека таежный клещ (Ixodes persulcatus), распространенный в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке, и европейский лесной клещ (Ixodes ricinus), который водится в Центральной России. На вид их отличит только специалист.По словам Натальи Шашиной, ведущего научного сотрудника ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, таежный опаснее: он легче прицепляется, быстрее ползет в поисках обнаженного участка кожи, при этом, в отличие от европейского собрата, случайно его не стряхнешь. Кроме того, в Сибири и на Дальнем Востоке клещевой энцефалит чаще принимает тяжелые формы — это связано со штаммом самого вируса.Таежного и лесного европейского клещей не следует путать с вредителями рода Dermacentor — они представляют угрозу в основном для собак. Шашина подчеркивает: клеща нужно вытаскивать сразу. Дело в том, что возбудители опасных инфекций попадают в кровь вместе с его слюной. Чем дольше паразит находится на теле, тем сильнее риск заразиться. Клеща следует извлечь либо специальным инструментом, например ручкой-лассо, либо обычной ниткой. Ее надо обмотать вокруг головки клеща, а затем, вращая или раскачивая, удалить его из ранки. Резко дергать не стоит — так головка может остаться внутри. И отвезите клеща в лабораторию. Желательно живым. Поместите его в закрытый флакон, предварительно положив туда влажный кусочек ваты или просто несколько травинок, чтобы паразит продержался несколько дней. Эксперты проверят, был ли он переносчиком опасных инфекций.Такие анализы сегодня делают в центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Адрес в вашем регионе легко узнать здесь. Также можно обратиться в частные медицинские компании: анализ клещей — достаточно популярная услуга.

https://ria.ru/20210518/klesch-1732810328.html

https://ria.ru/20210411/kleschi-1727743632.html

россия

дальний восток

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

клещ, россия, болезнь лайма, инвалидность, дальний восток, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вологодская область, общество